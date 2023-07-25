Co je to zasedání výkonného výboru?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to výkonný výbor?
Výkonný výbor je skupina zvolených vedoucích pracovníků, kteří fungují jako řídící orgán představenstva. Kromě toho, že slouží jako spojovací článek mezi představenstvem a každodenním vedením společnosti, mohou také přijímat rozhodnutí jménem představenstva a poskytovat doporučení ohledně jakýchkoli problémů, kterým organizace čelí.
V rámci své koordinační role bude výkonný výbor dohlížet na zásady představenstva a zajišťovat, aby společnost dodržovala zásady řádného řízení.
Často se skládá z vedoucích pracovníků na nejvyšší úrovni (členů vedení na úrovni C a vedoucích oddělení), ale může zahrnovat i osoby jmenované představenstvem. Některé organizace dokonce pořádají volby na některé z těchto pozic.
Výbor stanovuje priority aktuálních problémů pro představenstvo, určuje harmonogram nebo program zasedání představenstva a v nouzových situacích, kdy nejsou členové představenstva k dispozici, může jednat místo představenstva.
Co je to zasedání výkonného výboru?
Právě zde se schází výkonný výbor, aby projednal aktuální záležitosti společnosti. Jelikož se jedná o menší skupinu, může se scházet častěji než představenstvo, aby zajistila, že se společnost drží stanovených cílů.
Obvykle těmto schůzkám předsedá generální ředitel, který je může plánovat jednou týdně nebo jednou měsíčně. Je důležité zahájit všechny tyto schůzky pozitivním tónem, aby se motivoval vedoucí tým.
Dále by každý člen výboru měl poskytnout důležité informace nebo zpětnou vazbu k projektům, které spadají do jeho působnosti, a upozornit na případné překážky. Cílem těchto schůzek není nutně zabývat se detaily toho, jak se věci dělají, ale spíše se na ně podívat s odstupem, aby se zajistilo, že vše probíhá podle plánu nebo se v případě potřeby upraví.
Na těchto schůzkách je také důležité řešit problémy zákazníků a zaměstnanců. Úspěch tvé firmy závisí na těch, kteří kupují tvůj produkt, a na těch, kteří pro tebe pracují, proto se vždy ujisti, že se jejich obavami zabýváš.
Skvělým způsobem, jak toho dosáhnout, je pravidelně ověřovat názory obou skupin pomocí průzkumů. Ty lze poté projednat na zasedání výkonného výboru a přijmout akční plán k řešení zjištěných problémů.
Jak naplánovat zasedání výkonného výboru?
Výkonný výbor už svým názvem naznačuje, že se snaží sjednotit spoustu zaneprázdněných vedoucích pracovníků. To není žádný malý úkol, když mají jejich diáře pravděpodobně přeplněné schůzkami. Právě tady přichází na řadu Doodle pomůže.
Naše skupinová anketa ti umožňuje nabídnout účastníkům schůzky několik časových termínů. Oni si vyberou, které jim vyhovují, a během několika minut budeš mít schůzku domluvenou.
Doodle Professional ti navíc umožňuje přidat k pozvánkám na schůzky vlastní branding – což se skvěle hodí na vyšší úrovni, kde jsou zapojeni akcionáři a investoři. Můžeš se zbavit reklam a nastavit termíny i připomenutí.
Pokud pořádáš schůzku virtuálně, můžeš přidat svůj oblíbený nástroj pro videokonference a odkazy se automaticky přidají do e-mailu, který odešleš po výběru času.
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