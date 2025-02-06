Co jsou Apple Invites?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to aplikace Apple Invites?
Společnost Apple představila 4. února 2025 službu Apple Invites jako nový způsob vytváření a správy pozvánek na akce. Stejně jako Facebook Events umožňuje Apple Invites uživatelům organizovat setkání, rozesílat pozvánky a sledovat potvrzení účasti na jednom místě. Je to soukromá a personalizovaná služba, která uživatelům umožňuje přizpůsobit pozvánky pomocí pozadí, schvalovat hosty před jejich připojením a v případě potřeby dokonce účastníky odstranit.
Chcete-li vytvořit událost, můžete přidat název, vybrat pozadí a pozvat hosty. Pořadatel události má kontrolu nad seznamem hostů a může účastníky schválit ještě předtím, než se připojí, nebo je v případě potřeby odstranit.
Organizátoři mohou také duplikovat nebo smazat události, když dojde ke změně plánů. Pozvánky může přijímat kdokoli s zařízením Apple, ale vyplnit anketu mohou pouze ti, kteří mají předplatné iCloud+ , je může vytvářet a odesílat.
Lze pozvánky Apple zasílat uživatelům Androidu?
Uživatelé jiných zařízení než Apple mohou i tak přijímat a odpovídat na pozvánky Apple, i když nemají zařízení Apple. Když je pozvánka odeslána někomu, kdo používá Android nebo jinou platformu, obdrží ji jako odkaz na webovou verzi pozvánky. To jim umožňuje zobrazit podrobnosti události a odpovědět, aniž by potřebovali Apple ID nebo zařízení s iOS.
Funguje Apple Invites s aplikací Apple Calendar?
V současné době není aplikace Apple Invites přímo integrována s aplikací Apple Calendar. Na rozdíl od standardních událostí v kalendáři, které se zaměřují na plánování a správu času, přidává Apple Invites interaktivnější prvek tím, že uživatelům umožňuje vkládat do pozvánek fotografie, hudbu a další média.
I když je díky tomu Apple Invites vizuálně přitažlivější, uživatelé, kteří pro plánování využívají Apple Calendar, možná budou muset události přidat ručně, pokud chtějí, aby se zobrazovaly společně s ostatními schůzkami.
Omezení pro profesionální použití
Ačkoli je Apple Invites vynikající pro organizování neformálních setkání, rodinných akcí a společenských setkání, nemusí být nejvhodnější pro profesionální schůzky nebo jednání s vysokými sázkami. Pro události, jako jsou zasedání představenstva, firemní konference nebo setkání v právním či vzdělávacím prostředí, je často nutné strukturovanější a bezpečnější řešení pro plánování schůzek.
Ti, kdo organizují obchodní schůzky nebo profesionálnější akce, mohou využít nástroje navržené speciálně pro plánování a koordinaci ve větším měřítku. Doodle například nabízí řešení jako skupinové ankety, kde účastníci hlasují o nejvhodnějším termínu setkání, a přihlašovací listiny, které pomáhají organizovat účast na akcích. Tyto nástroje jsou obzvláště užitečné pro týmy, firmy nebo kohokoli, kdo plánuje větší setkání, kde je důležité najít ten správný termín.
Snadné plánování skupinových schůzek
Díky Apple Invites je vytváření a správa událostí snadná, zejména pro uživatele Apple. I když se jedná o novou funkci, která má ještě prostor pro vylepšení, její interaktivní prvky ji odlišují od tradičních pozvánek založených na kalendáři. A pro ty, kteří potřebují pokročilejší nástroje pro plánování, nabízejí platformy jako Doodle flexibilní řešení pro koordinaci skupin.
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