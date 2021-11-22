Nemělo by nás překvapovat, že zasedání představenstva se tak těžko dají mít rád. Koneckonců, pořád jsou to jen schůze. Vzhledem k tomu, že průměrný člověk stráví 13 dní v roce na zbytečných schůzkách, jakékoli setkání s přídomkem „schůze“ pravděpodobně vyvolá kolektivní povzdech – pokud ne navenek, tak alespoň uvnitř.
Zasedání správních rad neziskových organizací představují velmi specifickou rovnováhu. Pokud ne všichni, tak většina účastníků jsou pravděpodobně dobrovolníci, které k neziskovce přitahuje vášeň nebo smysl pro věc. Jejich motivace a nadšení jsou nesporné. Ale stále tu zůstává malý problém s tím slovem „zasedání“. Vyhnutím se některým významných chyb , které neziskové organizace, stejně jako organizace všeho druhu, při zasedáních správní rady často dělají, můžete zajistit, aby vaše zasedání správní rady zůstala efektivní, účinná a – světe div se – možná dokonce i příjemná.
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1. Příliš časté pořádání zasedání představenstva
Každá země a možná i jednotlivé regiony v rámci jednotlivých zemí mohou mít odlišná pravidla ohledně toho, jak často se musí konat zasedání správní rady, přičemž roční zasedání správní rady je obvykle zákonné minimum. Pokud je vaše nezisková organizace velmi malá, může stačit jedno roční zasedání správní rady. Jak však neziskové organizace rostou, bude pravděpodobně nutné pořádat zasedání častěji.
Čtvrtletní frekvence může představovat uspokojivý kompromis mezi příliš častými a příliš řídkými schůzemi, ale je lepší svolat zasedání představenstva podle potřeby, než plánovat jedno každý měsíc a pak se muset snažit najít témata, kterými by se dalo zaplnit. Pokud jde o schůze, absence skutečně může posílit vzájemnou náklonnost.
2. Zapomenout na plánování dopředu
Abraham Lincoln, šestnáctý prezident Spojených států a mimořádný organizátor schůzek, kdysi řekl: „Dejte mi šest hodin na to, abych porazil strom, a první čtyři strávím broušením sekery.“ Je to skvělá připomínka toho, že velká část tvrdé práce se často odvede ještě před samotnou akcí. Taková pozornost věnovaná detailům zapůsobí i na vaše představenstvo, protože méně než dvě třetiny schůzek považovány za dobře vedené.
Organizátor schůzky by měl zajistit, aby všichni, kteří se jí mají zúčastnit, obdrželi pozvánku nejméně týden, pokud ne dva týdny před schůzkou. Sladit programy různorodé skupiny lidí může být neuvěřitelně náročné.
Využij nástroj pro plánování, jako je Doodle, který ti pomůže zorganizovat zasedání představenstva. Můžeš rozeslat anketu s možnými termíny a časy, aby všichni členové představenstva mohli označit, které možnosti jim nejvíce vyhovují. Nástroj pak zobrazí termín, který vyhovuje většině lidí, a ušetří tak organizátorovi, který má málo času, spoustu hodin práce.
Ať už zasedání představenstva vede kdokoli, obvykle by měl předseda představenstva připravit a rozeslat program zasedání alespoň několik dní před jeho konáním.
Pokud se vaše schůzka koná virtuálně – což je stále častější jev a pro neziskové organizace dobrá volba, protože ušetří náklady a starosti s hledáním místa konání – před schůzkou zkontrolujte, zda všechny potřebné technologie fungují a zda má každý odkaz na schůzku. Pokud schůzku plánujete pomocí Doodle, postaráme se o to za vás, stejně jako u jakékoli jiné schůzky.
3. Brát to všechno příliš vážně
I samotný pojem „zasedání správní rady“ vyvolává představy o dvouřadových oblecích, brýlích na čtení a přísných tvářích. Tak to ale být nemusí. Členství v představenstvu neziskové organizace je pro téměř všechny zúčastněné pravděpodobně projektem z vášně, a ta vášeň musí zůstat zachována.
