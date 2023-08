Le pouvoir du mentorat

Quand j'étais plus jeune, j'étais un grand fan de Matrix. En tant qu'adulte, je peux regarder en arrière et en retirer beaucoup plus - le sous-texte, les thèmes - des choses qu'en tant que pré-adolescent je ne comprenais pas vraiment. L'une de ces choses était le mentorat.

Morpheus dit à Neo qu'il a besoin d'un mentor pour l'aider à comprendre le monde réel. Bien qu'il soit d'abord réticent à accepter l'aide de Morpheus, il finit par comprendre que c'est le seul moyen pour lui de réaliser son plein potentiel.

Le Mentorship est comme la matrice. C'est un outil puissant qui nous aide à voir le monde d'une nouvelle manière et à réaliser bien plus que ce que nous pourrions faire seuls. Alors, plongeons dans l'aventure et découvrons-en plus.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Qu'est-ce que le mentorat ?

Le mentorat est une relation entre une personne plus expérimentée (le mentor) et une personne moins expérimentée (le mentoré). C'est un outil puissant pour le développement personnel et professionnel, car il aide la personne guidée à.. :

atteindre ses objectifs : Un mentor peut aider une personne guidée à se fixer des objectifs, à élaborer un plan pour les atteindre et à rester motivée tout au long du parcours.

Atteindre son plein potentiel : Il peut identifier les forces et les faiblesses du mentoré et lui indiquer les compétences et les connaissances qu'il doit développer pour réussir.

Établir des relations : Une personne expérimentée dans un secteur dispose d'un précieux réseau de contacts. Il peut le partager et aider un nouveau venu dans le secteur à se constituer son propre réseau.

Acquérir de nouvelles compétences : Un mentor peut partager ses connaissances et son expérience avec un mentoré, l'aidant ainsi à acquérir de nouvelles compétences et à développer son expertise.

Gagner en confiance : Il peut apporter son soutien et ses encouragements. Cela peut sembler anodin, mais peut s'avérer un véritable coup de pouce lorsque des difficultés surgissent en cours de route.

Le mentorat peut être bénéfique à la fois pour le mentor et pour le mentoré.

Pour le mentor, il peut s'agir d'une expérience gratifiante que d'aider quelqu'un d'autre à atteindre ses objectifs. Il peut également s'agir d'un moyen de rendre service à la communauté et de faire la différence dans la vie de quelqu'un. Pour le mentoré, le mentorat peut être une expérience qui change sa vie. Il peut l'aider à atteindre ses objectifs, à faire des progrès qu'il n'aurait pas pu faire seul et à se construire un meilleur avenir.

Les 3 A du mentorat

Il existe trois ingrédients clés pour une relation de mentorat réussie : disponibilité, la responsabilité et l'appréciation.

Disponibilité : Un mentor doit être disponible pour son protégé lorsque celui-ci a besoin de lui. Cela signifie qu'il doit répondre aux courriels et aux appels téléphoniques et trouver du temps pour l'autre, par exemple une réunion hebdomadaire.

Responsabilité : Un mentor doit tenir son protégé responsable de ses objectifs et de ses engagements. Cela signifie qu'il doit lui fournir des informations en retour, l'encourager et l'aider à rester sur la bonne voie.

Appréciation : Un mentor doit régulièrement exprimer son appréciation des efforts de son protégé. Cela montre qu'il apprécie les contributions du mentoré et qu'il s'engage dans la relation.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Comment être un bon mentoré ?

Si vous avez trouvé un mentor, vous pouvez lui montrer que vous le respectez.

Soyez respectueux : Montrez à votre mentor que vous le respectez en arrivant à l'heure aux réunions, en vous préparant et en écoutant ses conseils.

Soyez ouvert aux commentaires : Soyez prêt à écouter ce que vous dit votre mentor, même si ce n'est pas ce que vous voulez entendre.

Soyez engagé : n'entamez pas une relation si vous n'avez pas l'intention de vous y tenir. Accordez de l'importance au temps qu'il vous consacre et tenez compte de ses conseils.

Tout comme Morpheus a aidé Néo à rétablir la paix dans le monde, un mentor pourrait vous aider à réaliser quelque chose d'incroyable.