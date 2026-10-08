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Insights

Reken het uit voor de tijd van je team

Datastory’s en onderzoek over waar de dagen van je team blijven, geschreven voor jouw rol en jouw branche.

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Artikelen voor je team

Kies je team. Veel artikelen hebben een rekentool aan boord.

3 artikelen

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Uit het artikel Is wachttijd de verborgen helft van je time-to-hire?

Jouw wachttijd tot het gesprek

Voorbeeldcijfers, pas ze aan

Wachttijd per aanwerving nu

21 dagen

Wachttijd per aanwerving met je doel

9 dagen

Wachttijd die blijftWachttijd die verdwijnt

Gewonnen kandidaatdagen per kwartaal

144 dagen

Wachttijd per aanwerving = dagen tot eerste gesprek + (rondes min 1) × dagen tussen rondes. Het telt de kalenderdagen dat een kandidaat wacht, alleen op basis van de cijfers die je invult.

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Klantverhalen

Echte verhalen van teams zoals SRG, UC Davis en CDA. Ontdek hoe zij Doodle gebruiken.

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Zie waar de tijd van je team naartoe kan gaan.

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