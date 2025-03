Une étude sur l'expérience des utilisateurs de Doodle

L'Association dentaire canadienne est une organisation sans but lucratif composée de 50 dentistes et professionnels dentaires bénévoles qui représentent plus de 20 000 dentistes au Canada. Elle sert le public en tant que voix unifiée pour la dentisterie en gérant les questions clés de santé bucco-dentaire et en coordonnant les programmes de sensibilisation à la santé dentaire qui touchent 37 millions de Canadiens. Elle offre également de nombreux services et un soutien aux dentistes en exercice et aux étudiants en médecine dentaire. L'équipe de Doodle s'est entretenue avec Dean Smith, responsable des technologies de l'information à l'ADC, sur les défis que représente la planification des réunions avec une équipe de dentistes très occupés.

Coordonner une équipe de dentistes peut être un défi.

L'ADC dispose d'une équipe de bénévoles qui, en tant que dentistes, ne sont pas assis devant un ordinateur toute la journée. Ils sont occupés à voir des patients ; leurs heures de bureau sont imprévisibles. Le travail qu'ils effectuent pour l'ADC se déroule généralement le soir et le week-end. Dean nous a dit qu'il y avait généralement 20 dentistes dans un comité donné et qu'avant Doodle, il fallait beaucoup d'allers-retours pour réunir tout le monde. Il se souvient qu'ils envoyaient un e-mail avec 5 horaires possibles au groupe, puis coordonnaient toutes les réponses. Aujourd'hui, lorsque l'on envoie un sondage Doodle pour organiser une réunion de comité, il est facile de voir l'option de temps qui convient le mieux à chacun dans la vue tableau pratique. Selon Dean, "pour nous, c'est vraiment un gain de temps. Il permet de gagner en efficacité".

Doodle est parfait pour les grands groupes et les réunions individuelles.

Comme toute organisation, l'ACD fonctionne également sur des réunions individuelles et des sessions de formation quotidiennes. Pour ces réunions régulières, Doodle 1:1 est l'outil parfait. Avec Doodle 1:1, vous pouvez choisir plusieurs options de temps et les envoyer à un nombre quelconque d'invités. Dès qu'un créneau horaire est choisi, il est automatiquement réservé dans votre calendrier et dans celui de votre invité. Pour le reste de vos invités, ce créneau horaire n'est plus affiché, de sorte que vous n'aurez jamais à vous soucier d'une double réservation. En plus de la simplicité de la planification de réunions 1:1 en deux étapes, Doodle est parfait pour planifier des réunions avec des personnes extérieures à votre organisation, dont vous n'avez peut-être pas accès au calendrier. Selon Dean, l'utilisation de Doodle dans ces situations est "essentielle".

Conçu pour les équipes, grandes et petites.

En tant que responsable informatique, Dean peut gérer les 50 comptes Doodle différents de son équipe de manière centralisée à partir de son tableau de bord Doodle. L'ensemble de l'équipe bénéficie des fonctions Premium telles que les dates limites de sondage, les rappels automatiques et les invitations à des réunions professionnelles aux couleurs de la marque et du logo de l'ACD. Doodle offre également aux clients Enterprise une sécurité de classe mondiale et une authentification par signature unique. Doodle peut également s'intégrer à Zapier et à des milliers d'applications que les entreprises utilisent tous les jours, réduisant ainsi à zéro les tâches administratives liées à la planification. la planification à zéro.

Cas d'utilisation : Réunions d'équipe, parties prenantes externes, entretiens individuels, sessions de formation, événements.