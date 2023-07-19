Co je to schůzka k strategickému plánu?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to strategický plán?
Jsi zahlcen překážkami, kterým tvá organizace čelí? Pak bys měl zvážit vypracování strategického plánu, abys přišel na to, jak posunout svou společnost vpřed.
Cílem strategického plánu je vytyčit směr, rozdělit velké a zdánlivě neřešitelné cíle na zvládnutelné fáze, abys mohl situaci řešit, identifikovat případné problémy a podle toho nasměrovat své kroky.
Strategické plánování je často dlouhodobé. To znamená, že většina firem ho provádí jednou ročně, ale někdy to může trvat i déle. V některých odvětvích není neobvyklé plánovat na dva až pět let. Nejde o to zabývat se drobnými detaily toho, jak se budou věci řešit den za dnem, ale spíše o to, aby vrcholové vedení na základě faktů rozhodlo, kam chce společnost směřovat.
Co se děje na schůzce věnované strategickému plánu?
Nejlepší je začít s jasným konečným cílem. Strategické plánování je spíše o naplňování vize než o stanovování KPI nebo o zvažování potenciálních projektů v příštím čtvrtletí.
Na schůzce věnované strategickému plánování naopak budeš shromažďovat konkrétní data a zpětnou vazbu od členů týmu, vedoucích pracovníků a zainteresovaných stran. Poté účastníci schůzky povedou důkladnou diskusi, aby vytyčili směr, kterým by se měla společnost ubírat.
Schůzka k strategickému plánu je především o brainstormingu nových nápadů a spolupráci. Budeš muset vypracovat možná řešení různých problémů ve tvé organizaci a tato řešení nakonec určí tón a strategický směr tvého týmu.
Provedení efektivní schůzky o strategickém plánování vyžaduje pečlivou přípravu a plánování, aby se do ní zapojili všichni správní členové tvého týmu.
Začni tím, že vytvoříš program schůzky, abys potvrdil, že si všichni uvědomují společné cíle. Na začátku si vyhraď pár minut na krátkou informaci pro účastníky, abys se ujistil, že všichni chápou, čeho chceš dosáhnout.
Vytvoř si předem plán a sdílej ho, abys měl od čeho začít. Poté všechny povzbuď, aby poskytli zpětnou vazbu, nabídli návrhy a přizpůsobili své odborné znalosti tak, aby z nich vzešlo něco funkčního.
K dosažení svého cíle možná budeš potřebovat několik schůzek, proto si nezapomeň vše zdokumentovat a finální zprávu či plán upravit tak, aby byl srozumitelný a dal se sdílet v celé organizaci.
Jak plánujete své strategické plánovací schůzky?
Tyto schůzky vyžadují účast mnoha zaneprázdněných lidí a může být těžké je dát dohromady na dostatek času, aby probrali to, co chceš. Doodle ti to může usnadnit.
Pomocí skupinová anketa můžeš svou plánovací schůzku zapsat do diáře během chvilky. Stačí jen vybrat časové rozmezí, kdy máš volno, a poslat ho lidem, které potřebuješ. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a ty budeš mít termín schůzky.
Doodle Professional ti pomůže získat zpět tvůj den díky automatizaci plánování. Můžeš do pozvánek na schůzky přidat své vlastní logo, zbavit se reklam a nastavit termíny, do kdy musí lidé odpovědět. Navíc můžeš vytvářet neomezený počet rezervační stránky – což je účinný způsob, jak získat kontrolu nad svým rozvrhem.
Neboj se, pokud se scházíš online – s Doodle můžeš přidat svůj oblíbený nástroj pro videokonference a jeho odkazy se automaticky přidají do všech pozvánek, které odešleš.
Doodle usnadňuje a zrychluje strategické plánování. Žádné e-mailové výměny, žádný stres, jen více volného času, který můžeš věnovat důležitějším věcem. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma.
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