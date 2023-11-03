Jak propojit GoToMeeting s Google Calendar
Efektivita a organizace jsou klíčem k úspěšnému řízení času.
Pokud často používáš GoToMeeting pro virtuální schůzky a spoléháš se na Google Calendar k plánování svého dne, zde je návod, jak tyto dvě služby propojit.
Krok 1: Otevři svůj Google Calendar
Začni tím, že otevřeš svůj Google Calendar. Můžeš to udělat na počítači, smartphonu nebo tabletu, protože postup je na všech zařízeních stejný.
Krok 2: Vytvoř novou událost
Klikni na datum a čas, kdy chceš naplánovat relaci GoToMeeting. Vyber „Create“ nebo „Add“, abys zahájil novou událost.
Krok 3: Nastav podrobnosti schůzky
V okně pro vytvoření události zadej podrobnosti o schůzce. Patří sem název schůzky, datum, čas a délka trvání. Můžeš také přidat popis a případné další poznámky.
Krok 4: Přidej integraci GoToMeeting
Najdi pole „Místo“ nebo „Místo/Konference“ a klikni na něj. Z nabízených možností vyber GoToMeeting.
Může se zobrazit výzva k přihlášení do účtu GoToMeeting nebo k propojení účtu GoToMeeting, pokud jsi tak ještě neučinil.
Krok 5: Ulož událost
Jakmile přidáš integraci GoToMeeting, ulož událost.
Tvá událost v Google Calendar nyní bude obsahovat odkaz nebo tlačítko, díky kterému se v daný čas snadno připojíš k relaci GoToMeeting.
Krok 6: Připoj se ke schůzce
Až nastane čas tvé virtuální schůzky, stačí otevřít Google Calendar, najít naplánovanou událost a kliknout na uvedený odkaz nebo tlačítko GoToMeeting, abys se připojil ke schůzce.
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