Jak propojit Slack s kalendářem Outlooku
Máš pocit, že tvůj rozvrh je jako cirkusové číslo, při kterém žongluješ se zprávami ve Slacku a schůzkami v kalendáři Outlooku schůzkami?
Neboj se, kolegové, kteří zvládáte čas. Máme pro vás návod, jak propojit tyto výkonné nástroje pro zvýšení produktivity a s grácií si proplout pracovním dnem.
Krok 1: Přidej si do Slacku aplikaci Kalendář Outlooku.
Představ si to tak, jako bys pozval Outlook na večírek ve Slacku. Přejdi do adresáře aplikací Slacku, vyhledej „Outlook Calendar“ a klikni na „Add to Slack.“
Stačí přátelské podání ruky (tj. udělení oprávnění) a je to. Outlook je nyní oficiálně v obraze.
Krok 2: Propoj svůj kalendář
Je čas představit hvězdu celého představení – tvůj kalendář v Outlooku.
Otevři aplikaci Kalendář Outlooku ve Slacku a klikni na „Connect Calendar.“
Vyber si kalendář, se kterým chceš spolupracovat, a hop – tvůj rozvrh je teď přímo ve Slacku.
Krok 3: Proklest si cestu k dokonalému kalendáři
Vzpomínáš si na ty efektní taneční kroky ve starých muzikálech? Příkazy ve Slacku jsou podobné – stačí jedno stisknutí klávesy a máš přístup ke svému kalendáři.
Zkus příkaz /ocal list, abys viděl své nadcházející schůzky, nebo /ocal create meeting, abys přímo ve Slacku vytvořil novou událost.
Krok 4: Synchronizuj svůj stav
Nemusíš přeskakovat mezi aplikacemi, abys aktualizoval svůj status.
V nastaveních aplikace Kalendář v Outlooku zapni možnost „Synchronizovat stav s kalendářem“.
Nyní, když jsi na schůzce, tvůj stav ve Slacku automaticky odráží událost v kalendáři, takže kolegové vědí, že máš práci.
Bonusové kolo: Doodle pro velké finále
Potřebuješ zlepšit koordinaci schůzek s kolegy?
Představujeme Doodle, tvého partnera při plánování schůzek. Stačí sdílet anketu ve svých kanálech na Slacku a nechat svůj tým hlasovat o nejvhodnějším termínu schůzky.
Už žádné e-mailové přeposílání ani kalendářový Tetris – Doodle to vezme do svých rukou, takže se můžeš soustředit na to důležité.
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