Co je to týmová schůzka?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to týmová akce?
Zní to jako záludná otázka, ale týmová akce může mít mnoho podob. Může jít o cokoli od čtvrtletního plánovacího setkání k stanovení priorit až po akci mimo kancelář, která má pozvednout morálku týmu.
Týmové akce mají řadu výhod. Z obchodního hlediska skvěle pomáhají sjednotit názory všech členů týmu. Díky tomu lze projekty realizovat podle očekávání a případné překážky rychle identifikovat.
Z osobnějšího hlediska to tvému týmu dává šanci se navzájem trochu lépe poznat. V závislosti na tvé společnosti může být tvůj tým rozptýlen na různých místech. Uspořádání konkrétní týmové akce znamená, že máš šanci dostat všechny do jedné místnosti a stmelit je způsobem, který může být přes e-mail nebo video obtížný.
Jak naplánovat týmovou akci
Nejprve si ujasni, jaký typ akce chceš uspořádat. Příprava týmové plánovací schůzky se bude výrazně lišit od firemního výjezdu. Nezapomeň promyslet, co chceš dělat, koho tam potřebuješ a jestli chceš, aby tam všichni byli osobně.
Digitální tabule je skvělý způsob, jak naplánovat, co potřebuješ. Nejenže na ni můžeš připnout všechny své nápady a body k diskuzi, ale tvůj tým může také poskytovat zpětnou vazbu a pomáhat s doladěním detailů.
Ať už se scházíte z jakéhokoli důvodu, pro vaši týmovou akci je nezbytné začít něčím, co prolomí ledy. Někteří kolegové se možná znají lépe než ostatní, takže pár aktivit na začátku sezení je skvělý způsob, jak zajistit, aby se všichni cítili pohodlně.
Nezapomeň na dostatek přestávek – i když je tvoje akce zábavná. Týmové schůzky, stejně jako jakékoli jiné setkání, mohou být psychicky náročné. Dej všem dostatek času na to, aby si odpočinuli a srovnali si myšlenky. Dosáhneš tak mnohem lepších výsledků, než kdybys všechny nutil makat bez přestávky.
Naplánuj si příští schůzku svého týmu
Nezáleží na tom, jestli je tvůj tým velký nebo malý – najít čas, kdy se všichni sejdou, může být výzva. Právě proto je tu Doodle pomůže.
S skupinová anketa snadno najdeš termín, který vyhovuje všem, a to během několika minut. Stačí jen vybrat časový rozsah, ve kterém bys chtěl akci uspořádat, a poslat ho lidem, které potřebuješ. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a za chvilku budeš mít ideální termín.
S Doodle Professional je ještě snazší být vždy k dispozici pro svůj tým. Nejenže se zbavíš reklam, můžeš nastavit termíny a posílat připomenutí, ale díky neomezenému počtu rezervačních stránek a schůzek 1:1 můžeš být vždy k dispozici, když tě budou potřebovat.
Chceš uspořádat týmovou akci online? To je také snadné. Přidej svůj oblíbený nástroj pro videokonference a jeho odkazy se automaticky přidají do všech pozvánek, které rozešleš.
Doodle ti usnadní zorganizovat jakýkoli typ týmové akce, ať už jde o pravidelnou schůzku nebo jednorázovou událost. Už žádné e-mailové ping-pongy, jen více volného času na důležité věci. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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