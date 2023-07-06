Co je to porada zaměstnanců?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to porada zaměstnanců?
Tohle je pro tebe příležitost, jak sjednotit všechny, kteří pro tebe pracují. Ať už jde o projednání projektu, hodnocení zaměstnanců nebo jen o to, abyste si popovídali.
Porady zaměstnanců se mohou konat pravidelně i nepravidelně a mají mnoho různých podob a rozsahů. V podnikání je jedním z nejčastějších důvodů pro porady zaměstnanců přezkoumání projektů a zajištění toho, že vše probíhá podle plánu, projednání překážek a vyjádření případných obav.
Jak často k tomu dochází, závisí hlavně na typu projektu, na kterém právě pracuješ, na velikosti firmy a na tvých aktuálních cílech. Například technologický startup s omezeným počtem zaměstnanců bude mít snazší scházet se častěji než firma s 500 lidmi v každém oddělení.
Na schůzkách s kolegy, ať už jsou jakkoli velké, se snaž vytvořit pozitivní atmosféru – tak z každého dostaneš to nejlepší a povzbudíš je k otevřené komunikaci.
Než začneš schůzku, připrav si program, ve kterém podrobně uvedíš, co je třeba projednat. Pokud se scházíš pravidelně, může to být stálý program, který zahrnuje důležité novinky. Plánování formátu, cílů a rozsahu diskuse ti pomůže pochopit, jaký přínos má. Může ti také pomoci udržet vše na správné cestě a příliš se neodchýlit od jednotlivých témat.
Úspěšná porada zaměstnanců potřebuje někoho, kdo ji bude vést – buď ty, nebo někdo, koho určíš. Pokud to nebudeš ty, ujisti se, že to bude někdo, kdo dokáže usnadnit konverzaci, udržet poradu na téma a dát každému šanci promluvit.
Možná nebudeš vždy potřebovat všechny své zaměstnance na každé schůzce, proto se ujisti, že účel schůzky je jasný, aby ji lidé mohli vynechat, pokud nemají co přispět. Zeptej se svého týmu, zda si chtějí něco předem připravit, a dej jim příležitost vést diskuzi, sdílet důležité novinky, předkládat návrhy a rozhodovat o konkrétních krocích.
Nezapomeň pravidelně žádat o zpětnou vazbu, abys mohl schůzky neustále vylepšovat a zajistit jejich produktivitu. Nemá smysl se scházet, pokud z toho nikdo nic nemá.
Jak plánujete schůzky se svými zaměstnanci?
Ať už máš jakkoli velký tým, často se může zdát nemožné dát všechny dohromady. Doodle ti to usnadní.
skupinová anketa ti umožní sjednotit svůj tým během několika minut – ať už pravidelně, nebo jednorázově. Stačí vybrat časové rozmezí, kdy máš volno, a poslat ho těm, koho potřebuješ. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a ty budeš mít termín schůzky.
A Doodle Professional Plán Team usnadňuje tvým zaměstnancům automatizaci plánování. Můžeš do jejich pozvánek na schůzky přidat vlastní branding, zbavit se reklam a rozhodnout, jaký nástroj pro videokonference budou používat. Navíc díky Admin Console můžeš generovat přehledy a sledovat, kolik schůzek mají.
Doodle usnadňuje tvým zaměstnancům domlouvání schůzek a tobě jejich správu. Žádné e-mailové přeposílání, jen více volného času, abys se mohl soustředit na důležitější věci. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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