Proč nezačít schůzku nedávným úspěchem, který rozveselí atmosféru a zároveň všem účastníkům připomene poslání vaší neziskové organizace, které přesně zdůrazňuje, proč se do toho vůbec zapojili?
4. Připrav si překvapení na zasedání představenstva
Zasedání představenstva je časem pro nadšení, úspěch, přesvědčení a dokonce i kreativitu. Nikdy to není čas na překvapení. Rozhodli jste se změnit název vaší neziskové organizace? Propustili jste šéfa mediálního oddělení? Váš generální ředitel dal výpověď, aby si otevřel obchod s pončy ve východní Antioquii? Ujisti se, že všichni mají všechny tyto informace k dispozici ještě před zasedáním – nikdy nevyužívejte zasedání představenstva jako příležitost k informování všech o nejnovějších zprávách a drbech z organizace.
Stejně tak by měly být v dostatečném předstihu před schůzkou sdíleny všechny relevantní podklady, jako jsou odvětvové zprávy, nejnovější tiskové zprávy, interní studie a výsledky. Není nic frustrujícího než schůzky, které se musí na deset minut přerušit, zatímco si všichni procházejí důležité dokumenty.
5. Nedodržování časového harmonogramu
Alfred Hitchcock proslul tím, že divadelním manažerům nařídil zavřít dveře, jakmile začal jeho film Psycho začal, protože měl pocit, že příchod i jen o pár minut později by divákům zkazil zážitek a zmařil jejich ocenění jeho mistrovského díla. Mistr napětí by byl vynikajícím předsedou představenstva.
Podle našeho vlastního průzkumutéměř polovina lidí řadí účastníky, kteří přicházejí pozdě nebo odcházejí dříve, mezi největší zdroje rozladění při schůzkách. Dohodnout se na jasných pravidlech chování hned při první schůzce – všichni přicházejí a odcházejí včas, žádné telefony ani notebooky – se vám v budoucnu vyplatí.
Předseda nebo ten, kdo schůzku vede, musí být také schopen udržet diskusi v pohybu a dodržet časový plán. Chytrou taktikou je mít k dispozici tabuli (skutečnou nebo virtuální) s tématy, která se objeví a měla by být projednána, ale nesouvisí s plánem. Díky tomu se na tyto body nezapomene a budou probrány jinými skupinami nebo na následujícím zasedání představenstva, ale zároveň nenaruší průběh aktuálního zasedání.
6. Povolení dlouhých zpráv výborů
Jednou z hlavních příčin zdlouhavých zasedání správní rady je program, který vybízí k dlouhým ústním zprávám z výborů. Pokud je vaše nezisková organizace malá, možná máte pouze zprávy od výkonného výboru, výboru pro fundraising a finančního výboru. Jak však neziskové organizace rostou, pravděpodobně přibudou výbory zaměřené na programy, audity, personál, veřejnou politiku, speciální akce a strategické plánování. Pokud se každá z těchto zpráv začne protahovat třeba jen na 20 minut, možná budete muset členy představenstva požádat, aby si s sebou přinesli zásoby jídla a spací pytel.
Vyhni se rozsáhlým aktualizacím přímo na zasedání představenstva. Vedoucí výborů by měli sdílet několik jednoduchých bodů s nejdůležitějšími informacemi, spíše než podrobný výčet událostí z posledních několika měsíců. Členové představenstva pak budou mít čas klást otázky nebo se vyjádřit, než se přejde k další zprávě výboru. Pokud chcete, aby vaše zasedání představenstva proběhla obzvláště svižně, sdílejte tyto krátké zprávy v programu ještě před zasedáním.
7. Zapomínání na to, že členové představenstva jsou přínosem, nikoli dohlížiteli
Mnozí vedoucí pracovníci nemají rádi zasedání představenstva, protože mají pocit, jako by byli předvoláni před ředitele školy. Až příliš často mají pocit, že musí vysvětlovat a obhajovat sebe i svou organizaci před skupinou nadřízených, kteří dychtivě rozebírají a kritizují každý jejich krok.
