Jak nastavit rezervační stránku pro snadné domlouvání individuálních schůzek
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Pokud podnikáš, jsi kouč, učitel nebo konzultant, už dávno víš, jak náročné může být plánování schůzek. Trávíš příliš mnoho času výměnou e-mailů jen proto, abys domluvil schůzku, a ještě více času pak věnuješ připomínání faktur nebo připomínání klientům, aby zaplatili.
Právě proto rezervační stránka mění vše. Místo toho, abys žongloval s kalendáři a žádostmi o platbu, můžeš klientům poslat jediný odkaz, kde uvidí tvou dostupnost v reálném čase, vyberou si vhodný termín, obdrží automatickou pozvánku do kalendáře a dokonce zaplatí předem přes Stripe. Je to, jako byste měli k dispozici digitálního asistenta, který je vždy k dispozici a postará se za vás o logistiku. Proces je intuitivní a z velké části srozumitelný, ale v tomto článku si projdeme jednotlivé jednoduché kroky, abyste si mohli svou stránku nastavit rychle a s jistotou.
Co budeš potřebovat, než začneš
Abyš mohl svou rezervační stránku hladce nastavit, měj po ruce tyto základní údaje:
A Účet Doodle
Synchronizovaný kalendář (Google Calendar, Office 365 nebo iCloud Calendar)
A účet Stripe (pokud chceš přijímat platby přímo)
Dny a časy, kdy máš čas na schůzky
Krok za krokem: vytvoření tvé rezervační stránky
Přihlas se do Doodle
Z tvého ovládacího panelu přejdi na rezervační stránka – to je ústřední místo, kde budou všechny tvé schůzky. Na rozdíl od jednorázových anket je tato stránka trvalá. Nastav ji jednou a můžeš ji kdykoli znovu použít.
Vytvoř si identitu své stránky
Název a odkaz: Vyber si jasný a pro zákazníky srozumitelný název, například „Zarezervuj si koučovací sezení“ nebo „Úvodní hovor (15 minut)“.
Doodle vygeneruje odkaz, který lze sdílet (např. doodle.com/bp/your-name), který můžeš použít na všech svých kanálech.
Přidej kontext (volitelné, ale účinné)
Popis: Krátká poznámka, která nastaví očekávání – co klienti z hovoru získají.
Videokonference: Propoj Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams a Doodle se automaticky postará o odkazy na schůzky.
Urči svou dostupnost
Vyber si, ve které dny a v jakých časech máš otevřeno
Nastav délku schůzky (15, 30, 60 minut nebo vlastní)
Přidej pravidla rezervace – například minimální lhůtu pro oznámení nebo omezení, jak dlouho předem lze rezervaci provést
Tvůj kalendář zůstává synchronizovaný, takže k dvojím rezervacím nemůže dojít.
Shromažďuj údaje o klientech
Použij vlastní pole k položení správných otázek před hovorem, například:
„Na jaké téma by ses chtěl zaměřit?“
„Máš pro mě nějaké dokumenty, které bych si měl předem prostudovat?“
Jméno a e-mail se ti vždy zobrazí automaticky, takže budeš připravený ještě před hovorem.
Synchronizuj s kalendářem
Propojením tvé rezervační stránky se službami Google, Office 365 nebo iCloud zajistíš, že nikdy nedojde k dvojí rezervaci – termíny se aktualizují v reálném čase.
Nech si zaplatit předem (volitelné)
Propojením svého účtu Stripe budou klienti platit při rezervaci. To znamená:
Není třeba vystavovat fakturu až dodatečně
Žádné honění za opožděnými platbami
Bezpečné a hladké transakce pokaždé
Jak sdílet svou rezervační stránku
Jakmile bude tvá stránka hotová, umísti ji tam, kde s tebou již tvoji klienti komunikují:
Přidej si to do svého e-mailový podpis
Sdílej na LinkedIn, Instagram nebo Twitter
Pošli přes WhatsApp nebo e-mail, když se tě někdo zeptá na tvou dostupnost
Vlož ji na svůj webové stránky nebo na vstupní stránku
Díky jedinému odkazu si lidé mohou okamžitě zjistit tvou dostupnost, rezervovat si termín a dokonce zaplatit – a to vše, aniž bys musel hnout prstem.
Proč je to důležité (pro tebe i tvé klienty)
V jádru není rezervační stránka jen nástrojem pro plánování – je to prostředek k budování důvěry. Klienti získají přehled, pohodlí a jistotu, že je respektován jejich čas (i ten tvůj). Ty získáš zpět hodiny, které by jinak byly promarněny administrativou, a vyhnete se nepříjemnému připomínání plateb.
Ať už nabízíš koučování, poradenství, terapeutická sezení, lekce nebo úvodní hovory, tvoje rezervační stránka funguje jako tvá stále dostupnou recepční.
Nastav to jednou. Nech to běžet na pozadí. Uvolni si ruce, abys se mohl soustředit na práci, na které opravdu záleží: na pomoc svým klientům.
Tip pro profesionály: Mnoho profesionálů si všimlo, že zavedení platby předem výrazně snižuje počet neúčasti. Když klienti investují ještě před schůzkou, je větší pravděpodobnost, že se zúčastní.
Stručně řečeno: rezervační stránka s Doodle + Stripe = více času, méně starostí a plynulejší zážitek jak pro tebe, tak pro lidi, kterým pomáháš.
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