Co je to fokusní skupina?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to fokusní skupina?
Focus group odpovídá na dotazy v moderované atmosféře. Činnosti skupiny a její odpovědi na kladené otázky mohou posloužit jako vodítko pro budoucí výzkum týkající se rozhodnutí zákazníků, produktů a služeb.
Focus groups jsou ideální pro marketing, knihovnictví, společenské vědy a uživatelský výzkum. Na rozdíl od typických rozhovorů mohou nabídnout jemnější, ale přirozenější zpětnou vazbu. Navíc se organizují snáze než experimenty nebo rozsáhlý výzkum.
Skupinu lze požádat, aby se zabývala celou řadou témat, včetně nových produktů, aktualizací funkcí nebo názorů na určité téma či problém. Tento průzkum vyžaduje moderátora, který zajistí legitimní výsledky a omezí zaujatost. Často se jedná o někoho ze společnosti, kdo průzkum sestavuje a je proškolen v zajišťování přesných výsledků.
Co je to setkání fokusní skupiny?
Během setkání fokusní skupiny klade moderátor účastníkům otázky týkající se projektu a účastníci jsou vybízeni k upřímným odpovědím.
Vedení takového setkání není těžké, ale moderátoři musí dbát na to, aby se drželo stanovených cílů a poskytlo informace, které společnost potřebuje.
Začni tím, že si sestavíš seznam cílů fokusní skupiny. Cíle by měly definovat typ informací, které chceš na schůzce sdílet a shromáždit. Společnost může například chtít znát názory lidí na nový produkt.
Poté, co si stanovíš cíle setkání fokusní skupiny, vyber účastníky, které chceš pozvat. Pokud chceš shromáždit nápady ohledně nového softwarového programu, měli by tvými cílovými účastníky být lidé, kteří dobře rozumí technickému žargonu.
Zajisti si vhodný prostor pro setkání fokusní skupiny. Místo konání by mělo být nejlépe ve tvé firmě nebo v její blízkosti, ale nesnaž se, aby se tam lidé dostávali příliš obtížně. To by účastníky odradilo od účasti.
Nezapomeň se představit a vysvětlit účel fokusní skupiny.
Na závěr nezapomeň si dělat poznámky nebo nahrávat schůzku. Nemůžeš společnosti dávat doporučení, pokud nemáš zaznamenané své poznatky.
Jak naplánovat setkání fokusní skupiny?
Sestavit reprezentativní vzorek tvé cílové skupiny bude náročné. Pravděpodobně to nebude možné, pokud tento proces neautomatizuješ pomocí nástroje, jako je Doodle.
S skupinová anketa stačí vybrat časový rozsah, ve kterém chceš uspořádat svou fokusní skupinu, a poslat ho účastníkům. Ti si sami určí, kdy mají čas, a během několika minut budeš moci začít s rezervací termínů.
Doodle Professional ti navíc umožňuje přidat do pozvánek na schůzky vlastní branding – což se skvěle hodí, když zveš širokou veřejnost. Můžeš také odstranit reklamy a posílat připomínky, abys měl jistotu, že se všichni zúčastní.
Pokud pořádáš schůzku virtuálně, můžeš přidat svůj oblíbený nástroj pro videokonference a odkazy se automaticky přidají do e-mailu, který odešleš po výběru času.
Doodle ti usnadní svolat schůzku finančního výboru během několika minut, aniž by ses zapletl do pekla plánování. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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