Jak naplánovat schůzku pomocí GoToMeeting
Naplánovat online schůzku je snadné. Zde je návod, jak si založit účet a vytvořit schůzku pomocí GoToMeeting.
Zaregistruj se do GoToMeeting
Začni tím, že si založíš účet na GoToMeeting. Stačí navštívit jejich webové stránky a kliknout na tlačítko „Zaregistrovat se“. Postupuj podle pokynů a vytvoř si účet.
Po úspěšné registraci se přihlas ke svému novému účtu GoToMeeting pomocí svých přihlašovacích údajů.
Naplánuj schůzku
Jakmile se přihlásíš, uvidíš možnost „Schedule a Meeting.“. Klikni na ni a začni s přípravou schůzky.
Budeš požádán o zadání podrobností o tvém setkání, včetně názvu, data a času. Můžeš také přidat popis a vybrat si preferovaná nastavení
Pozvi účastníky
Po nastavení schůzky můžeš pozvat účastníky zadáním jejich e-mailových adres. GoToMeeting jim zašle e-mailovou pozvánku s odkazem pro připojení ke schůzce.
Jakmile zkontroluješ a potvrdíš podrobnosti schůzky, klikni na „Save.“. Jakmile nastane naplánovaný čas, můžeš jako hostitel schůzku zahájit.
Pokud hledáš ještě jednodušší způsob plánování, zvaž použití Doodle.
Doodle je skvělá alternativa, která zjednodušuje proces domlouvání schůzek. S Doodle můžeš snadno nastavit svou dostupnost, sdílet svůj kalendář a koordinovat schůzky bez zbytečných komplikací.
Vyzkoušej Doodle a objevíš uživatelsky přívětivý a efektivní způsob plánování schůzek. Je to výkonný nástroj, který ti ušetří čas a usnadní plánování.
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