Eine Doodle-Benutzererfahrungsstudie

Die Canadian Dental Association ist eine Non-Profit-Organisation von 50 ehrenamtlich tätigen Zahnärzten und zahnmedizinischen Fachkräften, die über 20.000 Zahnärzte in Kanada vertreten. Sie dient der Öffentlichkeit als einheitliche Stimme für die Zahnmedizin, indem sie sich um wichtige Fragen der Mundgesundheit kümmert und Programme zur Sensibilisierung für die Zahngesundheit koordiniert, die 37 Millionen Kanadier erreichen. Außerdem bietet sie zahlreiche Dienstleistungen und Unterstützung für praktizierende Zahnärzte und Zahnmedizinstudenten. Das Doodle-Team sprach mit Dean Smith, IT-Manager bei der CDA, über die Herausforderungen bei der Planung von Sitzungen mit einem Team von vielbeschäftigten Zahnärzten.

Die Koordination eines Teams von Zahnärzten kann eine Herausforderung sein.

Die CDA hat ein Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die als Zahnärzte nicht den ganzen Tag vor einem Computer sitzen. Sie sind damit beschäftigt, Patienten zu behandeln; ihre Sprechzeiten sind unvorhersehbar. Die Arbeit, die sie für die CDA leisten, findet in der Regel an Abenden und Wochenenden statt. Dean erzählte uns, dass in einem Ausschuss in der Regel 20 Zahnärzte vertreten sind, und dass es vor Doodle viel Hin und Her brauchte, um alle zusammen zu bekommen. Er erinnert sich, dass sie eine E-Mail mit 5 möglichen Terminen an die Gruppe verschickten und dann alle Antworten koordinierten. Wenn man jetzt eine Doodle-Umfrage zur Organisation einer Ausschusssitzung verschickt, kann man in der praktischen Tabellenansicht sehen, welche Zeitoption für alle am besten passt. Dean sagt: "Für uns ist das wirklich eine Zeitersparnis. Es führt zu Effizienzsteigerungen".

Doodle ist perfekt für große Gruppen und Einzelgespräche

Wie in jeder Organisation gibt es auch bei der CDA tägliche Einzelsitzungen und Schulungen. Für diese regelmässigen Treffen ist Doodle 1:1 das perfekte Werkzeug. Mit Doodle 1:1 können Sie verschiedene Zeitoptionen wählen und diese an eine beliebige Anzahl von Gästen versenden. Sobald ein Zeitfenster ausgewählt wurde, wird es automatisch in Ihrem Kalender und im Kalender Ihres Gastes eingetragen. Für den Rest Ihrer Gäste wird dieser Termin nicht mehr angezeigt, so dass Sie sich keine Sorgen über Doppelbuchungen machen müssen. Abgesehen von der Einfachheit der zweistufigen 1:1-Terminplanung eignet sich Doodle perfekt für die Terminplanung mit Personen außerhalb Ihres Unternehmens, auf deren Kalender Sie möglicherweise keinen Zugriff haben. Dean sagt, dass die Verwendung von Doodle in solchen Situationen "entscheidend" ist.

Entwickelt für große und kleine Teams

Als IT-Leiter kann Dean die 50 verschiedenen Doodle-Konten seines Teams zentral von seinem Doodle-Dashboard aus verwalten. Das ganze Team profitiert von Premium-Funktionen wie Umfragetermine, automatische Erinnerungen und professionelle Meeting-Einladungen mit Markenfarben und dem CDA-Logo. Doodle bietet auch Enterprise-Kunden erstklassige Sicherheit und Single-Sign-On-Authentifizierung. Doodle kann auch mit Zapier und Tausenden von Anwendungen, die Unternehmen täglich nutzen, integriert werden, wodurch der administrative Aufwand für die Terminplanung auf Null.

Anwendungsfälle: Teambesprechungen, externe Stakeholder, Einzelgespräche, Schulungen, Veranstaltungen