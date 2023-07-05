Delegování je pravděpodobně jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou by si měl osvojit každý vedoucí pracovník.
Když to uděláš dobře, zvýšíš produktivitu, zvedneš morálku a budeš mít velkou šanci dosáhnout svých cílů. Pokud to uděláš špatně nebo vůbec, utrpí tím jak ty, tak tvůj tým.
Podívejme se, jak můžeš výrazně zlepšit fungování svého týmu díky úspěšnému delegování.
Co je to delegování
Delegování je definováno jako přidělení konkrétního úkolu nebo odpovědnosti a je nedílnou součástí efektivního vedení. Přináší řadu výhod jak pro vedoucí, tak pro jejich týmy.
Přidělování úkolů ti může pomoci efektivněji spravovat svůj čas, což ti umožní soustředit se na úkoly vyšší úrovně, které vyžadují tvé odborné znalosti. To zase může zlepšit výkonnost a morálku týmu, protože tvůj tým bude mít pocit, že může převzít větší odpovědnost a přispět k úspěchu tvé společnosti.
Možná to zní jednoduše, ale někteří vedoucí mají s delegováním potíže. To může mít nejen negativní dopad na tvůj tým, ale také zvyšuje riziko vyčerpání.
Jedním z důvodů je nedostatek důvěry ve schopnosti týmu. Tento nedostatek důvěry pociťují ti, kteří jsou pod tebou. Bez svobody rozhodování a odpovědnosti brzy zjistíš, že tvůj tým ztrácí motivaci a možná si bude hledat příležitosti jinde.
Dalšími běžnými problémy při delegování jsou komunikace a rozhodování. Jako vedoucí musíš jasně formulovat svá očekávání, stanovit dosažitelné cíle a zajistit, aby tvůj tým měl k dispozici potřebné zdroje k splnění toho, o co ho žádáš. Nezapomeň pravidelně s nimi komunikovat a v případě potřeby je podporovat – aniž bys úkol převzal na sebe.
Jak úspěšně delegovat
Existuje řada „osvědčených postupů“, které ti pomohou udržet si přehled a zajistit konzistentní přístup při delegování úkolů.
Nejprve si urči úkol, který můžeš delegovat. Vytvoř seznam priorit a rozhodni se, kdo z tvého týmu má dovednosti k dokončení úkolů, které nemusíš dělat sám.
Za druhé. Komunikuj jasně. Stanov úkol, který má být splněn, svá očekávání, cíle a termíny. Skvělým nástrojem, který ti k tomu pomůže, je systém pro správu úkolů, který sleduje průběh práce.
Za třetí. Poskytuj zpětnou vazbu. Nejde jen o to, abys svému týmu sdělil, v čem se může zlepšit, ale také o to, abys ho podporoval při plnění přidělených úkolů, radil mu a ocenil, když se něco povede.
Za čtvrté. Zhodnoť a rozvíjej. Nezapomeň se se svým týmem sejít poté, co dokončí svůj úkol, prodiskutujte silné a slabé stránky a zamyslete se nad tím, jak jim můžeš pomoci v jejich profesním rozvoji.
Příklad: Jak Bezos delegoval úkoly v Amazonu
Bývalý generální ředitel Amazonu Jeff Bezos je skvělým příkladem efektivního delegování v praxi.
Bezos kladl velký důraz na testování, a to včetně toho, jak delegoval úkoly na zaměstnance. Testoval, zda lidé v jeho týmu dokážou plnit určité úkoly, vyhodnocoval jejich výkon a podle potřeby prováděl úpravy.
Jako generální ředitel byl velkým zastáncem toho, aby jeho týmy převzaly odpovědnost za projekty a samy rozhodovaly. Proslavil se výrokem, že neúspěch je součástí růstu, a proto akceptoval, že věci někdy nefungují tak, jak bys čekal. Jako manažer však víš, jak to zachytit, zhodnotit a pomoci svému týmu jít dál.
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