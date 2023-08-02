Jsme již v plném proudu 20. let 21. století a naštěstí si mnoho organizací uvědomilo význam rozmanitosti a inkluzivity na pracovišti.
To však stále nestačí. Ano, některé společnosti možná splňují zákonné požadavky tím, že mají rozmanitou pracovní sílu , ale často jim chybí skutečné iniciativy v oblasti inkluze. Mírně řečeno, pouhá „rozmanitost pracovní síly“ nestačí. Je třeba vyvinout skutečné úsilí k vytvoření inkluzivního pracoviště. Podívejme se na způsoby, jak můžete svou firmu učinit rozmanitější a inkluzivnější.
Jaký je rozdíl mezi diverzitou a inkluzivitou?
Diverzita je o zastoupení – jde o to zajistit, aby v organizaci byli zastoupeni různí lidé.
Inkluzivita naopak spočívá v aktivním vytváření pracovního prostředí, které je vstřícné a spravedlivé. Jde o to vytvořit atmosféru, ve které mají lidé pocit, že organizace si cení jejich nápadů a názorů.
Výhody rozmanitosti a inkluzivity na pracovišti
Skutečně rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí přináší řadu výhod. Podle studií provedených časopisem Harvard Business Review mají společnosti s větší rozmanitostí o 35 procent vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou finančních výnosů nad mediánem svého odvětví.
Kromě toho týmy s větší rozmanitostí často vykazují vyšší kreativitu a inovativnost – což může organizacím v dnešním rychle se měnícím obchodním prostředí poskytnout výhodu nad konkurencí.
A konečně, rozmanitost týmů může vést k lepšímu rozhodování díky širšímu spektru dostupných pohledů. Nezapomeň si udělat čas na pravidelné týmových schůzek , abys vyslechl jejich nápady.
Jak podporovat diverzitu a inkluzi na pracovišti
Vytváření rozmanitého a inkluzivního pracoviště začíná u vedení. Vedoucí pracovníci musí jít příkladem při budování firemní kultury, která upřednostňuje rozmanitost a inkluzi.
Toho lze dosáhnout například zavedením školení zaměřených na boj proti předsudkům, vypracováním jasných zásad týkajících se rovnosti příležitostí a nabídkou mentorských programů. Kromě toho by organizace měly podporovat prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí dostatečně pohodlně na to, aby mohli otevřeně hovořit o jakýchkoli otázkách souvisejících s diverzitou a inkluzí, aniž by se museli obávat odvetných opatření nebo odsuzování.
Vedoucí by také měli stanovit realistické cíle , pokud jde o podporu rozmanitosti a inkluzivity na pracovišti – to znamená stanovit konkrétní cíle v oblasti náboru, povýšení a udržení zaměstnanců a také přijmout opatření, která je zaváží k zodpovědnosti, pokud tyto cíle nesplní.
A konečně by se organizace měly snažit vytvářet pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci všech původů cítí bezpečně a respektováni. To znamená vytvořit atmosféru bez jakékoli diskriminace a obtěžování – kde jsou nápady všech vyslyšeny a přikládá se jim stejná váha.
Stručně řečeno…
Rozmanitost a inkluzivita na pracovišti jsou zásadními prvky pro dlouhodobý úspěch každé organizace.
Podporou kultury respektu a spravedlnosti mohou podniky těžit z četných výhod spojených s diverzitou pracovní síly. Pokud chtějí vedoucí pracovníci zůstat na dnešním trhu konkurenceschopní, musí se ujmout vedení při zavádění strategií, které podporují diverzitu a inkluzi v rámci jejich společností.
Díky účinnému plánu mohou organizace jít nad rámec pouhého plnění požadavků na dodržování předpisů a vytvořit inkluzivní pracovní prostředí, které je skutečně vstřícné ke všem.
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