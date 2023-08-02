Snadná online koordinace schůzek s Doodle
Chceš uspořádat další letní párty, ale je těžké sladit všechny návrhy termínů od tvých přátel a mít v tom přehled?
Doodle ti pak nabízí nástroj, s jehož pomocí můžeš snadno a přehledně koordinovat termíny a ušetřit si tak nejen spoustu času, ale i nervů – a to vše bez předchozí registrace a především zdarma.
Pomocí Doodle lze ale koordinovat nejen schůzky, ale také vytvářet jednoduché ankety. A to vše lze provést online v pouhých několika krocích.
Zvedání telefonu a posílání nespočtu e-mailů kvůli domluvení schůzky už patří minulosti. Stačí jen přejít na domovskou stránku Doodle a budeš krok za krokem proveden procesem vytváření schůzky.
Snadná koordinace schůzek
Vytvoř si schůzku v pouhých třech jednoduchých krocích. K domluvení optimálního termínu schůzky ti stačí pouze e-mailová adresa.
Ani ty, ani účastníci se nemusíte registrovat na Doodle. Na úvodní stránce vyber tlačítko „Find an appointment“ a můžeš začít.
Nejprve zadej název ankety o termínu schůzky a do příslušných polí zadej své jméno a e-mailovou adresu.
Ve druhém kroku vyberete data, o kterých chcete hlasovat. Stačí k tomu kliknout na požadovaná data v zobrazeném kalendáři. Poté můžete volitelně zadat čas zahájení a ukončení.
Nakonec nastav koordinaci schůzky do požadovaného režimu. Zde můžeš vybrat, kolik možností odpovědi má být k dispozici, zda má jít o skrytou anketu nebo zda má být omezen počet účastníků na jednu možnost.
Abys mohl termíny koordinovat online, můžeš buď sám poslat odkaz na anketu všem účastníkům prostřednictvím své e-mailové schránky, nebo nechat Doodle, aby pozvánku rozeslal.
K tomu je třeba zadat příslušné adresy příjemců do zvláštního pole. A je to hotovo. Jako potvrzení obdržíš e-mail s odkazem na anketu a další e-mail, který ti umožní přístup do administrátorské části ankety.
Vyzkoušej to hned teď a vytvoř si anketu pro domluvení schůzky s Doodle.
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