O poder da mentoria

Quando eu era mais jovem, eu era um grande fã de Matrix. Como adulto, posso olhar para trás e tirar muito mais proveito do filme - o subtexto, os temas - coisas que eu não entendia quando era pré-adolescente. Uma dessas coisas foi a orientação.

Morpheus diz a Neo que ele precisa de um mentor para ajudá-lo a entender o mundo real. Embora inicialmente relute em aceitar a ajuda de Morpheus, ele acaba percebendo que essa é a única maneira de atingir todo o seu potencial.

Mentorship é como a Matrix. É uma ferramenta poderosa que nos ajuda a ver o mundo de uma nova maneira e a alcançar muito mais do que podemos fazer sozinhos. Portanto, vamos nos aprofundar e descobrir mais.

O que é mentoria?

Mentoria é um relacionamento entre uma pessoa mais experiente (o mentor) e uma pessoa menos experiente (o mentorado). É uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e profissional, pois ajuda a pessoa que está recebendo orientação a:

Atingir suas metas: Um mentor pode ajudar o mentorado a estabelecer metas, desenvolver um plano para alcançá-las e manter-se motivado ao longo do caminho.

Atingir todo o seu potencial: Ele pode identificar pontos fortes e fracos e instruir o mentorado sobre quais habilidades e conhecimentos ele precisa desenvolver para ter sucesso.

Construir relacionamentos: Um profissional experiente em um setor terá uma valiosa rede de contatos. Ele pode compartilhá-la e ajudar alguém novo em um setor a construir a sua própria.

Aprender novas habilidades: Um mentor pode compartilhar seu conhecimento e experiência com um mentorado, ajudando-o a aprender novas habilidades e a desenvolver sua experiência.

Ganhar confiança: Eles podem oferecer apoio e incentivo. Isso pode parecer trivial, mas pode ser um verdadeiro estímulo quando surgirem desafios ao longo do caminho.

A mentoria pode ser benéfica tanto para o mentor quanto para o mentorado.

Para o mentor, pode ser uma experiência gratificante ajudar outra pessoa a atingir suas metas. Também pode ser uma forma de retribuir à comunidade e fazer a diferença na vida de alguém. Para o mentorado, a mentoria pode ser uma experiência que muda sua vida. Ela pode ajudá-los a atingir suas metas, fazer avanços que não conseguiriam sozinhos e construir um futuro melhor para si mesmos.

Os 3 A's da mentoria

Há três ingredientes fundamentais para um relacionamento de mentoria bem-sucedido: disponibilidade, responsabilidade e apreciação.

Disponibilidade: Um mentor deve estar disponível para seu mentorado quando ele precisar. Isso significa responder a e-mails e chamadas telefônicas e encontrar tempo para o outro, por exemplo, uma reunião semanal.

Responsabilidade: O mentor deve responsabilizar seu mentorado por suas metas e compromissos. Isso significa fornecer feedback, oferecer incentivo e ajudá-lo a permanecer no caminho certo.

Apreciação: O mentor deve expressar regularmente sua apreciação pelos esforços do mentorado. Isso mostra que ele valoriza as contribuições do mentorado e que está comprometido com o relacionamento.

Como ser um bom mentorado

Se você encontrou um mentor, há algumas coisas que você pode fazer para mostrar que o respeita.

Seja respeitoso: Mostre respeito ao seu mentor chegando pontualmente às reuniões, estando preparado e ouvindo seus conselhos.

Esteja aberto ao feedback: Esteja disposto a ouvir o que seu mentor lhe diz, mesmo que não seja o que você gostaria de ouvir.

Seja comprometido: não inicie um relacionamento se não planeja mantê-lo. Valorize o tempo deles e siga seus conselhos.

Assim como Morfeu ajudou Neo a restaurar a paz no mundo, um mentor pode ajudá-lo a realizar algo incrível.