Um Estudo de Experiência do Usuário Doodle

A Canadian Dental Association é uma organização sem fins lucrativos de 50 dentistas voluntários e profissionais da odontologia que representam mais de 20.000 dentistas no Canadá. Eles servem ao público como uma voz unificada para a odontologia, gerenciando questões-chave da saúde bucal e coordenando programas de conscientização da saúde bucal que atingem 37 milhões de canadenses. Eles também fornecem inúmeros serviços e apoio aos dentistas praticantes e estudantes de odontologia. A equipe da Doodle conversou com Dean Smith, gerente de TI do CDA, sobre os desafios de agendar reuniões com uma equipe de dentistas ocupados.

A coordenação de uma equipe de dentistas pode ser um desafio

O CDA tem uma equipe de voluntários que, sendo dentistas, não estão sentados na frente de um computador o dia todo. Eles estão ocupados vendo pacientes; seu horário de trabalho é imprevisível. O trabalho que eles fazem com o CDA normalmente acontece à noite e nos fins de semana. Dean nos disse que normalmente há 20 dentistas em qualquer comitê e, antes do Doodle, era preciso ir e vir muito para frente e para trás para reunir todos. Ele lembra que eles enviavam um e-mail com 5 vezes possíveis para o grupo e depois coordenavam todas as respostas. Agora, ao enviar uma pesquisa do Doodle para organizar uma reunião do comitê, é fácil ver a opção de tempo que funciona melhor para todos na conveniente visão da mesa. Diz Dean, "realmente para nós, é uma economia de tempo". Ele introduz eficiências".

O Doodle é perfeito para grandes grupos e reuniões individuais

Como qualquer organização, o CDA também realiza diariamente reuniões individuais e sessões de treinamento. Para estas reuniões regulares, o Doodle 1:1 é a ferramenta perfeita. Com o Doodle 1:1, você pode escolher várias opções de tempo e enviá-las a qualquer número de convidados. Uma vez escolhido um horário, ele é reservado automaticamente para o seu calendário e para o calendário de seus convidados. Para o resto de seus convidados, este espaço de tempo não é mais mostrado, portanto você nunca terá que se preocupar com marcação dupla. Além da simplicidade do planejamento de duas etapas 1:1, o Doodle é perfeito para agendar com pessoas fora de sua organização, cujo calendário você pode não ter acesso. Dean diz que usar o Doodle nessas situações é "crítico".

Construído para equipes, grandes e pequenas

Como chefe de TI, Dean pode gerenciar as 50 diferentes contas Doodle de sua equipe de forma centralizada a partir de seu painel de controle Doodle. Toda a equipe desfruta características Premium como prazos de votação, lembretes automáticos e convites para reuniões profissionais com cores de marca e o logotipo do CDA. O Doodle também oferece aos clientes corporativos segurança de classe mundial e autenticação com um único sinal. O Doodle também pode integrar com Zapier e milhares de aplicações que as empresas usam todos os dias, reduzindo o trabalho administrativo em torno de programação a zero.

Casos de uso: Reuniões de equipe, partes interessadas externas, sessões individuais, treinamentos, eventos