Black Friday-besparelser: Få 10% rabat på Doodle Pro kun i denne uge

Doodle fejrer Black Week med en tidsbegrænset rabat på 10 % til nye Doodle Pro-årsabonnenter. Fra 24.-30. november 2025 skal du indtaste koden BLACKWEEK10 ved kassen for at spare på dit første år. Når ugen slutter, udløber koden – så det er det bedste tidspunkt at opgradere.

Introduktion

Black Friday-tilbud er ikke kun for gadgets og ting, du vil glemme, at du har købt. I år tilbyder Doodle en Black Week-rabat, som rent faktisk opgraderer din måde at arbejde på. Hvis du har overvejet at skifte til Doodle Pro, er denne begrænsede uge din chance for at gøre det billigere, med en simpel kode og reelle besparelser.

Hvad er inkluderet i Black Week-rabatten?

Kun i en uge – fra den 24. november til den 30. november 2025 -kan nye Doodle Pro-abonnenter få 10 % rabat på deres første år med en årsplan.

Du skal bare indtaste koden BLACKWEEK10 ved kassen. Rabatten gælder med det samme.

Når den 30. november er slut, holder koden op med at virke. Ingen forlængelser, ingen nye forsøg.

Hvilke funktioner kommer med Doodle Pro?

Her er den nøjagtige, opdaterede sammenligning baseret på dagens prisside:

Funktion Gratis plan Doodle Pro Ingen annoncer ✘ ✔ Ubegrænset antal gruppeafstemninger Begrænset ✔ Ubegrænset antal tilmeldingsark Begrænset ✔ Ubegrænset antal bookingsider Begrænset ✔ Ubegrænset 1:1 Begrænset ✔ Brugerdefineret branding ✘ ✔ Microsoft Teams og Webex-konferencer ✘ ✔ Indsaml betalinger med Stripe ✘ ✔ Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser ✘ ✔

Hvorfor det giver mening at vælge Doodle nu

Det er nemmere at planlægge med Doodle - men det bliver helt problemfrit med Doodle Pro. Du kan fjerne annoncer, låse op for ubegrænsede værktøjer, tilføje betalinger og opgradere dit professionelle image med brugerdefineret branding. Uanset om du holder møder, underviser, coacher, rådgiver eller administrerer klienter, gør Pro din oplevelse hurtigere og mere poleret.

Denne uges rabat gør simpelthen opgraderingen endnu smartere.

Det vigtigste at tage med

Fra 24. til 30. november 2025 får nye årlige Doodle Pro-abonnenter 10 % rabat med koden BLACKWEEK10. Det er et sjældent tilbud, der sparer penge på forhånd og tid hele året.

FAQ

Hvem kan bruge BLACKWEEK10-koden?

Alle, der abonnerer på Doodle Pro for første gang på et årsabonnement i løbet af Black Week.

Gælder rabatten for månedlige abonnementer?

Nej, koden gælder kun for kvalificerede årsplaner.

Hvornår udløber koden?

Koden udløber den 30. november 2025 ved midnat og kan ikke forlænges.

Får jeg automatisk nye Pro-funktioner?

Ja - alle Doodle Pro-abonnenter modtager nye funktioner, når de lanceres.

Er du klar til at spare? Opgrader med koden BLACKWEEK10 inden 30. november 2025.