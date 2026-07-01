Så här sätter du gränser på din Booking Page

Om du är en upptagen yrkesverksam, coach eller konsult är det lätt att känna sig överväldigad av den ständiga strömmen av förfrågningar om möten. Du vill gärna vara till hjälp och tillgänglig, men ibland känns det som om det är ditt schema som styr.

Booking Pages kan göra livet mycket enklare, men utan tydliga gränser kan de också bli en källa till stress. Bokningar i sista minuten, samtal som avlöser varandra eller möten som tränger sig in på din fritid kan göra att du känner dig utmattad.

Jag förstår. Det är inte alltid lätt att säga nej eller sätta gränser, särskilt när man bryr sig om sina kunder. Men att värna om sin tid och energi är inte bara bra för dig själv. Det hjälper faktiskt även dina kunder. När du sätter genomtänkta gränser på din Booking Page behåller du kontrollen, undviker utbrändhet och gör varje möte mer fokuserat och meningsfullt.

Låt oss gå igenom hur man sätter gränser som känns naturliga och respektfulla, så att du kan fortsätta göra ett fantastiskt arbete utan att tappa balansen.

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Varför det är viktigt att sätta gränser för din Booking Page

A Booking Page makes it easy for your customers to book appointments, but without clear boundaries, it can lead to overbooking, burnout, and blurred lines between work and leisure time. Setting boundaries doesn’t mean being strict. It means creating a system that protects your energy and respects your availability – while still being professional and customer-friendly.

När du anger tydliga gränser på din Booking Page så:

Behåll kontrollen över ditt schema

Undvik bokningar i sista minuten eller flera bokningar i rad

Förebygg utbrändhet och stress

Hjälp kunderna att veta vad de kan förvänta sig

De viktigaste sätten att sätta gränser på din Booking Page

1. Välj din tillgänglighet med omsorg

Bestäm exakt vilka dagar och tider du tar emot bokningar. Se till att du inte erbjuder fler tider än du realistiskt sett hinner med. Med Doodle kan du:

Erbjud bokningar under specifika tidsintervall (till exempel kl. 09.00–12.00 eller kl. 14.00–17.00)

Reservera tid för lunch, kvällar, helger eller hela dagar

Se till att lämna in lite extra tid före eller efter mötena så att du inte behöver stressa

2. Ställ in hur långt i förväg man kan boka

Ange en minsta varselperiod så att kunderna inte kan boka i sista minuten. Du kan också ange hur långt i förväg någon kan boka, så att du inte hamnar med oväntade bokningar flera månader framöver.

3. Begränsa hur ofta man kan boka

Om du vill undvika att träffa samma person flera gånger om dagen eller att boka in för många sessioner under en vecka kan du:

Begränsa hur ofta någon kan boka hos dig

Ange ett maximalt antal bokningar per dag eller vecka

4. Ställ de rätta frågorna i förväg

Anpassade frågor hjälper dig att vara väl förberedd. Ställ frågor som till exempel:

”Vad vill du lägga fokus på?”

”Har du något material som jag borde ta del av?”

Detta gör att mötena håller sig till ämnet och att man undviker att avvika från det.

5. Var tydlig när det gäller avbokningar och ombokningar

Använd din sidbeskrivning eller bekräftelsemejlet för att förklara dina villkor. När kunderna känner till reglerna redan från början är det mindre troligt att de avbokar eller ändrar sina planer i sista minuten.

6. Ta emot betalningar när kunderna bokar

Genom att koppla in Stripe betalar kunderna redan vid bokningen. Detta medför flera fördelar:

Minskar antalet uteblivna besök

Man slipper jaga efter betalningar

Ser till att din tid värdesätts

Att kommunicera sina gränser

Din Booking Page är mer än bara en kalender. Den är ett sätt att skapa förväntningar. Använd beskrivningsfältet för att på ett tydligt och vänligt sätt informera om dina villkor – till exempel när du är tillgänglig, hur avbokningar fungerar eller annat som kunderna bör känna till.

Vill du gå ett steg längre?

Skicka påminnelsemejl som förstärker dina riktlinjer

Följ upp efter sessionerna för att tacka klienterna för att de respekterar din tid

Varför gränser är bra för alla

Gränser skyddar inte bara din kalender, utan förbättrar också kundupplevelsen. När förväntningarna är tydliga och mötena flyter smidigt känner sig dina kunder respekterade, och du kan vara fokuserad och redo att hjälpa till.

Genom att utforma din Booking Page med eftertanke skapar du en situation där alla vinner. Kunderna kan enkelt boka dig, och du får utrymme att göra ditt bästa arbete.

Kort sagt: Gränserna på din Booking Page hjälper dig att behålla balansen, uppträda professionellt och ha kontroll – utan att någonsin ge intryck av att vara otillgänglig.