Comment les freelances se font payer avec Stripe

Le statut d'indépendant offre une grande liberté. Vous fixez votre emploi du temps, vous choisissez vos projets et vous travaillez d'où vous voulez. Mais cette liberté s'accompagne aussi de quelques maux de tête. L'un des plus importants ? Se faire payer.

Vous envoyez la facture. Vous attendez. Vous faites peut-être un suivi une fois. Puis encore une fois. Et parfois, l'argent n'arrive toujours pas au moment voulu. Si vous passez plus de temps à courir après les paiements qu'à faire du travail rémunéré, vous n'êtes pas le seul.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une meilleure façon de gérer cette situation. Des outils comme Stripe et Doodle peuvent vous aider à transformer les réservations en revenus, sans toutes les étapes supplémentaires.

Voyons comment fonctionne Stripe, pourquoi les freelances l'adorent et comment il s'intègre parfaitement à votre routine quotidienne.

Se faire payer ne devrait pas être considéré comme un travail à part entière

La vérité, c'est qu'être excellent dans son travail ne signifie pas que l'on sera toujours payé à temps. Les clients sont occupés. Les factures se perdent dans les boîtes de réception. Et si vous travaillez avec des personnes situées dans des pays différents, les retards de paiement sont encore plus fréquents.

En tant qu'indépendant, votre temps est votre revenu. Et le temps que vous passez à rédiger des factures, à envoyer des rappels ou à attendre des paiements est du temps que vous ne récupérez pas.

C'est pourquoi de plus en plus de freelances se tournent vers Stripe.

Stripe aide les freelances à être payés plus rapidement

Stripe facilite l'encaissement des paiements sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une boutique de commerce électronique ou de construire quoi que ce soit de technique. Vous pouvez accepter les cartes de crédit, les virements bancaires, Apple Pay, Google Pay, et plus encore - dans plus de 135 devises.

Il fonctionne en arrière-plan pendant que vous vous concentrez sur votre travail. Les clients n'ont pas besoin d'un compte Stripe. Ils reçoivent un lien, paient et le tour est joué.

Stripe vous aide également :

D'être payé à l'avance plutôt qu'une fois le travail terminé

Proposer des remboursements ou des ajustements si nécessaire

Conserver les données pour la déclaration d'impôts ou les rapports sur les clients

Utiliser les fonctions de sécurité et de conformité intégrées sans avoir à les gérer vous-même.

Une fois que vous l'avez configuré, Stripe fonctionne tout simplement. Et vous passez moins de temps à vous inquiéter de la date d'arrivée des paiements.

Les réservations et les paiements doivent aller de pair

Voici ce qu'il en est. Stripe gère vos paiements, mais ne vous aide pas à gérer votre emploi du temps. Il n'indique pas aux clients quand vous êtes libre. Il n'envoie pas de rappels. Il n'empêchera pas quelqu'un d'annuler votre appel à la dernière minute.

C'est là que Doodle entre en jeu.

Doodle permet aux gens de réserver votre temps, et Stripe s'assure qu'ils le paient. Ensemble, ils couvrent tout, du choix de l'heure à la confirmation du paiement.

Vous pouvez :

Partager un lien 1:1 pour des sessions rapides ou des appels d'introduction

Créer une page de réservation avec plusieurs options et prix

Faire payer certaines sessions et en laisser d'autres gratuites

Ajouter des rappels pour que les gens arrivent préparés

Par exemple, disons que vous êtes un concepteur de sites Web indépendant. Vous proposez un appel d'introduction de 20 minutes et une session de stratégie de 90 minutes. Avec Doodle et Stripe, vous pouvez créer les deux options, fixer les prix et permettre aux clients de réserver et de payer en une seule étape.

Pas de facture séparée. Pas d'échanges d'e-mails. Juste un lien, une heure et de l'argent sur votre compte.

Les freelances qui utilisent la planification rémunérée gardent le contrôle

Il y a un autre avantage à être payé d'avance. Cela permet de fixer une limite. Vous indiquez à vos clients que votre temps est précieux et que vous dirigez une véritable entreprise.

Les réservations payées réduisent les annulations. Elles mettent fin à la spirale des conseils gratuits. Et elles vous permettent de vous assurer que chaque séance inscrite à votre calendrier a été payée.

Vous cesserez de résoudre des problèmes gratuitement. Et vous commencerez à consacrer plus de temps au travail qui vous rapporte de l'argent.

Pourquoi Stripe et Doodle fonctionnent-ils si bien ensemble ?

Stripe facilite les paiements. Doodle simplifie la planification. Ensemble, ils offrent à votre activité de freelance une configuration qui fonctionne sans aucun stress.

Vous gardez le contrôle de vos disponibilités

Vous fixez clairement vos prix

Vous êtes payé avant le début de la session

Et vos clients bénéficient d'une expérience fluide et professionnelle.

Vous n'avez pas besoin d'un système compliqué. Il suffit d'un moyen simple de présenter vos services, de partager un lien et d'être payé.

Valorisez votre temps et facilitez la collaboration avec vous

Vous ne vous êtes pas lancé dans le freelance pour passer vos soirées à courir après les factures. Vous l'avez fait pour faire du bon travail et construire quelque chose qui vous appartienne.

Stripe et Doodle vous aident à le faire en transformant votre calendrier en revenu. Fini les consultations gratuites qui n'aboutissent à rien. Plus d'heures non payées dans votre boîte de réception. Juste du temps réservé, des sessions payées, et une installation qui fonctionne toute seule.

Votre temps est précieux. Désormais, il peut être rémunéré dès qu'il est réservé.