El poder de la tutoría

Cuando era más joven, era un gran fan de Matrix. Como adulto, puedo volver la vista atrás y sacar mucho más de ella: el subtexto, los temas, cosas que como preadolescente no entendía realmente. Una de esas cosas era la tutoría.

Morfeo le dice a Neo que necesita un mentor que le ayude a entender el mundo real. Aunque al principio se muestra reacio a aceptar la ayuda de Morfeo, al final se da cuenta de que es la única forma de desarrollar todo su potencial.

Mentorship es como Matrix. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a ver el mundo de una forma nueva y a conseguir mucho más de lo que podríamos conseguir por nosotros mismos. Así que sumerjámonos y descubramos más.

¿Qué es la tutoría?

La tutoría es una relación entre una persona con más experiencia (el mentor) y otra con menos (el alumno). Es una poderosa herramienta para el desarrollo personal y profesional, ya que ayuda a la persona que recibe orientación a:

Alcanzar sus objetivos: Un mentor puede ayudar a un alumno a fijar objetivos, desarrollar un plan para alcanzarlos y mantener la motivación durante el proceso.

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Alcanzar todo su potencial: Puede identificar puntos fuertes y débiles e instruir al alumno sobre las habilidades y conocimientos que necesita desarrollar para tener éxito.

Establecer relaciones: Una persona con experiencia en un sector tendrá una valiosa red de contactos. Puede compartirla y ayudar a alguien nuevo en el sector a crear la suya propia.

Aprender nuevas habilidades: Un mentor puede compartir sus conocimientos y experiencia con un alumno, ayudándole a adquirir nuevos conocimientos y desarrollar su experiencia.

Ganar confianza: Pueden proporcionar apoyo y ánimo. Puede parecer trivial, pero puede ser un verdadero estímulo cuando surgen retos en el camino.

La tutoría puede ser beneficiosa tanto para el tutor como para el alumno.

Para el mentor, ayudar a otra persona a alcanzar sus objetivos puede ser una experiencia gratificante. También puede ser una forma de devolver algo a la comunidad y marcar la diferencia en la vida de alguien. Para el alumno, la tutoría puede ser una experiencia que le cambie la vida. Puede ayudarles a alcanzar sus objetivos, a hacer avances que no podrían haber hecho por sí mismos y a construirse un futuro mejor.

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Las 3 A de la tutoría

Hay tres ingredientes clave para que una relación de tutoría tenga éxito: disponibilidad, responsabilidad y aprecio.

Disponibilidad: Un mentor debe estar disponible para su mentee cuando éste lo necesite. Esto significa responder a los correos electrónicos y llamadas telefónicas y encontrar tiempo para cada uno, por ejemplo, una reunión semanal.

Responsabilidad: Un mentor debe responsabilizar a su mentee de sus objetivos y compromisos. Esto significa proporcionar feedback, dar ánimos y ayudar a mantener el rumbo.

Agradecimiento: El mentor debe expresar regularmente su aprecio por los esfuerzos de sus alumnos. Esto demuestra que valora las contribuciones del alumno y que está comprometido con la relación.

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Cómo ser un buen alumno

Si has encontrado un mentor, puedes hacer algunas cosas para demostrarle tu respeto.

Sé respetuoso: Muestra respeto a tu mentor llegando a tiempo a las reuniones, estando preparado y escuchando sus consejos.

Sé receptivo a sus comentarios: Esté dispuesto a escuchar lo que le dice su mentor, aunque no sea lo que usted quiere oír.

Comprométete: no empieces una relación si no piensas mantenerla. Valora su tiempo y sigue sus consejos.

Al igual que Morfeo ayudó a Neo a devolver la paz al mundo, un mentor podría ayudarte a conseguir algo increíble.