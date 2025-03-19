Jak vytvořit událost v Apple Invites
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Na trhu se objevil nový nástroj pro plánování akcí, který je určený přímo pro uživatele Apple. Apple Invites ti umožňuje posílat pozvánky, sledovat potvrzení účasti a dokonce navodit správnou atmosféru pomocí sdílených fotek a playlistů – vše na jednom místě.
Takhle se do toho pustíš.
Ale nejprve, jaký je rozdíl mezi Apple Calendar a Apple Invites?
Apple Calendar a Apple Invites ti umožňují plánovat události, ale liší se od sebe. Apple Calendar je jako každý jiný online kalendář – nastavíš událost a odesíláš a přijímáš pozvánky do kalendáře. Na druhou stranu, Apple Invites byl vytvořen pro interaktivnější plánování. Umožňuje ti sledovat potvrzení účasti, odesílat aktualizace a přidat osobní nádech pomocí pozadí, sdílených alb a playlistů.
Stáhni si aplikaci Apple Invites nebo použij iCloud
Aplikace Apple Invites není předinstalovaná, takže si ji budeš muset stáhnout z App Store. Vyhledej „Apple Invites“, stáhni si ji a přihlas se pomocí svého Apple ID.
Události Apple Invite můžeš také vytvářet a spravovat prostřednictvím svého účtu iCloud na webu, což usnadňuje správu z jakéhokoli zařízení Apple.
Nastav svou událost
Jakmile otevřeš aplikaci, klepni na tlačítko „+“ a založ novou událost. Zadej název události, vyber datum a čas a v případě potřeby přidej místo konání.
Teď přijde ta zábavná část. Můžeš si vybrat pozadí, které se hodí k dané příležitosti, upravit popis události a jméno hostitele a dokonce vytvořit sdílené album, do kterého mohou hosté nahrávat své fotky. Můžeš také přidat sdílený playlist, aby každý mohl přispět k výběru hudby ještě před začátkem události.
Pozvi své hosty
Jakmile budeš s akcí spokojený, můžeš pozvánku rozeslat prostřednictvím veřejného odkazu nebo zadat e-mailové adresy či Apple ID svých hostů, kteří pak obdrží pozvánku e-mailem nebo prostřednictvím aplikace Apple Invites. Uvidíš, kdo se přihlásil, kdo se odhlásil a kdo ještě neodpověděl.
Spravuj rezervace a seznamy hostů
Apple Invites ti umožňuje sledovat odpovědi v reálném čase a posílat aktualizace, pokud se něco změní. Hosté dostanou oznámení, takže nikomu neunikne žádný detail.
Jako hostitel můžeš také přidávat a odebírat hosty, povolit jim pozvat další osoby, znovu odeslat odkaz s pozvánkou a v případě potřeby hosty odmítnout.
Najdi ten nejlepší čas, než pošleš pozvánku
Apple Invites je skvělý nástroj pro upřesnění detailů akce, ale co když ještě nevíš, kdy mají všichni čas? Místo toho, abys si vyměňoval zprávy, můžeš nejprve využít skupinové ankety a najít ten nejlepší termín.
S Doodle vytvoříš rychlou anketu s různými časovými možnostmi, sdílíš ji se svými hosty a necháš je hlasovat o tom, co jim nejlépe vyhovuje. Jakmile budou hlasy sečteny, můžeš vybrat nejlepší čas a s jistotou odeslat pozvánku přes Apple Invite.
Díky kombinaci služeb Doodle a Apple Invites bude plánování akcí hračkou – od výběru termínu až po rozeslání krásně navržených pozvánek. Ať už jde o práci, rodinu nebo zábavu, tyto nástroje ti pomohou sladit plány všech bez zbytečného stresu.
Chceš se dozvědět více o tom, jak funguje Apple Invites a jak se liší od Apple Calendar? Přečti si náš další článek „Co je Apple Invites?“.
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