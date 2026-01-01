Jak poradce v oblasti vzdělávání zvýšil účast učitelů díky aplikaci Doodle
Tráv čas se svými klienty, ne plánováním schůzek s nimi.
Chceš svůj čas využít ještě lépe? Prober to s odborníkem z týmu Doodle.
Doug Fireside jako konzultant v oblasti vzdělávání cestuje po Spojených státech a pomáhá školám zavádět a zdokonalovat jejich systémy hodnocení učitelů. Efektivní poradenství závisí na spolupráci, a proto má Doug kalendář plný schůzek. Povídali jsme si s Dougem o tom, jak díky aplikaci Doodle dovedl plánování schůzek k dokonalosti.
Když je organizace schůzek snadná, účast viditelně roste
Účast na Dougových konzultacích je dobrovolná. Optimalizace procesů hodnocení učitelů je důležitá práce. Ale přesvědčit přetížené učitele, aby si ve svém nabitém rozvrhu našli čas, může být oříšek.
Doug vytvoří několik anket Doodle s možnými časovými variantami pro své konzultace a pošle je dopředu, aby si učitelé mohli vybrat termíny, které jim vyhovují. Díky používání Doodle si Doug všiml výrazného nárůstu počtu učitelů, kteří využívají jeho konzultační hodiny. Mise splněna
Plánuj schůzky v jakémkoli kalendáři
Doug čelí problému, který bude známý každému, kdo pracuje jako konzultant: organizování schůzek, když všichni nepoužívají stejný kalendářový systém. Naštěstí Doodle funguje s jakýmkoli kalendářem. A schůzky domluvené v aplikaci Doodle se automaticky synchronizují do kalendářů všech účastníků, ať už používají Outlook, G-Suite nebo jiný systém. Všichni, koho přes aplikaci Doodle pozveš na schůzku, dostanou pozvánku do kalendáře. Slaďování klientů a kalendářů nikdy nebylo jednodušší.
Přehled minulých i budoucích schůzek na první pohled.
Doodle usnadňuje sledování odpovědnosti. Doug si pořídil Doodle, aby ušetřil čas při organizaci schůzek a efektivněji spravoval svůj kalendář plný externích schůzek. Říká nám však, že ho příjemně překvapilo, jak dobře funguje jako záznam minulých schůzek. Možnost zaznamenávat a sledovat svá konzultační sezení výrazně zefektivnila důležitou část jeho práce – sledování celkového pokroku školy.
„...i kdybych byl na vlastní pěst, kdybych si jen otevřel vlastní živnost, pravděpodobně bych si tuto službu stejně pořídil.“
Příklady použití: Interní i externí zainteresované strany, individuální schůzky, skupinové schůzky, časové rozdíly, rezervace termínů