Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

L'Associazione dentale canadese è un'organizzazione senza scopo di lucro di 50 dentisti volontari e professionisti del settore che rappresentano oltre 20.000 dentisti in Canada. L'associazione è al servizio del pubblico come voce unificata per l'odontoiatria, gestendo le principali questioni di salute orale e coordinando i programmi di sensibilizzazione sulla salute dentale che raggiungono 37 milioni di canadesi. Fornisce inoltre numerosi servizi e supporto ai dentisti praticanti e agli studenti di odontoiatria. Il team di Doodle ha parlato con Dean Smith, responsabile IT della CDA, delle sfide che comporta la programmazione di riunioni con un team di dentisti impegnati.

Coordinare un team di dentisti può essere una sfida.

Il CDA ha uno staff di volontari che, essendo dentisti, non stanno tutto il giorno davanti a un computer. Sono impegnati a vedere i pazienti e i loro orari di ufficio sono imprevedibili. Il lavoro che svolgono con il CDA si svolge di solito la sera e nei fine settimana. Dean ci ha detto che di solito ci sono 20 dentisti in ogni comitato e, prima di Doodle, ci voleva un sacco di tira e molla per riunire tutti. Ricorda che si inviava un'e-mail con 5 possibili orari al gruppo e poi si coordinavano tutte le risposte. Ora, quando si invia un sondaggio Doodle per organizzare una riunione del comitato, è facile vedere l'opzione di orario che funziona meglio per tutti nella comoda visualizzazione a tabella. Dice Dean: "Per noi è davvero un risparmio di tempo. Introduce efficienza".

Doodle è perfetto per i grandi gruppi e per le riunioni individuali.

Come ogni organizzazione, anche il CDA si basa su incontri quotidiani individuali e sessioni di formazione. Per queste riunioni regolari, Doodle 1:1 è lo strumento perfetto. Con Doodle 1:1 è possibile scegliere diverse opzioni di orario e inviarle a un numero qualsiasi di invitati. Una volta scelta la fascia oraria, questa viene registrata automaticamente nel vostro calendario e in quello dei vostri ospiti. Per gli altri invitati, questa fascia oraria non viene più visualizzata, per cui non dovrete mai preoccuparvi di una doppia prenotazione. Oltre alla semplicità della pianificazione delle riunioni 1:1 in due fasi, Doodle è perfetto per la pianificazione con persone esterne all'organizzazione, il cui calendario potrebbe non essere accessibile. Secondo Dean, l'uso di Doodle in queste situazioni è "fondamentale".

Costruito per i team, grandi e piccoli

In qualità di responsabile IT, Dean può gestire i 50 diversi account Doodle del suo team in modo centralizzato dalla sua dashboard Doodle. L'intero team gode di funzioni Premium come scadenze di sondaggi, promemoria automatici e inviti a riunioni professionali con colori personalizzati e il logo CDA. Doodle offre inoltre ai clienti Enterprise una sicurezza di livello mondiale e l'autenticazione single-sign-on. Doodle può anche integrarsi con Zapier e con migliaia di applicazioni utilizzate quotidianamente dalle aziende, riducendo a zero il lavoro amministrativo legato alla pianificazione. programmazione a zero.

Casi d'uso: Riunioni di team, stakeholder esterni, incontri individuali, sessioni di formazione, eventi.