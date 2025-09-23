Jak nabídnout klientům možnosti samostatné rezervace, které vyhovují tvému dennímu rozvrhu
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Tvoji klienti chtějí flexibilitu. Ty chceš spolehlivost.
Ať už jsi fyzioterapeut, masér, psychoterapeut nebo vedeš skupinová wellness sezení, pravděpodobně trávíš příliš mnoho času koordinováním rezervací, doháněním potvrzení a řešením zrušení na poslední chvíli. A to vše ti ubírá čas na to, na čem opravdu záleží: péči o lidi.
Díky Doodle můžeš klientům umožnit, aby si termíny rezervovali sami, zatímco ty si plně zachováš kontrolu nad svým rozvrhem, energií i podnikáním. Pojďme si ukázat, jak na to – na konkrétních příkladech od profesionálů, jako jsi ty.
Nejdřív si vyznač, na čem záleží
Začni tím, že si v kalendáři vyhradíš čas na to, co tě udržuje v chodu. Přestávky, oběd, příprava a papírování – to vše si zaslouží místo ve tvém kalendáři. Nejde o to být rigidní. Jde o to vytvořit si pracovní den, který je udržitelný.
Příklad: Masér Po každé seanci potřebuješ čas na umytí rukou, protažení, uklizení prostoru a načerpání nové energie. Zarezervování si 15minutové přestávky na tvé rezervační stránce zajistí, že tento čas bude chráněn a viditelný.
Příklad: Rodinný lékař Možná potřebuješ krátké mezery mezi schůzkami, abys mohl psát poznámky, zavolat do lékárny nebo vyřídit záležitosti na poslední chvíli. Pokud tvá rezervační stránka zobrazuje pouze to, co je skutečně k dispozici, budeš mít chaos pod kontrolou.
S Doodle si sám určuješ, které termíny budou viditelné a kdy si je lidé mohou rezervovat. Kontrolu máš v rukou ty, ne tvá e-mailová schránka.
Časové rezervy: šetři si energii mezi schůzkami
Schůzky, které na sebe navazují, mohou vypadat efektivně, ale rychle tě vyčerpají. Vložení přestávek mezi schůzkami ti dá čas se zotavit a být plně soustředěný na dalšího klienta.
Příklad: Psychoterapeut Pár klidných minut mezi sezeními ti může pomoci zamyslet se nad tím, co se právě stalo, emocionálně se připravit na další schůzku nebo si prostě jen oddechnout. Tyto přestávky nejsou luxus, ale nutnost.
Příklad: Ergoterapeut V rušné klinice lze tyto ušetřené minuty využít k dezinfekci vybavení, aktualizaci léčebných plánů nebo vyřízení naléhavých případů, aniž by se zpozdila další práce.
S Doodle můžeš nastavit automatické časové rezervy mezi jednotlivými schůzkami, aby tvůj kalendář zůstal realistický a přehledný.
Nech si zaplatit předem, aby se lidé skutečně dostavili
Lidé, kteří se nedostaví, ti nejen plýtvají časem. Ovlivňují také tvé příjmy a narušují tvůj den. Díky integraci Doodle se Stripe můžeš vybírat platby hned při rezervaci. To znamená méně zrušených rezervací a stabilnější příjmy.
Příklad: Dietolog nebo dermatolog Pokud provozujete velmi žádanou ordinaci, platba předem odfiltruje neúčasti a zrušení na poslední chvíli. Když klienti zaplatí při rezervaci, je větší pravděpodobnost, že se zaváží, a vy nemusíte honit faktury.
Ať už rezervuješ individuální konzultace nebo sezení v malých skupinách, platby probíhají automaticky a bezpečně.
Nabízej chytré typy relací pro chytřejší plánování
Ne všechny schůzky by měly vypadat stejně. Různí klienti potřebují schůzky různé délky. Tvá rezervační stránka by to měla zohledňovat.
Příklad: Psychoterapeut Nabídni novým klientům krátkou úvodní konzultaci a stálým klientům delší varianty. Můžeš mít 20minutové úvodní hovory a 30, 45 nebo 60minutové sezení v rámci průběžné péče.
Příklad: Pediatr Vytvoř si samostatné typy schůzek pro prohlídky novorozenců, očkování a nouzové návštěvy kvůli nemoci. Díky tomu bude tvůj den vyvážený a tvé služby se budou snadno rezervovat.
Příklad: Wellness kouč Nabízej personalizované sezení, rychlé konzultace nebo komplexní plánovací sezení – každé s vlastní délkou trvání a cenou.
S Doodle můžeš vytvořit různé typy sezení s vlastními časy trvání a popisy, aby tvá rezervační stránka přesně odpovídala tvým službám.
Pořádáš skupinovou terapii nebo wellness akce? Využij přihlašovací listinu
Skupinové akce vyžadují jiný způsob plánování. Ať už jde o terapii, vzdělávání nebo workshop, potřebuješ jednoduchý způsob, jak spravovat účast bez nekonečného dohadování.
Díky přihlašovacím listinám Doodle můžeš nastavit podrobnosti relace a omezit počet účastníkůa umožňují lidem, aby se zaregistrovali sami.
Příklad: Vedoucí skupinové terapie Pořádáš sezení pro šest lidí zaměřené na odvykání kouření? Nastav počet volných míst, přidej popis sezení a zadej místo konání. Sdílej odkaz, o zbytek se postará Doodle.
Příklad: Komunitní zdravotní osvětový pracovník Pořádáš seminář o výživě nebo setkání podpůrné skupiny pro diabetiky? Účastníci se mohou přihlásit sami, bez e-mailů nebo telefonátů. Přijdeš do plné místnosti a můžeš hned začít.
Je to rychlé, spolehlivé a ušetří ti to hodiny administrativy.
Nastav to jednou a nech to běžet
Jakmile budeš mít připravenou rezervační stránku nebo přihlašovací listinu, stačí sdílet odkaz. Můžeš ho přidat na svůj web, vložit do e-mailů nebo poslat přímo klientům.
Tvoji pacienti si vyberou termín, v případě potřeby zaplatí a okamžitě obdrží potvrzení.
To znamená:
Žádné honění lidí kvůli potvrzení
Žádné duplicitní rezervace
Žádné neplacené schůzky
Žádné zdlouhavé e-mailové korespondence
Tvůj kalendář se stane samoobslužným nástrojem, který funguje tak, jak jsi zvyklý.
Nech správu na Doodle, abys se mohl soustředit na to podstatné
Svou praxi jsi nezaložil proto, abys trávil čas plánováním schůzek. Založil jsi ji, abys pomáhal lidem. Doodle ti pomáhá soustředit se právě na to tím, že se postará o vše v pozadí – rezervace, časové rezervy, platby, skupinovou registraci a další.
Nastav si ještě dnes svou rezervační stránku a usnadni klientům kontakt s tebou – a zároveň si udržuj přehledný rozvrh.
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