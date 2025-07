Come i freelance usano Stripe per farsi pagare

Essere un libero professionista vi dà molta libertà. Potete stabilire i vostri orari, scegliere i vostri progetti e lavorare da dove volete. Ma questa libertà comporta anche alcuni problemi. Uno dei più grandi? Essere pagati.

Si invia la fattura. Si aspetta. Magari si fa un follow-up una volta. Poi di nuovo. E a volte i soldi non arrivano quando dovrebbero. Se passate più tempo a inseguire i pagamenti che a svolgere il lavoro pagato, non siete i soli.

La buona notizia è che c'è un modo migliore per gestire la situazione. Strumenti come Stripe e Doodle possono aiutarvi a trasformare le prenotazioni in guadagni, senza bisogno di ulteriori passaggi.

Parliamo di come funziona Stripe, del perché i freelance lo amano e di come si adatta perfettamente alla vostra routine quotidiana.

Essere pagati non dovrebbe sembrare un lavoro a sé stante

La verità è che essere bravi nel proprio lavoro non significa essere sempre pagati in tempo. I clienti sono impegnati. Le fatture si perdono nelle caselle di posta. E se si lavora con persone in paesi diversi, i ritardi nei pagamenti sono ancora più frequenti.

Come freelance, il vostro tempo è il vostro guadagno. E il tempo che passate a scrivere fatture, inviare solleciti o aspettare i pagamenti è tempo che non vi viene restituito.

Ecco perché sempre più freelance si rivolgono a Stripe.

Stripe aiuta i freelance a essere pagati più velocemente

Stripe semplifica la riscossione dei pagamenti senza dover creare un intero negozio di e-commerce o realizzare alcunché di tecnico. È possibile accettare carte di credito, bonifici bancari, Apple Pay, Google Pay e altro ancora, in oltre 135 valute.

Funziona in background, mentre voi vi concentrate sul vostro lavoro. I clienti non hanno bisogno di un account Stripe. Ricevono un link, pagano e il gioco è fatto.

Stripe aiuta anche voi:

Essere pagati in anticipo invece che a lavoro terminato

Offrire rimborsi o aggiustamenti quando necessario

Conservare i registri per il periodo fiscale o per i rapporti con i clienti

Utilizzare le funzioni di sicurezza e conformità integrate senza doverle gestire in prima persona.

Una volta configurato, Stripe funziona e basta. E voi passerete meno tempo a preoccuparvi di quando arriveranno i pagamenti.

Prenotazioni e pagamenti devono avvenire insieme

Ecco il punto. Stripe gestisce i pagamenti, ma non vi aiuta a gestire gli orari. Non dice ai clienti quando siete liberi. Non invia promemoria. Non impedisce a qualcuno di ignorare la vostra chiamata all'ultimo minuto.

È qui che entra in gioco Doodle.

Doodle consente alle persone di prenotare il vostro tempo e Stripe si assicura che lo paghino. Insieme, si occupano di tutto, dalla scelta dell'orario alla conferma del pagamento.

È possibile:

Condividere un link 1:1 per sessioni rapide o chiamate introduttive.

Impostare una pagina di prenotazione con diverse opzioni e prezzi

Far pagare alcune sessioni e mantenerne altre gratuite

Aggiungere promemoria in modo che le persone si presentino preparate

Ad esempio, supponiamo che siate un web designer freelance. Offrite una chiamata introduttiva di 20 minuti e una sessione strategica di 90 minuti. Con Doodle e Stripe, potete creare entrambe le opzioni, impostare i prezzi e permettere ai clienti di prenotare e pagare in un unico passaggio.

Nessuna fattura separata. Nessuna e-mail di risposta. Solo un link, un orario e il denaro sul vostro conto.

I freelance che utilizzano la programmazione a pagamento hanno il controllo della situazione

C'è un altro vantaggio nel farsi pagare in anticipo. Stabilisce un limite. In questo modo si dice ai clienti che il proprio tempo è importante e che si gestisce un'attività vera e propria.

Le prenotazioni a pagamento riducono le cancellazioni. Fermano la spirale delle consulenze gratuite. E assicurano che ogni sessione sul vostro calendario sia stata pagata.

Smetterete di risolvere i problemi gratuitamente. E inizierete a dedicare più tempo al lavoro che porta guadagni.

Perché Stripe e Doodle funzionano così bene insieme

Stripe semplifica i pagamenti. Doodle semplifica la programmazione. Insieme, danno alla vostra attività di freelance una configurazione che funziona senza stress.

Avete il controllo della vostra disponibilità

Stabilite in modo chiaro i vostri prezzi

Venite pagati prima dell'inizio della sessione

E i vostri clienti avranno un'esperienza professionale e senza intoppi

Non avete bisogno di un sistema complicato. Basta un modo pulito per mostrare i vostri servizi, condividere un link e farsi pagare.

Diamo valore al vostro tempo e rendiamo più facile lavorare con voi

Non siete diventati freelance solo per passare le vostre serate a rincorrere fatture. L'avete fatto per fare un ottimo lavoro e costruire qualcosa di vostro.

Stripe e Doodle vi aiutano a farlo, trasformando il vostro calendario in un reddito. Niente più consulenze gratuite che non vanno a buon fine. Niente più ore non pagate nella vostra casella di posta. Solo tempo prenotato, sessioni pagate e un'impostazione che funziona da sola.

Il vostro tempo è prezioso. Ora può essere pagato nel momento in cui viene prenotato.