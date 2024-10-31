Doodle rozšiřuje své představenstvo
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Doodle rozšiřuje představenstvo o dva odborníky na SaaS a růst, Katharinu Pfaffhauserovou a Cris Grossmanna
Curych, 29. října 2024 - Společnost Doodle, globálně působící poskytovatel profesionálních řešení pro plánování, jmenovala od září do svého představenstva dva renomované technologické odborníky, Katharinu Pfaffhauserovou a Cris Grossmanna.
Katharina Pfaffhauser má více než 15 let zkušeností v technologickém sektoru, z toho 10 let strávila v Silicon Valley, kde budovala a vedla digitální podniky. V současné době působí jako Chief Business Officer ve společnosti Symphony.is a zaměřuje se na témata růstu a inovací. Své strategické znalosti rozvíjela mimo jiné během svého působení ve společnosti McKinsey. Je držitelkou titulu MBA ze Stanford Graduate School of Business a bakalářského titulu v oboru ekonomie a mezinárodních vztahů z Univerzity v St. Gallen.
Cris Grossmann, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Beekeeper, jedné z nejúspěšnějších švýcarských B2B SaaS firem, je odborníkem na škálování technologických řešení s více než 12 lety zkušeností v oblasti startupů a strategie. Je držitelem titulu PhD v oboru inženýrství z ETH v Curychu a poskytuje poradenství společnostem z žebříčku Fortune 500 v oblasti digitální transformace a organizačních změn. Je rovněž členem několika správních a poradních rad a sdílí své odborné znalosti v oblasti uživatelské zkušenosti a podnikání.
Daniel Mönch, předseda představenstva společnosti Doodle AG a hlavní správce portfolia ve skupině TX Group: „Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat Katharinu a Cris v představenstvu společnosti Doodle. Jejich dlouholeté zkušenosti v oblasti růstu, uvádění produktů na trh a SaaS jsou neocenitelné. Díky jejich podpoře jsme přesvědčeni, že dokážeme posunout růst a strategický rozvoj společnosti Doodle v oblasti plánování schůzek na další úroveň.“
Společnost Doodle v posledních letech transformovala svůj obchodní model z platformy založené na reklamě na model založený na předplatném, čímž dále posílila svou přítomnost v Severní Americe a Evropě. Se zaměřením na řešení pro plánování schůzek pro profesionální uživatele Doodle zjednodušuje proces plánování schůzek a optimalizuje pracovní postupy pro vedoucí pracovníky, podnikatele a profesionály po celém světě. Kontaktuj Doodle Renato Profico, generální ředitel, Doodle [email protected]
Kontaktuj TX Group Karole Verlage Frei, vedoucí oddělení Group Brand and External Communications, TX Group [email protected]
O společnosti Doodle Společnost Doodle, založená v roce 2007 se sídlem v Curychu, je profesionální globální nástroj pro plánování schůzek. Tato švýcarská SaaS společnost zaměstnává týmy v Berlíně, Bělehradě, USA a Curychu. Hlavním akcionářem společnosti Doodle AG je TX Group. www.doodle.com O skupině TX Group Skupina TX Group tvoří síť platforem a podílů, která uživatelům denně nabízí informace, orientaci, zábavu a pomoc v každodenním životě. Její kořeny leží v žurnalistice s rozmanitými novinami společnosti Tamedia a bezplatnými médii 20 Minuten. Portfolio doplňuje reklamní agentura Goldbach. Skupina TX Group je klíčovým akcionářem společností SMG Swiss Marketplace Group a JobCloud, drží většinové podíly ve společnostech Doodle a Zattoo a prostřednictvím TX Ventures je investorem v sektoru fintech. Skupina TX Group, založená v roce 1893, je od roku 2000 kótována na švýcarské burze. www.tx.group
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