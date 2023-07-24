Pořiď si s Doodle svého vlastního asistenta pro plánování
Pokud máš náročnou práci a potřebuješ asistenta, pak nehledej nic jiného než Doodle – nejoblíbenější nástroj pro plánování schůzek. S Doodle můžeš automatizovat svůj kalendář, abys se mohl soustředit na důležité věci. Navíc funguje přesně tak, jak chceš – umožňuje lidem rezervovat si termín pouze tehdy, když máš volno, nebo omezuje počet denních schůzek, pokud si chceš vyhradit čas na jiné věci. Podívejme se, jak na to.
Jak si s Doodle automatizovat plánování
Začni tím, že si vytvoříš účet Doodle a propojíš svůj kalendář – ať už je to Google Calendar nebo Outlook. Nyní si můžeš vytvořit rezervační stránku, která ti automatizuje plánování tím, že ti umožní domluvit si schůzku s lidmi pouhým odkazem.
Po propojení s tvým kalendářem rezervační stránka umožní lidem rezervovat pouze termíny, které se nekříží s událostmi, které již máš naplánované.
S účtu Doodle Professional si můžeš vytvořit libovolný počet rezervačních stránek. To se hodí, pokud chceš spravovat různé klienty a přiřadit jim odlišnou dostupnost.
Funguje to i pro přátele a rodinu!
Doodle se nejen stane tvým oblíbeným pomocníkem, ale také ti usnadní setkávání s přáteli a rodinou.
Je důležité, abychom si na sebe udělali čas, takže pokud chceš naplánovat grilování nebo pozvat lidi na večírek, můžeš vytvořit anketu a najít termín, který vyhovuje všem.
S aplikací Doodle pro plánování schůzekje dokonce možné zapojit i přátele a rodinu, kteří žijí v zahraničí – díky integraci Doodle Zoom.
Jak tedy vytvoříš bezplatnou anketu na Doodle?
Začni tím, že přejdeš na stránku Doodle a v horní části stránky klikneš na „vytvořit Doodle“. Ujisti se, že jsi přihlášený, aby se zohlednily události, které již máš v kalendáři.
Zadej název, místo konání a případné poznámky k události, o kterých bys chtěl, aby lidé věděli. Dále přidej časy, kdy máš čas. Nezapomeň uvést spoustu možností, aby měli účastníci větší šanci najít si vhodný termín.
Na závěr si anketu přizpůsob tak, abys dosáhl požadovaných výsledků. Vyber možnost „ano“, „ne“ nebo v případě potřeby omez možnosti účastníků či nastav anketu jako skrytou. Skryté ankety jsou skvělé, pokud chceš zachovat anonymitu účastníků. K dispozici je také několik možností v Doodle Professional , jako jsou termíny pro vyplnění ankety a žádosti o doplňující informace.
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