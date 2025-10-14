Skupinové studium snadno a rychle: zjistěte nejlepší čas během několika minut
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Společné učení může zlepšit výsledky i sebedůvěru, ale výběr vhodného termínu často celý plán zbrzdí. Pokud doučujete, znáte tu otravu z nekonečné e-mailové korespondence a chaotických skupinových chatů. Výsledkem jsou zpoždění, neúčast a ztráta elánu ještě předtím, než vůbec začne první sezení.
Existuje ještě rychlejší způsob. Díky skupinovým anketám Doodle můžeš požádat studenty, aby hlasovali o nejvhodnějším termínu, a potvrdit tak lekci během několika minut. V tomto průvodci se dozvíš, jak nastavit perfektní anketu, zvýšit míru odezvy, vyhnout se běžným chybám a propojit plánování s kalendářem a nástroji pro videohovory. Zjistíte také, kdy využít Doodle 1:1, rezervační stránky a přihlašovací listiny, abyste mohli s jistotou zorganizovat celý týden doučování.
Výzva, před kterou stojí lektoři
Lektoři skloubují školní rozvrhy, sport, práci a čas strávený s rodinou. Každý student má svůj vlastní rytmus. Mnozí také žijí v různých časových pásmech nebo pracují na směny.
Když se pokusíš domluvit společné studium přes SMS nebo e-mail, stane se tři věci:
Odpovědi se rozptylují napříč aplikacemi a dny
První vybraný termín se kryje s termínem v kalendáři někoho jiného
Trávíš čas koordinací místo výuky
Chceš učit, ne honit odpovědi. Také chceš spravedlivý proces, který dá každému slovo a rychle přinese výsledek.
Proč je to důležité pro lektory
Čas strávený plánováním rozvrhu je čas, který nemusíš věnovat přípravě výuky, známkování nebo propagaci svých služeb. Lepší plánování ti pomůže:
Naplň lekce, aby studenti dostali potřebnou podporu
Chraň si čas na přípravu a rovnováhu mezi prací a soukromým životem
Omez změny na poslední chvíli, které tě vysilují
Veď přehledný kalendář, který se synchronizuje s tvými výukovými cíli
Když je plánování jednoduché, můžeš organizovat předvídatelné bloky skupinového studia, přidávat placené doplňkové služby a nabízet individuální konzultace studentům, kteří potřebují více pomoci. Tvůj kalendář se stane pevnou součástí tvého podnikání.
Vytvoř si efektivní pracovní postup pro skupinové studium pomocí skupinové ankety v Doodle
Začni s opakovatelným postupem, který promění zájem v potvrzený termín. Skupinové ankety Doodle ti umožňují pozvat až 1000 účastníků k hlasování. Tady je podrobný plán, který se osvědčil lektorům.
Stanov cíl a dobu trvání
Příklad: Opakování kapitoly z algebry II, 60 minut
Dbej na to, aby se lekce držely daného tématu, aby studenti věděli, co mohou očekávat
Vyber si několik vhodných časových možností
Nabídni 3 až 6 termínů v krátkém časovém rozmezí
Využij své obvyklé termíny pro doučování, jako jsou večery v pracovních dnech nebo nedělní odpoledne
Propoj svůj kalendář
Odkaz na Google Calendar, Outlook Kalendář nebo Apple Calendar
Doodle skryje časy, kdy nemáš čas, a navrhne vhodnější termíny schůzek
Přidej jasný popis
Nastínit témata, potřebné materiály a přípravné práce
S Doodle Pro můžeš využít popisy schůzek generované umělou inteligencí, abys rychle nastavil tón a očekávání
Nastav termín hlasování a připomenutí
Nastav datum ukončení, abys mohl výsledky potvrdit a připravit se
Zapni automatická připomenutí, abys připomněl studentům, kteří zapomněli hlasovat
Pošli pozvánku tam, kde si ji studenti přečtou
Pošli studentům e-mail z Doodle, zveřejni odkaz ve svém LMS nebo ho vlož do skupinového chatu třídy
Doodle může rozeslat e-mailové pozvánky až 1 000 účastníkům, pokud organizuješ velké skupiny
Potvrď a zapiš si to do kalendáře
Jakmile dorazí hlasy, vyber první místo a odešli potvrzení
Přidej Zoom, Microsoft Teams, Google Meet nebo Cisco Webex jedním kliknutím
Vyber časové úseky, kdy se studenti skutečně mohou zúčastnit
Dobrý průzkum začíná realistickými možnostmi. Využij tyto nápady, které prověřili lektoři:
Přizpůsob se rozvrhům s vyzváněním
Vyhni se prvních 30 minutám po škole, kdy studenti dojíždějí domů
Zvaž možnost pozdních večerů pro zaneprázdněné sportovce nebo studenty, kteří pracují
Nezapomeň na víkend
Sobotní dopoledne se často hodí pro skupiny připravující se na zkoušky
Nedělní pozdní odpoledne se hodí, než začne nový týden
Plánuj s ohledem na časová pásma
Pokud studenti studují na dálku, vyber možnosti, které spadají do společného časového okna, například od 17:00 do 20:00 místního času
Doodle zohledňuje časová pásma, takže studenti vidí správný místní čas
Praktické tipy, jak zvýšit počet odpovědí v anketě a účast
I když vytvoříš skvělou anketu, může se stát, že odpovědi budou přicházet pomalu. Využij tyto praktické tipy, abys získal rychlé hlasy a plné relace.
