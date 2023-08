I de sidste par år føles det som om, at man er nødt til at sprinte for at følge med den digitale transformation, der har ændret vores liv. Fra AI-værktøjer som Chat GPT til software til automatisering af planlægning som Doodles Booking Page er der bare så mange ting, der gør vores måde at arbejde på endnu nemmere.

For ledere betyder det, at de skal finde de bedste måder at gøre deres teams produktive på, og det handler ikke altid om de værktøjer, de bruger. Den digitale antropolog og fremtidsforsker Brian Solis sagde: "Digital transformation handler mere om tankegang og kultur end om teknologi." Så hvordan bruger du som leder teknologi til at støtte dit team? Lad os finde ud af det.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Hvordan har teknologien ændret lederskabet

Teknologien har ikke kun revolutioneret den måde, vi arbejder og kommunikerer på, men også den måde, hvorpå mennesker ledes. I den digitale tidsalder har ledere adgang til flere værktøjer og ressourcer til at lede deres teams end nogensinde før. For eksempel gør planlægnings værktøjer det nemt for ledere at aftale et tidspunkt for at mødes med deres team, uanset hvor i verden de befinder sig.

Men det har også skabt nye udfordringer. Tilpasning til ledelse af virtuelle teams, navigering i tidszoner og sikring af, at alle er på samme side - er blot nogle af de udfordringer, der falder mig ind.

Selv om fordelene for lederne langt opvejer de negative aspekter, skal du være opmærksom på, at de er der. Teknologi kan nogle gange være en distraktion og skabe en følelse af isolation, hvis den ikke bruges korrekt. Digital ledelse skal sikre, at teknologien arbejder for dit team - ikke imod det.

Sådan bliver du en god digital leder

For at være en effektiv digital leder er der flere nøglekompetencer, som du skal beherske. Disse omfatter tilpasningsevne, kommunikation, samarbejde og evnen til at træffe informerede beslutninger baseret på data.

Tilpasningsevne. Ledere skal være klar til at tage teknologi til sig og tage nye arbejdsmetoder til sig. Det kan nogle gange betyde, at man skal ændre en arbejdsmetode, som man har vænnet sig til. Når du gennemgår processer, skal du spørge dig selv: "Hvad er den bedste måde at bringe mit team videre på?"

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Kommunikation. Dette emne kommer op igen og igen, men det skyldes, at gode ledere også skal være fremragende kommunikatører. Du bør altid sørge for at kommunikere klart og tydeligt med dine teams, især når de arbejder eksternt.

Samarbejde. Med den stigende teknologi er der nu langt større sandsynlighed for, at ledere leder teams, der benytter sig af remote work muligheder. Det gør det til din opgave at sikre, at alle arbejder effektivt sammen. Beslut, hvilke værktøjer der fungerer bedst til at sikre dette, og oplær dit team i at bruge dem.

Endelig skal digitale ledere være datadrevne i deres beslutninger. Din virksomhed vil sandsynligvis have flere data, end den ved, hvad den skal gøre med, så sørg for at vide, hvordan du analyserer de rigtige tal og bruger dem effektivt i din beslutningstagning. Vær ikke bange for at række ud til din virksomheds datateam for at få hjælp - det er det, de er der for.