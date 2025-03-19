Metoda ABCDE: Stanovuj priority svých úkolů jako profík
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Tvůj seznam úkolů neustále roste, ale času máš pořád stejně. Bez jasného systému se snadno necháš pohltit prací, která se zdá naléhavá, ale ve skutečnosti tě nikam neposouvá.
Metoda ABCDE je jednoduchá metoda stanovení priorit, která ti pomůže se v tom zorientovat. Místo toho, abys úkoly řešil náhodně, ti tato metoda pomůže stanovit priority na základě důležitosti a naléhavosti.
Výsledek? Soustředíš se na to, na čem opravdu záleží, deleguješ nebo eliminuješ rušivé vlivy a stihneš toho víc – aniž by ses cítil přetížený.
Co je to metoda ABCDE?
Metoda ABCDE, kterou vyvinul autor knih o osobním rozvoji Brian Tracy, představuje strukturovaný způsob, jak seřadit své úkoly:
A – Nezbytné: Tyto úkoly jsou zásadní. Pokud je nesplníš, bude to mít reálné důsledky. Příklad: Příprava na prezentaci pro klienta.
B – Měl bys udělat: Důležité úkoly, ale důsledky jejich nesplnění nejsou tak bezprostřední. Příklad: Kontaktování potenciálního zákazníka.
C – Dobré udělat: Tyto úkoly nemají žádné skutečné důsledky, pokud je vynecháš. Příklad: Účast na volitelném webináři.
D – Delegovat: Úkoly, které nevyžadují tvou osobní účast a které můžeš přidělit někomu jinému.
E – Eliminuj: Činnosti, které jen zabírají čas a nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu. Například kontrolování sociálních sítí ze zvyku.
Jak uplatnit metodu ABCDE ve svém každodenním životě
Začni tím, že si sepišeš vše, co musíš udělat. Zatím nic netříď ani neuspořádávej – prostě si to všechno zapiš. Až budeš mít seznam hotový, projdi si každý úkol a přiřaď mu písmeno A, B, C, D nebo E.
Dále řeš své úkoly podle priority. Úkoly úrovně A mají přednost; k úkolům úrovně B přejdi až poté, co dokončíš všechny úkoly úrovně A. Úkoly úrovně C se řeší až po dokončení úkolů úrovní A a B, což často znamená, že se k nim vůbec nedostaneš – a to je v pořádku.
Delegování a eliminace jsou stejně důležité. Pokud můžeš něco delegovat, svěř to někomu jinému nebo využij nástroj, který za tebe udělá tu nejtěžší práci.
Pokud je to E, vymaž ho ze seznamu úplně.
Na závěr nezapomeň každý den přehodnotit své priority. To, co bylo dnes důležitým úkolem, může být zítra naléhavé nebo se může změnit. Zůstaň flexibilní, ale disciplinovaný.
Příklady použití ABCDE v praxi
Freelancer: Spolupráce s klienty a rozšiřování tvého podnikání
Freelancer má na starosti několik projektů najednou. Dodržení termínu pro klienta je priorita A – o tom se nedá diskutovat, protože jeho nedodržení by mohlo poškodit jeho reputaci a příjmy. Oslovit bývalého klienta ohledně budoucí spolupráce je priorita B. Je to důležité pro růst podnikání, ale nemá to okamžitý dopad.
Aktualizace portfolia na webu je úkol typu C. Je fajn to udělat, ale na dnešní pracovní zátěž to nebude mít vliv. Administrativní úkoly, jako je fakturace, jsou typu D, protože je za tebe zvládne virtuální asistent nebo automatizační nástroj.
A nakonec, strávit hodinu vylepšováním loga je v některých případech jen ztráta času. Člověk má pocit, že je produktivní, ale nepřináší to žádné příjmy.
Vedoucí týmu: Vyvažování strategie, schůzek a další práce
Vedoucí týmu musí přijímat rozhodnutí na vysoké úrovni a zároveň se podílet na každodenním chodu firmy. Proto je příprava návrhu strategie pro zasedání vedení úkolem na jedničku – je to zásadní pro dlouhodobý úspěch.
Poskytování individuální zpětné vazby členům týmu je B. Je to cenné, ale lze to naplánovat strategicky, místo aby se to dělalo okamžitě. Účast na dobrovolné networkingové akci je C. Je to fajn, ale vynechání této akce nebude mít žádné skutečné důsledky.
Zajišťovat plánování pro celý tým je na trojku – lepší je to automatizovat pomocí nástroje pro plánování, jako je Doodle. Zúčastnit se schůzky, kde není potřeba jejich názor? To je pětka. Pokud nemohou smysluplně přispět, je to ztráta času.
Další krok s Doodle
Metoda ABCDE ti pomůže určit, čemu je třeba věnovat pozornost jako prvnímu – chytře stanovuj priority a používej správné nástroje, aby ti práce šla ještě snadněji.
A právě tady přichází na řadu Doodle. Ať už organizuješ schůzky, plánuješ individuální schůzky nebo koordinuješ projekt se svými klienty, Doodle ti pomůže rezervovat si čas na úkoly A i B bez zdlouhavé e-mailové korespondence.
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