Omez počet možností – nenabízej více než 6 možností; příliš mnoho možností zpomaluje rozhodování
Stanov pevný termín – anketu ukonči během 48 až 72 hodin, aby se udržela dynamika
Používej jasné názvy – např. „Opakování stechiometrie v chemii, 60 min, s cvičnými úlohami“
Slib výhodu – přidej poznámku typu „Zahrnuje sadu 10 cvičných otázek a klíč s řešeními“
Přidej odkaz na video včas – přilož do Doodle odkaz na Zoom nebo Google Meet, aby studenti věděli, v jakém formátu se anketa bude konat
Použij připomenutí – zapni automatická připomenutí pro hlasující, kteří ještě neodpověděli
Chraň soukromí studentů – skryj údaje o účastnících pomocí Doodle Pro u mladších nebo citlivých skupin
Následují možnosti 1:1 – po skupinové přípravě nabídni odkaz na Doodle 1:1 studentům, kteří chtějí další pomoc
Vyber platbu, když je to potřeba – využij svou rezervační stránku Doodle nebo přímé propojení se Stripe k inkasování platby při rezervaci
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Většina potíží s plánováním pramení z několika opakujících se chyb. Vyhni se jim a tvé skupinové studium se zaplní rychleji.
Příliš mnoho časových možností
Nejasné cíle sezení
Žádný termín
Ignorování vyrovnávací doby
Kalendář se nesynchronizuje
Žádný potvrzovací ani přípravný e-mail
Vše v jednom nástroji
Pomocí skupinových anket se domluv na termínu, pak využij rezervační stránky pro pravidelné studijní skupiny a 1:1 pro podrobnější probrání témat.
Nástroje a řešení, které mohou lektoři využívat již dnes
Doodle ti nabízí kompletní sadu nástrojů pro skupinové studium, pravidelné kurzy i soukromé lekce. Zde je přehled toho, jak ti jednotlivé produkty pomohou.
Skupinové ankety – pozvi až 1 000 studentů, propoj kalendáře, nastav termíny, přidej připomenutí, skryj podrobnosti a přizpůsob anketu své značce s Doodle Pro.
Rezervační stránka – sdílej jeden odkaz, přes který si studenti nebo rodiče mohou rezervovat termín v rámci tvých otevíracích hodin, přidej časové rezervy, přijímej platby přes Stripe a přilož odkazy na videa.
1:1 – nabízej termíny soukromých doučování s automatickým potvrzením a výběrem plateb.
Přihlašovací listiny – vytvářejte sezení s omezeným počtem míst pro laboratoře nebo workshopy a snadno sledujte seznamy účastníků.
Pokročilé funkce – Popisy schůzek generované umělou inteligencí, integrace se Zapierem, rozhraní bez reklam a zabezpečení na podnikové úrovni.
Příklady z praxe z výuky
Podívej se, jak lektoři používají Doodle v běžných situacích. Každý příklad obsahuje kroky, které můžeš napodobit.
Skupina středoškoláků připravujících se na SAT s nabitým rozvrhem
Máš 12 studentů, kteří se věnují sportu, chodí do kroužků a mají brigády. Chceš každý týden uspořádat 90minutovou skupinovou přípravu na matematiku pro SAT.
Vytvoř skupinovou anketu na Doodle se 4 možnostmi
Neděle 17:00, neděle 19:00, úterý 19:00, čtvrtek 19:00
Propoj svůj kalendář, aby se zabránilo kolizím
Přidej jasný popis
„Cvičení z matematiky pro SAT, 90 minut, vezmi si kalkulačku. Budeme probírat lineární rovnice a slovní úlohy. Balíček v PDF zašleme 24 hodin před začátkem sezení.“
Nastav 48hodinovou lhůtu a zapni připomenutí
Pošli odkaz e-mailem a ve skupinovém chatu
Potvrď první termín a přilož odkaz na Zoom
Po nastavení času odešli dotazník
Výsledek: Vybereš si čas v rámci jednoho dne a uspořádáš cílený skupinový průzkum, aniž bys musel čekat na odpovědi.
Univerzitní skupina na podporu výuky matematiky napříč časovými pásmy
Vyučuješ studenty prvního ročníku, někteří na kampusu a někteří na dálku. Časová pásma se liší o 3 hodiny.
