Co je to řídící výbor?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Řídící výbor je skupina členů představenstva nebo jiných vedoucích pracovníků, kteří jsou zodpovědní za dohled nad strukturou organizace. Obvykle má následující povinnosti:
Dohled nad řídící strukturou organizace: To zahrnuje zajištění toho, aby měla zavedený jasný a účinný rámec.
Poradenství představenstvu v otázkách správy a řízení: Poskytování poradenství v různých administrativních záležitostech, jako je řízení rizik, plánování nástupnictví a etika.
Sledování dodržování platných zákonů a předpisů ze strany organizace: Výbor musí zajistit, aby organizace dodržovala všechny platné zákony a předpisy.
Program řízení rizik organizace: To zahrnuje zajištění toho, aby organizace měla zavedený robustní program pro identifikaci a zmírňování rizik, která by mohla způsobit škodu podniku.
Dohled nad etickým programem organizace: Společnosti si nemohou dělat, co se jim zlíbí. Výbor zajistí, aby měly zavedený silný etický program, který bude podporovat správné chování ve všem, co dělají – od zaměstnanců až po obchodní praktiky.
Význam zasedání řídícího výboru
Jsou důležité, protože poskytují výboru příležitost projednat a rozhodovat o různých administrativních záležitostech. To může pomoci zajistit, aby organizace byla dobře řízena a dodržovala všechny platné zákony a předpisy.
Vzhledem k tomu, že výbor bude pravděpodobně složen z členů vrcholového vedení nebo vedoucích pracovníků, může být obtížné najít čas, kdy se všichni sejdou. Až se to podaří, musíš zajistit, aby bylo zasedání produktivní. Zde je několik tipů pro efektivní plánování zasedání řídícího výboru:
Stanov jasný program. Ten by měl zahrnovat všechna témata, která je třeba na schůzce projednat, a to seřazená podle priority.
Rozesli program schůze s předstihem. Členové výboru tak budou mít čas se na schůzi připravit a vymyslet si otázky nebo připomínky.
Začni a ukonči schůzku včas. Projevíš tím respekt k času členů výboru.
Podporuj účast všech členů výboru. Každý by měl mít příležitost přispět do diskuse. Nedovol, aby konverzaci ovládala jedna osoba.
Dělej si poznámky. Pomůže to zajistit, aby rozhodnutí přijatá na schůzce byla zdokumentována a aby se podle nich postupovalo.
Sleduj plnění úkolů. Po schůzce se ujisti, že všechny přidělené úkoly byly splněny. A e-mail s připomenutím je dobrý způsob, jak zajistit, aby všichni věděli, kdo co dělá.
Naplánuj si schůzky správní rady pomocí Doodle
Doodle je jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro plánování na světě, který každoročně spojuje miliony lidí.
Umožňuje ti vytvořit anketu , ve které se členové výboru vyjádří ke své dostupnost na schůzku. Jakmile ji vytvoříš, pošli ji členům výboru e-mailem nebo prostřednictvím odkazu.
Členové výboru pak mohou hlasovat o časech, kdy mají čas. Během několika minut budeš mít termín schůzky, který vyhovuje všem.
Doodle také umí posílat připomenutí, umožňuje nastavit termíny a pořádat virtuální schůzky – pro případ, že se nemůžete setkat osobně. Tak proč si ještě dnes nezaložit vlastní bezplatný účet Doodle?
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021