V posledních několika letech to vypadá, že musíš sprintovat, abys udržel krok s digitální transformací, která změnila naše životy. Od nástrojů umělé inteligence, jako je Chat GPT až po software pro automatizaci plánování, jako je stránka pro rezervace Doodle rezervační stránka – existuje spousta věcí, které nám práci ještě více usnadňují.
Pro vedoucí to znamená najít nejlepší způsoby, jak zvýšit produktivitu svých týmů, a to není vždy jen o nástrojích, které používáš. Digitální antropolog a futurista Brian Solis řekl: „Digitální transformace je spíše o myšlení a kultuře než o technologii.“ Jak tedy jako vedoucí využíváte technologie na podporu svého týmu? Pojďme to zjistit.
Jak technologie změnila vedení
Technologie přinesla revoluci nejen do způsobu, jakým pracujeme a komunikujeme, ale i do způsobu, jakým jsou lidé vedeni. V digitálním věku mají vedoucí k dispozici více nástrojů a zdrojů pro řízení svých týmů než kdykoli předtím. Například nástroje pro plánování vedoucím usnadňují domluvit si schůzku se svými týmy, ať už se nacházejí kdekoli na světě.
Přineslo to však také nové výzvy. Přizpůsobení se řízení virtuálních týmů, orientace v časových pásmech a zajištění toho, aby všichni byli na stejné vlně – to je jen několik příkladů, které mě napadají.
Ačkoli výhody pro vedoucí pracovníky daleko převažují nad nevýhodami, je třeba si uvědomit, že tyto nevýhody existují. Technologie může někdy odvádět pozornost a vyvolávat pocit izolace, pokud není používána správně. Digitální vedení musí zajistit, aby technologie pracovala ve prospěch tvého týmu – a ne proti němu.
Jak být dobrým digitálním lídrem
Abys byl efektivním digitálním lídrem, musíš ovládat několik klíčových dovedností. Patří mezi ně přizpůsobivost, komunikace, spolupráce a schopnost činit informovaná rozhodnutí na základě dat.
Přizpůsobivost. Vedoucí pracovníci musí být připraveni přijímat nové technologie a nové způsoby práce. To někdy může znamenat změnu způsobu práce, na který jste si zvykli. Při přezkoumávání procesů si položte otázku: „Jaký je nejlepší způsob, jak posunout můj tým vpřed?“
Komunikace. Toto téma se opakuje znovu a znovu, ale to proto, že dobří lídři musí být také vynikajícími komunikátory. Vždy bys měl dbát na to, abys se svými týmy komunikoval jasně a stručně, zejména když pracují na dálku.
Spolupráce. S rozvojem technologií je dnes mnohem pravděpodobnější, že vedoucí pracovníci budou řídit týmy, které využívají práci na dálku . Je tedy na tobě zajistit, aby všichni efektivně spolupracovali. Rozhodni se, které nástroje k tomu nejlépe poslouží, a nauč svůj tým, jak je používat.
A konečně, lídři v digitální oblasti musí při svém rozhodování vycházet z dat. Tvá společnost má pravděpodobně více dat, než dokáže zpracovat, takže se ujisti, že víš, jak analyzovat správná čísla a efektivně je využívat při rozhodování. Neboj se požádat o pomoc datový tým ve vaší společnosti – od toho tam přece jsou.
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