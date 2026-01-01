Planowanie
- Planowanie
Jak korzystać z narzędzia „Earliest Time” do wyszukiwania wspólnych terminów dostępności dla partnerów w szkolnictwie wyższym
- Planowanie
Wykorzystanie funkcji natychmiastowego umawiania spotkań „Meet Now” jednym kliknięciem między osobami ze środowiska akademickiego
- Planowanie
W jaki sposób rekomendacje rówieśnicze „You Should Meet” dla studentów mogą przyczynić się do rozbudowy sieci kontaktów w szkolnictwie wyższym i nauczaniu online?
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Jak działa panel kontrolny „Najmniej zaangażowani” służący zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu studiów w szkolnictwie wyższym?
- Planowanie
W jaki sposób uczelnie wyższe mogą radzić sobie z moderowaniem szkodliwych treści przez superadministratorów?
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W jaki sposób uczelnie wyższe mogą skutecznie radzić sobie z uporczywym czatowaniem podczas zajęć, niezależnie od prowadzonych wideokonferencji?
- Planowanie
Sesje w pokojach dyskusyjnych wyznaczane przez wykładowców: Jak szkolnictwo wyższe / nauka online pozwalają zaoszczędzić czas
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W jaki sposób szkolnictwo wyższe / nauczanie online mogą usprawnić dostęp do treści w oparciu o role w przypadku nagrań i transkrypcji?
- Planowanie
Jak poprawić dostępność w szkolnictwie wyższym dzięki transkrypcji na żywo i konfigurowalnej obsłudze języków
- Planowanie
Jak zarządzać nagraniami z zajęć, aby umożliwić uczniom nieobecnym nadrobienie zaległości w edukacji