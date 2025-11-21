Nástroj pro plánování pro wellness kouče: kompletní průvodce
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Wellness koučové potřebují nástroj pro plánování, který automatizuje rezervace, připomenutí, platby a dostupnost, aby klienti docházeli pravidelně a koučové trávili méně času administrativou.
Proč potřebují wellness koučové chytřejší plánování?
Wellness koučové zvládají individuální sezení, skupinové lekce, workshopy, kontrolní schůzky a přijímání nových účastníků do programů – často napříč několika časovými pásmy a různými typy klientů. Bez systému se rozvrhy promění v řetězce e-mailů, zrušení se hromadí a sezení se rozptýlí.
Mezi běžné problémy, s nimiž se wellness koučové potýkají, patří:
Příliš mnoho e-mailů k potvrzení jedné relace
Zrušení na poslední chvíli nebo neúčast
Klienti, kteří si rezervují termíny v nevhodných časech
Zmatek s časovými pásmy u virtuálních sezení
Problémy s naplněním skupinových kurzů nebo workshopů
Vymáhání plateb před nebo po sezeních
Používání více odkazů, tabulek nebo konverzací
Nástroj pro plánování tento chaos omezuje – a pomáhá koučům soustředit se na proměnu klientů místo na logistiku.
Na co by se měli wellness koučové zaměřit při výběru nástroje pro plánování?
Zde je seznam funkcí, které wellness koučové potřebují, včetně toho, co Doodle v současné době nabízí a jaké novinky se chystají.
Základní funkce pro plánování pro wellness kouče
Funkce
Proč je to důležité pro wellness kouče
Funguje Doodle dnes?
Poznámky
Rezervační stránky
Klienti si rezervují termín sami, bez zdlouhavého dohadování
✅ Ano
Nastav ceny, časové rezervy, limity a otázky
Plánování schůzek 1:1
Ideální pro soukromé koučování
✅ Ano
Vyber si termíny pro klienty
Přihlašovací listiny
Skvělé pro skupinové kurzy, workshopy nebo konzultační hodiny
✅ Ano
Omezení počtu míst + připomenutí
Skupinové ankety
Pomáhá vybrat nejlepší termín pro skupinové akce nebo soustředění
✅ Ano
Až 1 000 účastníků
Automatické připomínky
Výrazně snižuje počet neúčasti
✅ Ano
Nastavitelná doba připomenutí
Synchronizace kalendáře (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar)
Zabraňuje dvojím rezervacím
✅ Ano
Synchronizuje se okamžitě
Platby přes Stripe
Účtuj si poplatky za sezení, kurzy nebo balíčky
✅ Ano
Volitelně lze při rezervaci vyžadovat platbu
Vlastní branding
Buduj důvěru a profesionalitu
✅ Ano (Pro/Team)
Logo + barvy
Více trenérů nebo společné vedení
Pro týmy, odborníky s dvojí specializací nebo společné sezení
⚠️ Částečné
Rezervační stránka pro spolupořadatele se dvěma kalendáři
Klientský portál
Centrální místo, kde mohou klienti spravovat své rezervace
❌ Ještě ne
Zvažuje se
Plánování zdrojů
Místnosti, podložky, vybavení nebo prostory
❌ Ještě ne
Možné budoucí vylepšení
Sledování účasti
Vhodné pro programy nebo certifikace
❌ Ještě ne
Často se to řeší ručně pomocí přihlašovacích listin
Pokročilá analytika
Sleduj rezervace, zobrazuj ceny a trendy
⚠️ Basic nyní
Rozšířené analytické funkce v designu
Doodle již pokrývá většinu funkcí, které wellness koučové potřebují – zejména pro rezervace, platby, synchronizaci kalendáře a koordinaci skupin –, zatímco další funkce zaměřené na programy se objevují v rámci jejich plánu Time Intelligence.
Jak dnes Doodle pomáhá wellness koučům?
Wellness koučové používají Doodle ke zjednodušení rezervací, snížení administrativní zátěže a vytvoření dokonalého zážitku pro klienty. Takto podporuje reálné pracovní postupy:
Automatické plánování soukromých sezení
Sdílej rezervační stránky, kde si klienti vyberou termín, který vyhovuje tvým předem stanoveným hodinám koučování
Nastav vyrovnávací paměti (příprava, poznámky, reset)
Přidej vlastní otázky (cíle, zranění, úroveň energie, preference)
Automatické vytváření odkazů na Zoom, Google Meet nebo Teams
K inkasování plateb předem použij Stripe
Správa skupinových kurzů a workshopů
Vytvoř si více termínů kurzů pomocí přihlašovacích listin
Nastavit limit počtu míst
V případě potřeby skryj podrobnosti o účastnících
Automatické připomenutí klientům 24–48 hodin před začátkem relace
Povolit čekací seznamy duplikováním listů, když je kapacita naplněna
Sezení s více kouči nebo dvěma odborníky
Využij sdílené rezervační stránky (dva kalendáře)
Skvělé pro kombinace výživy a pohybu nebo v rámci multidisciplinárních wellness praxí
Zpracování přihlášek do programu
Využij skupinové ankety k nalezení nejlepšího času pro zahájení projektu
Poté si vytvoř přihlašovací listinu pro pravidelné týdenní schůzky
Přidej přípravné informace přímo do potvrzení rezervace
Snížení počtu neúčasti
S Doodle se zvyšuje míra účasti, protože:
Klienti dostávají automatické e-mailové připomínky
Při rezervaci lze požadovat platbu
Relace se automaticky zobrazí v obou kalendářích
Časová pásma se přizpůsobují automaticky
Pro wellness kouče to znamená méně přerušení a konzistentnější pokrok u klientů.
