Types de réunions
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Qu'est-ce qu'un appel à projets ?
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Qu'est-ce qu'une réunion du PEI ?
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Qu'est-ce qu'une réunion de soutenance de thèse ?
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Qu'est-ce qu'une session de planification ?