Nabídni 5 možností v jednom společném okně
Od 17:00 do 20:00 východního času ve dva všední dny a jeden den o víkendu
Nech Doodle, ať se postará o zobrazení místního času
Skrýt údaje o účastnících v Doodle Pro
Chraň soukromí a vyhni se společenskému tlaku při hlasování
Přidej poznámku k účasti
„Začínáme 20 minutami revize koncepce, pak následuje 40 minut řešení úloh ve dvojicích“
Po skončení ankety sdílej odkaz na Doodle 1:1
Studenti, kteří potřebují další pomoc, si mohou rezervovat 30minutový termín
Výsledek: Respektujete soukromí, zohledňujete časová pásma a nabízíte jasnou cestu k další pomoci.
Workshop psaní pro žáky druhého stupně základní školy s omezeným počtem míst
Plánuješ skupinu tvůrčího psaní s 10 místy na jedno setkání. Tento měsíc chceš uspořádat dvě setkání.
Využij přihlašovací listiny Doodle
Vytvoř dva termíny, každý s 10 místy
Přidej krátký popis a seznam potřebných věcí
Sdílej odkaz s rodiči
E-mail od Doodle nebo příspěvek na portálu tvé třídy
Sleduj registrace v reálném čase
Jakmile budou všechna místa obsazena, uzavři anketu
Pokračuj s materiály
Pošli účastníkům připomínku 48 hodin před začátkem workshopu
Výsledek: Rodiny si rychle vyberou místo a ty máš přehledný seznam účastníků.
Placený přípravný kurz na zkoušky s jednoduchou rezervací a platbou
Pořádáš třídílný ACT bootcamp a účtuješ poplatek za místo. Nabízíš také doplňkové individuální konzultace 1:1 pro přípravu na test.
Vytvoř si rezervační stránku
Nastav počet otevřených oken a délku relace
Propoj Stripe a přijímej platby při rezervaci
Přidej Zoom, aby každá schůzka mohla hned začít
Sdílej odkaz na rezervační stránku
Rodiče si vyberou vhodný termín a zaplatí v jednom kroku
Nabídka doplňkových služeb 1:1
Pošli odkaz na Doodle 1:1 pro 30minutový koučovací termín
Platby opět zpracovává Stripe, žádné zdlouhavé výměny faktur
Výsledek: Tvoje příjmy jsou jasné, platby se zaúčtují ještě před začátkem lekce a ty se můžeš soustředit na výuku.
Rozsáhlá příprava na zkoušku s rychlým rozhodnutím
Musíš vybrat termín pro závěrečnou opakovačku pro 60 studentů před pololetními zkouškami.
Pošli skupinovou anketu Doodle svému třídnímu seznamu
Využij e-mailové pozvánky od Doodle, abys oslovil všechny
Nastav 24hodinovou lhůtu a zapni připomenutí
Nabídka 3krát
Vyhni se přílišnému množství možností a omez se na jeden týden
Potvrď a zveřejni čas ve svém LMS
Připoj Microsoft Teams nebo Google Meet
Výsledek: Vyber si čas v průběhu dne, kdy bude účast téměř kompletní.
Osvědčené postupy pro jasnou komunikaci
Skvělé plánování funguje nejlépe s jasnou komunikací, která je srozumitelná pro studenty. Využij tyto rychlé tipy.
Použij šablony
Konvence pro názvy
Přípravné materiály
Účast a následné kroky
Časové rezervy
Úřední hodiny
Řešení problémů s nízkou účastí
I při dobrém plánování se může stát, že některé relace nebudou plně obsazené. Zde je návod, jak to vyřešit.
Změnit délku relace
Posunout okno
Přidej upoutávku
Sdílej výsledky
Využij připomenutí a termíny
Hlavní body
Pomocí skupinových anket Doodle si během několika minut vyberte čas na společné studium
Nabídni 3 až 6 jasných možností s pevným termínem a připomenutími
Propoj svůj kalendář a nástroj pro videohovory, abyste se vyhnuli kolizím
Využij rezervační stránku pro rezervace studoven a placených sezení pomocí Stripe
Využij formát 1:1 a přihlašovací listiny pro další formáty
Začni s lepším plánováním
Pokud doučujete, váš čas je vaše služba. Rychlá anketa odstraní překážky, které brání společnému učení. Vytvoř skupinovou anketu v Doodle, propojte svůj kalendář, nastavte termín a nechte studenty hlasovat o nejvhodnějším čase. Poté využijte svou rezervační stránku pro placené lekce a individuální schůzky pro následné konzultace. Jedním kliknutím můžeš přidat Zoom nebo Teams a v případě potřeby přijímat platby přes Stripe.
Chceš, aby skupinové studium bylo jednoduché a rychlé? Vytvoř si svou první anketu během několika minut.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021