Pořádej skupinovou terapii a workshopy pomocí přihlašovacích listin
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jako terapeut nebo poradce se snažíš skloubit péči o klienty, vedení dokumentace a oslovování nových klientů. Přidej k tomu skupinovou terapii nebo víkendový workshop a tvůj kalendář se může z plného proměnit v chaotický. Sledování potvrzení účasti v e-mailových konverzacích, správa kapacity a rozesílání připomínek zabírá čas, který bys raději věnoval klinické práci.
Existuje lepší způsob, jak organizovat skupiny, aniž bys musel obětovat své večery. Přihlašovací listiny Doodle ti umožňují nastavit časové intervaly, omezit počet míst a zachovat soukromí údajů účastníků. Klienti si vyberou termín během několika vteřin. Ty dostaneš automatická připomenutí a harmonogram, který se snadno synchronizuje s kalendářem.
V tomto průvodci se dozvíš, jak od začátku do konce plánovat skupiny a workshopy pomocí přihlašovacích listin. Uvidíš konkrétní příklady z soukromé praxe i z poradenství na vysokých školách. Dozvíš se také, kdy použít skupinové ankety Doodle, rezervační stránku nebo režim 1:1 pro předběžný výběr a platby. Na konci budeš moci s jistotou spustit svou další skupinu.
Výzva, před kterou stojí terapeuti a poradci
Práce ve skupině má mnoho proměnných. Už samotné plánování může být zdrojem stresu.
Musíš omezit počet míst, aby skupiny byly bezpečné a efektivní
Při odesílání každé zprávy musíš dbát na zachování důvěrnosti
Spravuješ místnosti, odkazy na telemedicínu a časová pásma
Prověřuješ, zda jsou účastníci vhodní a připraveni
Díky jasným připomínkám a termínům omezíš počet neúčasti
Vyhnete se tak dvojím rezervacím ve svém kalendáři i v kalendářích svého týmu
Někdy vybíráš poplatky za workshopy nebo vzdělávací semináře
Tabulky, e-mailové řetězce s odpovědí všem a poznámkové lístky nejsou škálovatelné. Vznikají v nich chyby a odhalují jména. Potřebuješ jednoduchý proces registrace, který respektuje soukromí, synchronizuje se s tvým kalendářem a funguje pro klienty na jakémkoli zařízení.
Proč je to důležité pro terapeuty a poradce
Přehledný proces registrace přispívá k péči a lepším výsledkům.
Méně času stráveného administrativou znamená více schůzek s klienty
Přehledné seznamy přítomnosti ti pomohou plánovat zásahy
Včasný začátek buduje důvěru a snižuje nervozitu
Soukromé zprávy chrání důstojnost a bezpečnost
Spolehlivá správa kalendáře zajišťuje plynulý chod tvé praxe
Lepší time management snižuje riziko vyhoření u tebe i tvého týmu
Přihlašovací listiny Doodle ti poskytují strukturu pro skupinovou terapii a workshopy. Vybereš si časové sloty, nastavíš limit míst a rozhodneš, co účastníci uvidí. Doodle rozesílá potvrzení a připomenutí a tvůj propojený Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar se aktualizuje, jak se místa zaplňují.
Vytvoř jednoduchý a bezpečný proces registrace pro skupiny
Dobře navržený proces registrace pomáhá klientům se rozhodnout pro účast a ukazuje jim, co mohou očekávat. Pomocí těchto kroků nastavíš přihlašovací listiny pro terapeutickou skupinu nebo workshop.
