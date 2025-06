5 conseils pour décrire vos événements avec l’IA

Écrire sur votre événement ne devrait pas être si difficile

Nous sommes tous passés par là : nous regardons un champ vide, essayant de décrire notre événement d'une manière qui sonne bien et qui donne envie aux gens de s'y inscrire. La plupart d'entre nous ne sont pas des écrivains, mais nous devons tout de même faire passer le message rapidement.

Conseil n° 1 : commencez par le "pourquoi"

Commencez votre description par la raison pour laquelle l'événement est important. S'agit-il d'une occasion d'apprendre quelque chose ? D'entrer en contact avec d'autres personnes ? De progresser dans un projet ? Laissez cette raison vous guider.

Conseil n° 2 : soyez clair, pas intelligent

Oubliez les phrases fantaisistes et les longues introductions. Dites exactement en quoi consiste votre événement en termes simples. L'objectif est de donner envie aux gens de s'inscrire, pas de les embrouiller.

Conseil n° 3 : faites en sorte que cela vous ressemble

Votre ton doit correspondre à l'ambiance de votre événement. S'il est décontracté, votre description doit l'être aussi. Si elle est plus formelle, restez humain - inutile d'écrire comme un robot.

Conseil n° 4 : utilisez la description pour ce que votre outil ne montre pas

Un outil de planification d'événements comme Doodle indique déjà qui organise l'événement, les options de date et d'heure, et le lieu de la réunion. Vous n'avez pas besoin de répéter tout cela dans votre description.

Utilisez plutôt cet espace pour indiquer ce que les participants doivent savoir avant de se joindre à l'événement. Vous pouvez indiquer comment ils doivent se préparer, où ils peuvent se garer, s'il y a des frais, ou les principaux sujets et étapes. Si quelque chose rend cette session spéciale ou particulièrement utile, c'est le moment de le dire. Plus vos informations seront pertinentes et précises, plus les participants seront enclins à assister à la session.

Conseil n° 5 : laissez l'IA faire le gros du travail

Vous n'avez pas besoin d'écrire chaque mot vous-même. Des outils comme ChatGPT - ou la fonction d'IA intégrée à Doodle - peuvent vous aider à générer une description solide de l'événement en quelques secondes.

Voici quelques exemples de messages-guides que vous pouvez essayer avec l'IA :

Dites quelque chose comme : "Rédigez une description courte et conviviale d'un petit-déjeuner de réseautage pour les freelances du secteur des technologies. Mentionnez que le café et les croissants sont inclus."

Ou demandez : "Décrivez-moi de manière professionnelle un appel d'évaluation de la stratégie. Faites en sorte qu'il soit ciblé et qu'il permette de gagner du temps".

Une autre option pourrait être : "J'organise une séance gratuite de questions-réponses en ligne pour les parents sur les transitions scolaires. Faites en sorte que cela ait l'air d'un soutien et d'une information."

Encore plus facile : il suffit d'utiliser la fonction IA intégrée de Doodle pour organiser vos réunions de groupe. Vous entrez le titre de l'événement, choisissez le ton et la durée, et ajoutez les points clés que vous souhaitez inclure. Et le tour est joué. La description est générée instantanément, là où vous en avez besoin.

Par exemple, l'IA peut écrire quelque chose comme :

"Nous passerons en revue les étapes actuelles, nous nous alignerons sur les prochaines étapes et nous laisserons du temps pour les questions ouvertes. Veuillez avoir vos dossiers de projet à portée de main.

Des descriptions claires, une meilleure participation

Il n'est pas nécessaire d'être écrivain pour rendre votre événement attrayant. Concentrez-vous sur les détails qui comptent pour vos participants et laissez l'IA se charger du reste. Avec Doodle, l'ensemble du processus est rapide, simple et à portée de main.