„Doodle mi snížil administrativní zátěž na polovinu. Klienti si rezervují své wellness sezení bez e-mailů a můj kalendář zůstává přehledný a předvídatelný.“ – Mara L., wellness koučka
Jaké funkce si wellness koučové přejí jako další?
Vzhledem k tomu, že koučování se stále více přesouvá do digitální sféry, požadují wellness koučové funkce, které přesahují rámec základního plánování. Nejčastěji jsou žádány tyto:
Klientské portály pro správu všech rezervací na jednom místě
Sledování účasti na programech nebo certifikacích
Rezervace zdrojů (studia, vybavení, podložky)
Viditelnost pro více koučů nad rámec společného vedení ve dvou lidech
Podrobnější analýzy míry zobrazení, špičkových časů a vzorců chování klientů
Doodle se těmito tématy aktivně zabývá v rámci své vize „Time Intelligence“ – plánu zaměřeného na přeměnu údajů o plánování na praktické poznatky týkající se efektivního využití času, konzistence v jednání s klienty a výsledků programů.
Proč je Doodle nejlepší nástroj pro plánování schůzek pro wellness kouče?
Wellness koučové volí Doodle, protože nabízí rovnováhu jednoduchost, profesionalitua automatizaci:
Funguje to jak pro jednotlivce, tak pro wellness týmy
Zvládá soukromé lekce, skupinové kurzy i programové kohorty
Díky synchronizaci se všemi hlavními kalendáři se snižuje administrativní zátěž
Automaticky se přizpůsobí časovým pásmům
Zabraňuje to dvojímu rezervování
Podporuje platby, branding a připomenutí
Pro klienty je to snadné na jakémkoli zařízení, i bez účtu
A co je nejdůležitější, Doodle umožňuje wellness koučům znovu se soustředit na koučování – na tu část jejich práce, která skutečně přináší výsledky.
Hlavní ponaučení
Skvělý nástroj pro plánování pomáhá wellness koučům snížit administrativní zátěž, zlepšit pravidelnost účast klientů a vést své podnikání s větší lehkostí. Doodle pokrývá téměř vše, co wellness kouči dnes potřebují, a rychle se rozšiřuje o zbývající funkce, které ještě více usnadňují správu programů a koučování skupin.
Často kladené otázky
Jaký je nejlepší nástroj pro plánování pro wellness kouče?
Doodle nabízí wellness koučům rezervační stránky, připomenutí, synchronizaci kalendáře, platby, skupinové plánování a vstupní formuláře, které snižují administrativní zátěž a počet neúčasti.
Mohou si klienti automaticky rezervovat schůzky se mnou?
Ano. Díky rezervačním stránkám Doodle nebo odkazům 1:1 si klienti vyberou z tvé dostupnosti v reálném čase a obdrží automatická potvrzení a odkazy na videa.
Mohu inkasovat platby, když si klienti rezervují sezení?
Ano. Doodle je propojený se Stripe, takže klienti mohou platit za sezení, balíčky nebo workshopy hned při rezervaci.
Mohu organizovat skupinové workshopy nebo kurzy?
Ano. Pomocí přihlašovacích listin můžeš vytvářet termíny kurzů, nastavit maximální počet míst a sledovat účastníky – ideální pro kurzy jógy, meditační skupiny nebo wellness workshopy.
Umožňuje Doodle klientům zobrazit dostupnost více koučů?
Částečně. Můžeš propojit dva kalendáře pomocí společně spravovaných rezervačních stránek. Dostupnost pro týmy s více trenéry je v plánu.
Nabízí Doodle klientský portál?
Zatím ne. Klienti se nemohou přihlásit, aby si na jednom místě prohlédli všechny minulé i budoucí rezervace – ale jedná se o často žádanou funkci.
Mohu pomocí Doodle pořádat virtuální setkání?
Ano. Odkazy na Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex nebo Cisco lze automaticky přidat ke všem rezervovaným relacím.
Mohu přizpůsobit proces rezervace tak, aby odpovídal mé značce?
Ano. S Doodle Pro můžeš na rezervační stránky přidat své logo, barvy značky, pokyny a popisy relací.
Jak Doodle zabraňuje dvojím rezervacím?
Doodle se synchronizuje s Google Calendarem, Outlookem a Apple Calendarem, aby skrylo termíny, kdy máš napilno, a zajistilo, že ti nikdy nebude naplánováno něco na stejný čas.
Posílá Doodle připomínky, aby se snížil počet neúčasti?
Ano. Automatické připomínky jsou součástí všech plánů a výrazně snižují počet zmeškaných sezení v rámci wellness programů.
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