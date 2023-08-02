„Rozmanitost znamená být pozván na večírek. Inkluze znamená být vyzván k tanci.“ To jsou slova americké autorky a specialistky na inkluzi Verny Myersové.
Jako vedoucí pracovníkje vaší odpovědností podporovat a rozvíjet rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí. Nejenže je to správná věc, ale bude to mít i měřitelný dopad na vaše podnikání. Zvýšená inovativnost, lepší zapojení zaměstnanců a udržení talentů jsou jen některé příklady.
Je to však snazší říct než udělat. Podívejme se tedy, co znamenají pojmy diverzita a inkluze a jak je zavést na tvém pracovišti.
Co je to diverzita a inkluze?
Pokud chceš podporovat firemní kulturu, která podněcuje inovace, zvyšuje angažovanost zaměstnanců a zajišťuje rovné příležitosti pro všechny – pak musíš diverzitu a inkluzi postavit do centra svého pracoviště.
Nestačí však jen prázdná slova. To znamená, že se musíš zavázat k identifikaci a řešení nevědomých předsudků, k podpoře kulturní kompetence a k rozvíjení inkluzivních postupů vedení.
Neuvědomělá zaujatost je jedním z nejdůležitějších, ale zároveň nejtěžších kroků k vytvoření inkluzivnějšího pracoviště. Pokud lidi předem odsuzuješ, omezuješ svou schopnost vidět za hranice vlastních zkušeností a přesvědčení, což ti brání v tom, abys rozpoznal a ocenil jedinečné pohledy a příspěvky ostatních.
Skvělým způsobem, jak tento problém řešit, je podpora kulturní rozmanitosti na pracovišti. Zaměstnancům to dává příležitost poznat a ocenit různé kulturní tradice a hodnoty.
Inkluzivní postupy vedení, které se zaměřují na udržení talentů a rovné příležitosti pro všechny, mohou pomoci zajistit, aby byly různé názory vyslyšeny a oceněny. Přijetím diverzity a inkluze mohou podniky vytvořit dynamičtější, produktivnější a přívětivější kulturu na pracovišti.
Jak můžeš podporovat rozmanitost a inkluzi?
Rozmanitost a inkluze mohou pro tvé pracoviště znamenat opravdu hodně. Podporují inovace, zvyšují angažovanost zaměstnanců a pomáhají udržet ty nejlepší talenty. Nejde však jen o to, najímat lidi z různých prostředí. Jako vedoucí musíš neustále dbát na prosazování rovných příležitostí a zvyšování povědomí.
Inkluzivní vedení je klíčové pro vytvoření prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí oceněni, vyslyšeni a mají možnost přispět svými jedinečnými pohledy. To znamená aktivně vyhledávat a zviditelňovat rozmanité hlasy a být otevřenost vůči zpětné vazbě a závazek k neustálému učení a růstu.
Čtyři kroky, které můžeš podniknout na podporu rozmanitosti a inkluze
Pokud si nejsi jistý, kde začít, tady je pár tipů, které ti mohou hodně pomoct:
Vytvoř rozmanitý náborový proces: Zaveď kroky, které ti umožní zkontrolovat vše od popisu pracovní pozice až po pohovory, abys co nejvíce eliminoval nevědomé předsudky. Techniky anonymního náboru jsou skvělým způsobem, jak toho dosáhnout v raných fázích.
Zajisti školení: Ať už se cítíš pohodlněji, když školení povedeš sám, nebo když přizveš externího odborníka, pouč zaměstnance o výhodách diverzifikované pracovní síly.
Zaveď zásady rovných příležitostí: Vytvoř postupy, které podporují spravedlivé zacházení se všemi ve tvé firmě.
Podporuj skvělou firemní kulturu: Podporuj otevřenou komunikaci a oslavuj rozmanitost, například při událostech jako Velikonoce nebo Měsíc historie LGBTQ+, a povzbuzuj zaměstnance, aby se dozvídali více o ostatních a zároveň se cítili oceněni a začleněni.
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