Definuj svou nabídku
Pojmenuj svou skupinu srozumitelným jazykem, kterému klienti rozumějí
Přidej krátký popis s cíli, pro koho je anketa určena a základní pravidla
Formát a místo konání, například osobně, přes Zoom nebo hybridně
Nastav časové intervaly a kapacitu
Vytvoř si týdenní sezení nebo jednorázový termín workshopu
Omez počet míst na sezení tak, aby odpovídal tvému klinickému plánu
Počítej s časovou rezervou na poznámky a přípravu místnosti
Chraň soukromí od samého začátku
V aplikaci Doodle Pro zapni možnost Skrýt údaje o účastnících, aby jména nebyla viditelná pro ostatní
V přihlášce vyžaduj pouze křestní jméno a e-mail, klinické vyšetření si vyhraz pro individuální konzultace 1:1
Omez počet neúčasti díky jasným omezením
Nastav termín pro registraci, například 24 hodin před začátkem ankety
Zapni automatické připomenutí, které se odešle před každou schůzkou
Propoj nástroje, které již používáte
Synchronizuj svůj kalendář, aby ti Doodle nabízel pouze termíny, kdy máš skutečně volno
K každému termínu přidej odkaz na Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo Cisco Webex
Využij vlastní branding a přidej své logo a barvy
Naplánuj přijímání a přizpůsobení
Použij odkaz Doodle 1:1 k naplánování krátkého výběrového hovoru
Pokud je workshop placený, vyber platbu za screening nebo se poraď se Stripe na rezervační stránce nebo v rámci individuální konzultace.
Nastav kapacitu správně
Velikost skupiny ovlivňuje bezpečnost a výsledky. V přihlašovacích listinách nastav počet míst na jeden termín tak, aby odpovídal tvé metodě.
Skupiny podle dovedností mohou dobře fungovat s 10 až 12 místy
Procesní skupiny mají často 6 až 8 míst
Workshopy lze rozšířit na 25 až 40 míst s pomocí spolufacilitátora
Pokud očekáváš velký zájem, přidej později druhý termín. Můžeš také vytvořit termín pouze s textem s názvem Přidat se na čekací listinu a přesouvat účastníky na volná místa, jakmile se uvolní.
Udržuj údaje účastníků v tajnosti
Důvěrnost začíná už při registraci. Díky funkci „Skrýt údaje o účastnících“ uvidíš jména pouze ty. Ve svém veřejném popisu se vyhýbej jakýmkoli žádostem o osobní zdravotní údaje (PHI). Klinické otázky si nech pro individuální screening nebo vstupní formuláře v elektronické zdravotní dokumentaci (EHR).
Do popisu přidej krátkou poznámku o souhlasu:
Účast je dobrovolná
Pravidla skupiny týkající se respektu a důvěrnosti
Kontakty pro krizové situace, pokud potřebuješ okamžitou pomoc
Přidej odkazy na telemedicínu bez dalších e-mailů
Do každého políčka přidej odkaz na své video, aby ho klienti obdrželi v potvrzení. Doodle spolupracuje se službami Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a Cisco Webex. U skupin, které se scházejí osobně, uveď název místnosti, informace o přístupu do budovy a tipy na parkování.
Praktické tipy pro zaneprázdněné terapeuty a poradce
Využij tyto tipy k nastavení přihlašovacích listin, které fungují v praxi.
Tip 1: Vytvoř jednu přihlašovací listinu pro každou skupinu – odděl skupinu pro úzkost trvající 8 týdnů od skupiny pro zármutek. Tím se vyhnete zmatkům a zjednodušíte správu kalendáře.
Tip 2: Nabídni dvě nebo tři časové možnosti – přidej úterý v 18:00, středu v poledne a sobotu dopoledne. Klienti si vyberou termín, který jim vyhovuje z hlediska práce i rodiny.
Tip 3: Stanov jasný termín pro registraci – Uzavři registraci 24 hodin před první relací. Tak budeš mít čas zkontrolovat seznam účastníků a rozeslat pokyny pro skupinu.
Tip 4: Využij automatická připomenutí – nastav připomenutí 24 hodin a 2 hodiny před každou relací. Už jen tím snížíš počet neúčasti a zpoždění.
Tip 5: Chraň soukromí jmen – v Doodle Pro zapni funkci „Skrýt údaje o účastnících“, abys zajistil důvěrnost. V exportovaných souborech používej iniciály.
Tip 6: Synchronizuj svůj kalendář – propoj Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar. Doodle ti pomůže vyhnout se kolizím a navrhne termíny, které odpovídají tvému skutečnému rozvrhu.
Tip 7: Využij 1:1 pro předběžný výběr – propoj Doodle 1:1 s krátkým hovorem před skupinovým setkáním. Nabídni tři až pět termínů a nech Doodle postarat se o rezervace a potvrzení.
