5 consigli per descrivere al meglio i tuoi eventi con l’IA

Scrivere del vostro evento non dovrebbe essere così difficile

Ci siamo passati tutti, fissando un campo bianco, cercando di descrivere il nostro evento in modo che suoni bene e faccia venire voglia di partecipare. La maggior parte di noi non è uno scrittore, ma dobbiamo comunque trasmettere il messaggio in modo rapido.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Suggerimento 1: Iniziate dal "perché"

Iniziate la descrizione con il motivo per cui l'evento è importante. È un'occasione per imparare qualcosa? Di entrare in contatto con altri? Progredire in un progetto? Lasciate che sia questo il punto di partenza.

Suggerimento 2: Siate chiari, non intelligenti

Saltate le frasi ricercate e le lunghe introduzioni. Dite esattamente di cosa parla il vostro evento in termini semplici. L'obiettivo è far sì che le persone vogliano iscriversi, non confonderle.

Suggerimento 3: Fate parlare di voi

Il tono deve corrispondere all'atmosfera dell'evento. Se è informale, anche la vostra descrizione dovrebbe esserlo. Se è più formale, mantenete comunque un tono umano: non c'è bisogno di scrivere come un robot.

Suggerimento 4: utilizzate la descrizione per ciò che lo strumento non mostra

Uno strumento di programmazione di eventi come Doodle mostra già chi ospita l'evento, le opzioni di data e ora e il luogo in cui si svolge la riunione. Non è necessario ripeterlo nella descrizione.

Utilizzate invece questo spazio per condividere ciò che le persone devono sapere prima di partecipare. Potreste indicare come prepararsi, dove parcheggiare, se ci sono costi da sostenere o gli argomenti e le tappe principali. Se c'è qualcosa che rende questa sessione speciale o particolarmente utile, è il momento di dirlo. Più le informazioni sono pertinenti e specifiche, più è probabile che le persone partecipino.

Suggerimento 5: Lasciate che l'AI faccia il lavoro pesante

Non è necessario scrivere ogni parola da soli. Strumenti come ChatGPT o la funzione AI integrata in Doodle possono aiutarvi a generare una descrizione efficace dell'evento in pochi secondi.

Ecco alcuni esempi di suggerimenti che potete provare con l'IA:

Dite qualcosa del tipo: "Scrivi una descrizione dell'evento breve e amichevole per una colazione di networking per freelance del settore tecnologico. Indica che il caffè e i croissant sono inclusi".

Oppure chiedetemi: "Fornisci una descrizione dal tono professionale per una chiamata di revisione della strategia. Falla sembrare mirata ed efficiente in termini di tempo".

Un'altra opzione potrebbe essere: "Sto organizzando un Q&A online gratuito per i genitori sulle transizioni scolastiche. Fate in modo che sembri di supporto e informativo".

Ancora più facile: basta usare la funzione AI integrata di Doodle per organizzare le riunioni di gruppo. Si inserisce il titolo dell'evento, si sceglie il tono e la durata e si aggiungono i punti chiave che si desidera includere. Tutto qui. La descrizione viene generata istantaneamente, proprio dove serve.

Ad esempio, l'intelligenza artificiale potrebbe scrivere qualcosa come:

"Rivedremo le tappe attuali, ci allineeremo sui prossimi passi e lasceremo del tempo per le domande aperte. Si prega di tenere a portata di mano i file del progetto".

Descrizioni chiare, migliore partecipazione

Non è necessario essere uno scrittore per rendere il vostro evento attraente. Concentratevi sui dettagli che interessano ai partecipanti e lasciate che l'AI vi aiuti con il resto. Con Doodle, l'intero processo è veloce, semplice e proprio dove serve.