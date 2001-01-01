A. "CCPA" significa a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (California Consumer Privacy Act of 2018, Cal. Civ. Code § [1798.100 - 1798.199.100]) e seus regulamentos de implementação, cada um conforme possa ser alterado periodicamente, incluindo, sem limitação, a Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia de 2020.

B. "Estrutura(s) de Privacidade de Dados " significa, conforme aplicável, a Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA, a Extensão do Reino Unido para a Estrutura de Privacidade de Dados UE-EUA e a Estrutura de Privacidade de Dados Suíça-EUA desenvolvida pelo Departamento de Comércio dos EUA e pela Comissão Europeia, Governo do Reino Unido e Administração Federal Suíça, permitindo que as organizações sediadas nos EUA que participam dessas Estruturas de Privacidade de Dados recebam Dados Pessoais da União Europeia/Espaço Econômico Europeu, Reino Unido e Gibraltar e Suíça em conformidade com as Leis de Proteção de Dados aplicáveis nessas regiões.

C. "Leis de Proteção de Dados " significa todas as leis federais, estaduais e estrangeiras aplicáveis de proteção de dados, privacidade e segurança de dados, bem como regulamentos aplicáveis e diretivas formais que, por sua natureza, pretendem ter força de lei, todas emendadas de tempos em tempos e, quando se referirem ao processamento de Dados Pessoais pelo Processador, na medida diretamente aplicável a esse processamento, incluindo, sem limitação, as Leis de Proteção de Dados da UE, as Leis de Proteção de Dados do Reino Unido, as Leis de Proteção de Dados da Suíça, a Lei de Privacidade de 1988, a Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos e a CCPA.

D. "Titular dos Dados" significa o indivíduo ou consumidor a quem os Dados Pessoais se referem.

E. "Solicitação do Titular dos Dados" significa uma solicitação feita por um Titular dos Dados para exercer os direitos concedidos pelas Leis de Proteção de Dados com relação aos Dados Pessoais do Titular dos Dados.

F. "Leis de Proteção de Dados da UE" significa o GDPR juntamente com qualquer legislação ou regulamentação de implementação aplicável, bem como as leis da União Europeia ou dos Estados Membros, conforme alteradas periodicamente.

G. "GDPR" significa o Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados).

H. "Parte" significa o Cliente ou a Doodle.

I. "Partes" significa coletivamente o Cliente e a Doodle.

J. "Dados Pessoais"significa qualquer informação relacionada a uma pessoa física identificada ou identificável que é Processada pela Doodle em nome do Cliente em conexão com o fornecimento dos Serviços ao Cliente, quando essas informações são protegidas como "dados pessoais" ou "informações pessoais" ou um termo semelhante sob a(s) Lei(s) de Proteção de Dados.

K. "Processo" ou "Processamento" significa qualquer operação ou conjunto de operações realizadas sobre os Dados Pessoais, seja ou não por meios automáticos, como coleta, registro, organização, armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, uso, divulgação por transmissão, disseminação ou disponibilização de outra forma, alinhamento ou combinação, bloqueio, exclusão ou destruição.

L."Violação de segurança" significa uma violação confirmada das medidas de segurança de informações da Doodle que leva à destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso aos Dados Pessoais cobertos por esta DPA.

M. "Serviços" significa os serviços fornecidos pela Doodle ao Cliente nos termos do Contrato.

N. "Cláusulas Contratuais Padrão" ou "SCCs" significa as cláusulas modelo para a transferência de Dados Pessoais para processadores estabelecidos em países terceiros aprovados pela Comissão Europeia, cuja versão aprovada está definida na Decisão de Implementação da Comissão Europeia 2021/914 de 4 de junho de 2021 e em: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=e.

O. "Leis Suíças de Proteção de Dados " significa todas as leis relacionadas à proteção de dados, ao Processamento de Dados Pessoais, à privacidade e/ou às comunicações eletrônicas em vigor periodicamente na Suíça, incluindo a Lei Federal Suíça sobre Proteção de Dados datada de 25 de setembro de 2020 e suas portarias.

P. "Leis de Proteção de Dados do Reino Unido " significa todas as leis relacionadas à proteção de dados, ao Processamento de Dados Pessoais, à privacidade e/ou às comunicações eletrônicas em vigor periodicamente no Reino Unido ("Reino Unido"), incluindo o GDPR do Reino Unido e a Lei de Proteção de Dados de 2018.

Q. "GDPR do Reino Unido" significa o Regulamento Geral de Proteção de Dados do Reino Unido, pois faz parte da lei do Reino Unido em virtude da seção 3 da Lei da União Europeia (Retirada) de 2018.

R. Os termos "Processador" e "Controlador" terão os significados dados a eles de acordo com a Lei de Proteção de Dados aplicável. Quaisquer termos em maiúsculas aqui contidos que não estejam definidos neste DPA terão os significados associados a eles no Contrato e são adotados por referência neste Adendo.