Tip 8: Vyber si platbu podle potřeby – U placených workshopů nebo vzdělávacích seminářů využij rezervační stránku Doodle nebo službu 1:1 se Stripe k výběru poplatků při rezervaci. Vyber si možnost „zaplatit hned“ nebo „rezervovat s pozdější platbou“.
Tip 9: Přidej časovou rezervu – před a po každém termínu si vyhraď 15 minut. Tím si zajistíš čas na poznámky a podpoříš dobré časové plánování.
Tip 10: Bezpečné sdílení registrací – rozesílej pozvánky e-mailem přímo z Doodle až 1 000 kontaktům nebo sdílej odkaz s partnery, kteří ti doporučují nové účastníky. Jména účastníků nebudou nikomu odhalena.
Tip 11: Použij Zapier k synchronizaci systémů – Propoj Doodle se svým nástrojem pro příjem pacientů v elektronické zdravotní dokumentaci (EHR) nebo e-mailovým nástrojem prostřednictvím Zapieru. Přidávej nové přihlášené do segmentu bez ručního zadávání.
Tip 12: Rychle piš srozumitelné popisy – V Doodle Pro využij popisy generované umělou inteligencí a poté uprav jejich tón a délku. Ušetříš tak čas a zároveň zachováš svůj odborný styl.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Při nastavování přihlašovacích listin pro skupinovou terapii a workshopy se vyhni těmto úskalím.
Chyba
Jak to opravit
Kladení klinických otázek při veřejné registraci
Do popisu neuvádějte žádné osobní zdravotní údaje (PHI). Pro strukturovaný sběr údajů použijte formát 1:1 nebo svůj systém elektronických zdravotních záznamů (EHR).
Neomezená kapacita
Příliš mnoho účastníků ohrožuje bezpečnost a kvalitu učení. Pro každou skupinu nastav počet míst na jeden termín.
Připomenutí o zapomenutých anketách
Klienti mají plné ruce práce. Automatické připomínky snižují počet neúčasti bez další administrativní zátěže.
Sdílení seznamu účastníků prostřednictvím veřejného odkazu
Nezobrazovat jména ostatním účastníkům. Zapnout: Skrýt podrobnosti o účastnících
Nezjišťujeme, zda se účastníci hodí do skupiny
Krátké individuální hodnocení 1:1 ti pomůže podpořit skupinu i jednotlivce.
Kombinace opakujících se relací s jednorázovými událostmi v jednom listu
Vytvoř si samostatné přihlašovací listiny pro série i jednotlivé workshopy, aby byla účast a komunikace přehledná.
Kalendář není propojen
Vynechání synchronizace kalendáře může vést ke konfliktům. Propoj svůj kalendář Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar, aby byl váš rozvrh přehledný.
Nástroje a řešení, která zjednodušují plánování
Takto Doodle podporuje terapeuty a poradce na každém kroku.
Nástroj nebo funkce
Jak to pomáhá
Přihlašovací listiny
Vytvoř si událost, přidej časové sloty a nastav počet míst na každou relaci. S Doodle Pro můžeš skrýt údaje o účastnících, přidat termíny a posílat automatické připomínky. Využij možnost přizpůsobení značky a přidej své logo a barvy, které ladí s tvou praxí.
Skupinové ankety
Nejsi si jistý, v jakém termínu uspořádat novou skupinu? Využij skupinové ankety, abys se zeptal zájemců, který termín jim nejlépe vyhovuje, a poté vytvoř přihlašovací listinu pro vítězný termín. Pokud pořádáš komunitní programy, můžeš pozvat až 1 000 účastníků.
Rezervační stránka
Sdílej odkaz na rezervaci konzultačních hodin nebo placených workshopů. Propoj Stripe, abys mohl vybírat poplatky při rezervaci klientů. Rezervační stránka zobrazuje pouze tvé volné termíny podle tvého kalendáře.
1:1
Nabídni seznam termínů a nech klienty vybrat si. Doodle rozesílá potvrzení a aktualizuje tvůj kalendář. V případě potřeby můžeš také propojit Stripe pro placené konzultace.
