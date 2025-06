5 dicas para escrever ótimas descrições de eventos com IA

Escrever sobre seu evento não deveria ser tão difícil

Todos nós já passamos por isso - olhando para um campo em branco, tentando descrever nosso evento de uma forma que soe bem e faça com que as pessoas queiram participar. A maioria de nós não é escritor, mas mesmo assim precisamos transmitir a mensagem rapidamente.

Dica 1: comece com o "porquê"

Comece sua descrição com o motivo pelo qual o evento é importante. É uma chance de aprender algo? Conectar-se com outras pessoas? Fazer progresso em um projeto? Deixe que isso indique o caminho.

Dica 2: Seja claro, não inteligente

Evite as frases pomposas e as longas introduções. Diga exatamente do que se trata seu evento em termos simples. O objetivo é fazer com que as pessoas queiram se inscrever, não confundi-las.

Dica 3: Faça com que soe como você

Seu tom deve combinar com a vibração do evento. Se o evento for casual, sua descrição também deverá ser. Se for mais formal, ainda assim, a descrição deve ser sua. Se for mais formal, ainda assim mantenha o tom humano - não é necessário escrever como um robô.

Dica 4: use a descrição para o que sua ferramenta não mostra

Uma ferramenta de agendamento de eventos como o Doodle já mostra quem está organizando o evento, as opções de data e hora e onde a reunião acontece. Não é necessário repetir isso em sua descrição.

Em vez disso, use esse espaço para compartilhar o que as pessoas devem saber antes de participar. Você pode mencionar como elas devem se preparar, onde podem estacionar, se há algum custo envolvido ou os principais tópicos e marcos. Se houver algo que torne esta sessão especial ou particularmente útil, este é o momento de dizer isso. Quanto mais relevantes e específicas forem suas informações, maior será a probabilidade de as pessoas comparecerem.

Dica 5: deixe a IA fazer o trabalho pesado

Você não precisa escrever cada palavra sozinho. Ferramentas como o ChatGPT - ou o recurso de IA incorporado diretamente no Doodle - podem ajudá-lo a gerar uma descrição forte do evento em segundos.

Aqui estão alguns exemplos de prompts que você pode experimentar com a IA:

Diga algo como: "Escreva uma descrição de evento curta e amigável para um café da manhã de networking para freelancers de tecnologia. Mencione que o café e os croissants estão incluídos."

Ou pergunte: "Dê-me uma descrição profissional para uma chamada de revisão de estratégia. Faça com que ela pareça focada e eficiente em termos de tempo".

Outra opção pode ser: "Estou organizando uma sessão de perguntas e respostas on-line gratuita para pais sobre transições escolares. Faça com que pareça solidário e informativo."

Ainda mais fácil: basta usar o recurso de IA incorporado do Doodle ao configurar suas reuniões de grupo. Você insere o título do evento, escolhe o tom e a duração e adiciona os pontos principais que deseja incluir. E pronto. A descrição é gerada instantaneamente, exatamente onde você precisa dela.

Por exemplo, a IA pode escrever algo como:

"Analisaremos os marcos atuais, alinharemos as próximas etapas e deixaremos tempo para perguntas abertas. Tenha em mãos os arquivos do seu projeto."

Descrições claras, melhor atendimento

Você não precisa ser um escritor para fazer com que seu evento pareça atraente. Concentre-se apenas nos detalhes que interessam aos participantes e deixe que a IA o ajude com o resto. Com o Doodle, todo o processo é rápido, simples e está exatamente onde você precisa.