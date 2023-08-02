Jak si vytvořit osobní kalendář s Doodle
Doodle je skvělou volbou pro uživatele, kteří již používají kalendářový program k organizaci svých úkolů a osobního života.
Díky podpoře oblíbených kalendářů, jako jsou Google Calendar, iCloud Calendar a Outlook, umožňuje integrace a vytváření online kalendáře pomocí Doodle vyšší produktivitu a transparentnost při organizování schůzek a termínů.
To znamená, že můžeš využívat výhody, které Doodle nabízí, a zároveň jednoduše a plynule pokračovat v používání svého oblíbeného online kalendáře.
Chceš-li propojit své kalendáře, vytvoř si bezplatný účet Doodle.
Doodle Professional nabízí prémiové funkce, díky kterým si můžeš vytvořit online kalendář s dalšími možnostmi, které jiné bezplatné online kalendáře nenabízejí. Ideální pro profesionály, kteří chtějí mít nad svým rozvrhem plnou kontrolu.
Jednou z těchto možností je propojení s tvým účtem Google nebo iCloud, díky čemuž můžeš rychle a efektivně propojit svůj online kalendář se stávajícími kontakty. To znamená, že vytvoření osobního kalendáře nikdy nebylo snazší.
Návod krok za krokem, jak vytvořit kalendář v Doodle
Máš možnost vytvořit si kalendář Doodle, který usnadní domlouvání schůzek a plánování setkání, nebo do něj integrovat své stávající kalendáře.
Nejprve si musíš vytvořit bezplatný účet Doodle. Můžeš si ho propojit s účtem na Google nebo Facebooku, nebo si vytvořit nový přímo na Doodle vyplněním formuláře; je to tak jednoduché.
Přejdi do nastavení a propoj svůj preferovaný kalendář. To znamená, že každá rezervace nebo schůzka, kterou v Doodle vytvoříš, bude porovnána s tvým kalendářem, aby se zajistilo, že nedojde ke kolizím.
Jakmile budeš mít kalendář propojený, vrať se na hlavní panel a klikni na „Create a booking page“. Vyplň své údaje, nastav si parametry a tvůj vlastní kalendář Doodle je hotový.
Nyní můžeš automatizovat plánování a domluvit si schůzky během několika vteřin pouhým odkazem.
Nevěř nám jen na slovo, podívej se na naše video s podrobným návodem níže:
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