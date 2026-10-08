Wat zou je doen met de uren die je nu kwijt bent aan afspraken plannen?
Afspraken regelen is nog altijd het grootste deel van de week van een EA. Zo win je een deel van die tijd terug voor het werk waarvoor je bent aangenomen.
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Datastory’s en onderzoek over waar de dagen van je team blijven, geschreven voor jouw rol en jouw branche.
Afspraken regelen is nog altijd het grootste deel van de week van een EA. Zo win je een deel van die tijd terug voor het werk waarvoor je bent aangenomen.
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Uit het artikel Is wachttijd de verborgen helft van je time-to-hire?
Wachttijd per aanwerving nu
21 dagen
Wachttijd per aanwerving met je doel
9 dagen
Wachttijd die blijftWachttijd die verdwijnt
Gewonnen kandidaatdagen per kwartaal
144 dagen
Wachttijd per aanwerving = dagen tot eerste gesprek + (rondes min 1) × dagen tussen rondes. Het telt de kalenderdagen dat een kandidaat wacht, alleen op basis van de cijfers die je invult.
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