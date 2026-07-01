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Så här gör du

Hur man startar en coachingverksamhet och skapar ett skalbart schemaläggningssystem

Read Time: 4 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

man at laptop

Att starta en egen coachingverksamhet är ett stort steg som kräver mod. Oavsett om du byter karriär eller förvandlar en passion till ett yrke är det något att vara stolt över att välja att hjälpa andra genom coaching. Det innebär att du ägnar din tid, kunskap och energi åt att verkligen göra skillnad i någon annans liv, och det är ingen liten bedrift.

Precis som alla företag behöver även ett gott hjärta en stabil struktur. Rätt upplägg – särskilt när det gäller schemaläggning – kan hjälpa dig att växa utan att bli utbränd. Så om du är redo att bli coach, här är några tips på hur du kommer igång och skapar ett system som stöttar dig redan från första dagen.

Inget kreditkort krävs

Beskriv vad du erbjuder och vilka du vänder dig till

Innan du kan hjälpa andra måste du klargöra vilket värde du erbjuder. Erbjuder du karriärcoaching, mentorskap inom tankesätt, privatundervisning eller språklektioner? Kommer du att rikta dig till tonåringar, vuxna eller yrkesverksamma som befinner sig i en övergångsfas?

Försök att definiera din nisch och din ideala kundprofil (ICP). Detta innefattar åldersintervall, mål, utmaningar och föredragna kommunikationssätt hos de personer du vill coacha. Ju mer specifik du är, desto lättare blir det att marknadsföra dig själv och skapa en tjänst som verkligen tilltalar målgruppen.

Bestäm hur din coachningsverksamhet ska se ut och hur du ska prissätta den

När du har klarat ut vad du erbjuder är det dags att utforma den affärsmässiga sidan. Ska du arbeta heltid eller deltid? Vill du erbjuda individuella sessioner, gruppprogram eller en blandning av båda? Säljer du enstaka sessioner eller coachingpaket?

Börja med något enkelt och flexibelt. Många nya coacher inleder med ett kostnadsfritt introduktionsmöte, följt av betalda coachingpass på 60 minuter eller paket med tre till fem möten.

Planera din försäljningsprocess

Även om du inte är en född säljare behöver du ett sätt att göra det möjligt för människor att upptäcka dig och ta nästa steg. Kommer du att marknadsföra dina tjänster på LinkedIn, Instagram eller via ditt personliga nätverk? Har du kundomdömen eller en kort berättelse om varför du startade?

Om det känns för omfattande eller dyrt att bygga en webbplats behöver du inte skaffa en direkt. Med ett verktyg som Doodle, kan du skapa en enkel och professionell Booking Page som visar dina lediga tider och tjänster. Lägg till länken i dina sociala medier, din biografi eller din WhatsApp-profil så att kunderna enkelt kan boka dig – utan att behöva skicka e-post fram och tillbaka.

Sätt upp de verktyg och system du kommer att behöva

Du behöver ingen komplicerad programvara för att komma igång, men några grundläggande kunskaper kan vara till stor hjälp:

  • En stabil internetanslutning och en väl fungerande videokonferenslösning

  • Ett schemaläggningsverktyg som Doodle för att automatisera bokningar, skicka påminnelser och ta emot betalningar

  • Ett sätt att göra anteckningar – Google Docs, Notion eller till och med på papper

  • En videoplattform som du känner dig trygg med att använda, till exempel Zoom eller Google Meet

  • Ett system för att följa dina framsteg och din utveckling över tid

När ditt företag växer kan du alltid lägga till fler verktyg – men låt inte komplexiteten hindra dig i början.

Se till att systemet är skalbart redan från början

Din tid är din mest värdefulla resurs, så bygg upp din verksamhet med tillväxt i åtanke. Det innebär att du måste se till att din kalender inte blir en flaskhals när du tar emot fler kunder.

Med Doodle, kan du:

  • Låt kunderna boka utifrån din tillgänglighet i realtid

  • Ställ egna frågor under bokningen så att du alltid är förberedd

  • Begränsa antalet tidsluckor, erbjud gruppcoaching eller skapa separata Booking Pages för olika tjänster

  • Ta emot betalningar via Stripe för att minska antalet uteblivna besök och säkra intäkterna

  • Skicka påminnelser och bekräftelser automatiskt

En sådan lösning ger dig mer tid för coachning – och mindre tid åt administrativt arbete.

Följ upp hur det går för ditt företag

Det är lätt att fastna i det dagliga arbetet och glömma bort att ta ett steg tillbaka. Ta dig tid att utvärdera dina framsteg. Hur många kunder arbetar du med? Hur stor är din månadsomsättning? Är dina kunder nöjda och kommer de tillbaka?

Några tecken på sund tillväxt är bland annat:

  • Regelbundna återkommande bokningar

  • Positiv feedback och kundomdömen

  • Stabil eller stigande inkomst

  • Rekommendationer från nöjda kunder

Ett coachingföretag behöver inte vara stort för att bli framgångsrikt – det räcker att det är hållbart. Det börjar med tydlighet, konsekvens och smarta system.

Här är ett enkelt sätt att hålla koll på din utveckling:

Vad man bör följa upp

Varför det är viktigt

Antal aktiva kunder

Mäter balansen mellan tillväxt och arbetsbelastning

Feedback från kunder/kundomdömen

Speglar effekt och servicekvalitet

Månadsintäkter

Håller koll på din ekonomiska situation

Återkommande bokningar/rekommendationer

Vittnar om kundernas förtroende och långsiktigt värde

Bokningstrender (dag/tid)

Hjälper dig att optimera tillgängligheten och minska antalet uteblivna besök

Avslutande tankar

Att starta en coachingverksamhet kräver mod, kreativitet och omsorg. Men du behöver inte göra allt på en gång – eller göra det helt på egen hand. Rätt system underlättar ditt arbete, ger dig mer tid och hjälper dina kunder att få ut mer av varje session.

Smart schemaläggning är inte bara ett verktyg för företag – det är grunden för frihet, fokus och tillväxt. Prova Doodle och slipp stressen med schemaläggningen redan från första dagen.

Inget kreditkort krävs

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