Integrace s kalendáři
Propoj Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar. Doodle zabrání kolizím a navrhne termíny, které vyhovují tvému skutečnému rozvrhu. Propojení je zabezpečené a podrobnosti tvého kalendáře vidíš pouze ty.
Videokonference
Přidej ke svým relacím odkazy na Zoom, Google Meet, Microsoft Teams nebo Cisco. Klienti obdrží odkaz v potvrzeních a připomínkách.
Ochrana osobních údajů a bezpečnost
Doodle nabízí zabezpečení dat a ochranu soukromí na podnikové úrovni. S Doodle Pro můžeš skrýt údaje o účastnících a zajistit prostředí bez reklam.
Hromadné zasílání zpráv
E-mailová pozvánka přímo z Doodle až pro 1 000 účastníků. To se hodí, když spolupracuješ s doporučujícími subjekty, školami nebo partnery v komunitě.
Propojení se Zapierem
Pomocí Zapieru odesílej nové registrace do svého e-mailového seznamu, systému EHR nebo SMS nástroje. Uchovávej svá data tam, kde je potřebuješ, bez ručního kopírování a vkládání.
Příklady z praxe z terapeutického prostředí
Scénář
Jak Doodle pomáhá
Soukromá praxe – 8týdenní skupinová terapie zaměřená na úzkost
Danielle vede 8týdenní skupinu CBT a využívá k tomu přihlašovací listinu s 10 místy. Skrývá údaje o účastnících, přidává připomenutí a pro předběžný výběr účastníků používá Doodle 1:1. Díky synchronizaci s kalendářem se její sezení nekrývají.
Workshop o zármutku s placenou registrací
Marcus vytvoří přihlašovací listinu s 25 místy a rezervační stránku s platbami přes Stripe. Připomenutí z Doodle a odkazy na Zoom snižují počet neúčasti.
Univerzitní poradenské centrum – skupiny zaměřené na studijní dovednosti
Zaměstnanci používají skupinové ankety k výběru termínů, vytváření přihlašovacích listin s omezeným počtem míst a synchronizaci kalendářů pro všechny organizátory. Zapier automatizuje sledování přihlášek a zasílání připomínek.
Komunitní agentura – skupina s ohledem na traumatické zážitky
Šestitýdenní přihlašovací listina s 6 místy a jasnými pravidly. Odkazy 1:1 usnadňují výběrové hovory a časové rezervy chrání zaměstnance.
Školení v oblasti CE pro místní klinické lékaře
Tříhodinové školení CE s kapacitou 40 míst. Rezervační stránka přijímá platby přes Stripe a připomínky obsahují informace o adrese a parkování. Následné otázky a odpovědi se rezervují formou individuálních schůzek.
Hlavní body
Pomocí přihlašovacích listin nastav jasné časové sloty, omezení počtu míst a připomenutí pro skupiny a workshopy
Chraň důvěrnost tím, že skryješ údaje o účastnících a nezveřejníš citlivé zdravotní údaje (PHI) ve veřejných polích
Propoj svůj kalendář a nástroje pro videohovory, aby klienti dostávali přesné časy a odkazy
Použij režim 1:1 pro předběžný výběr a rezervační stránku se Stripe pro placené akce
Skupinové ankety ti pomohou vybrat termíny ještě před zveřejněním přihlašovací listiny
Začni s lepším plánováním
Pomáháš klientům dosáhnout smysluplných změn. Tvé plánování by mělo tuto práci podporovat. Využij přihlašovací listiny Doodle k nastavení časových slotů, omezení počtu míst a zachování soukromí jmen. Přidej připomenutí, propoj svůj kalendář a nech Doodle, ať se postará o potvrzení, zatímco ty se soustředíš na péči.
Vytvoř si svou první přihlašovací listinu během několika minut. Pokud potřebuješ také odkazy pro předběžný výběr nebo placenou registraci, přidej rezervační stránku nebo 1:1 a propoj Stripe. Doodle spolupracuje s Google Calendar, Outlookem a Apple Calendar, a také se Zoomem, Google Meet, Microsoft Teams a Cisco.
Jsi připraven zjednodušit si plánování? Vytvoř si Doodle a podívej se, jak terapeuti a poradci každý týden ušetří hodiny času.
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