Tento pohled však opomíjí nejvýznamnější výhodu, kterou představenstva přinášejí každé neziskové organizaci: obvykle se skládají z chytrých, zkušených a dobře propojených lidí, kteří mohou pomoci tvé neziskové organizaci uspět. Jakmile se změní způsob uvažování a správní rada se začne vnímat jako skupina lidí, kteří řeší problémy na vyšší úrovni, a ne jako viktoriánští dohlížitelé, stane se zasedání správní rady mnohem příjemnější, produktivnější a více založené na spolupráci.
8. Nezaměřuj se na vynikající zápisy z jednání
Vedení zápisu z jednání představenstva je umění. Zápis musí zachytit všechny úkoly, shrnout dohody, zaznamenat usnášeníschopnost a přesně odhadnout další kroky, přičemž musí zůstat přesný a zbavit se všeho nadbytečného. Měl by být také rozeslán co nejdříve po skončení zasedání představenstva, s vyznačenými akčními body, které budou srozumitelné pro všechny.
Nezapomeň, že zápisy z jednání představují pro neziskové organizace právní dokumenty. Pokud by se tvá organizace někdy ocitla v soudním sporu nebo podobné situaci, jsou zápisy z jednání představenstva klíčovými podklady pro pochopení toho, jak byla rozhodnutí přijata, v jakém pořadí a kde může ležet odpovědnost.
Vzhledem k významu zápisu by jeho pořizování mělo být svěřeno někomu, kdo chápe jeho důležitost a užitečnost a kdo má během schůzky za úkol výhradně zaznamenávat dění.
9. Neznalost zákonných požadavků
Každá země a dokonce i jednotlivé regiony v rámci jednotlivých zemí mají řadu zákonných požadavků, které musí neziskové organizace dodržovat a plnit. Ty se mohou týkat například toho, které dokumenty musí zveřejňovat, nebo jakým způsobem provádějí marketingové aktivity. Několik zákonných požadavků se však pravděpodobně bude týkat zasedání správní rady. Mezi nejčastější patří:
Jak často musí neziskové organizace pořádat zasedání správní rady. Obvyklé minimum je jednou ročně, ale neber to jako definitivní pravidlo, protože tento údaj se může v jednotlivých regionech lišit.
Minimální počet členů představenstva, kteří musí být přítomni, aby bylo dosaženo usnášeníschopnosti – tj. aby bylo možné hlasovat o jakýchkoli důležitých rozhodnutích.
Zápisy by měly být přesné, přehledně uložené a přístupné, protože představují zásadní právní doklad o tom, jak byla přijata rozhodnutí. Doba, po kterou by měly být zápisy uchovávány, se může v jednotlivých regionech lišit.
10. Nedostatečné sledování výsledků
Stejně jako je pro úspěšnou schůzi představenstva zásadní příprava, stejně tak je zásadní i následná činnost. Jediným naprosto nezbytným krokem je včasné rozeslání zápisu ze schůze.
Vyplatí se však jít nad rámec toho nejnutnějšího:
Pošli upřímný děkovný vzkaz členům představenstva, kteří dobrovolně věnují svůj čas a energii práci v organizaci. Malý dárek jednou za rok je také milým gestem jako projev uznání.
Zvýrazni nadcházející akce a programy, kterých by se členové představenstva mohli chtít zúčastnit nebo které by mohli sdílet ve svých sítích.
Rozesli krátký dotazník, abys zjistil názory účastníků na to, jak schůzka proběhla, zda splnila stanovené cíle a jak by se dala v budoucnu vylepšit. Sebehodnocení je nezbytným nástrojem, který pomáhá plánovat lepší a produktivnější schůzky.
Tady máš tedy náš žebříček deseti nejčastějších chyb, kterým by ses měl vyhnout při organizování zasedání správní rady neziskové organizace. Existuje spousta dalších tipů a kontrolních seznamů, které ti mohou pomoci s plánováním a vedením zasedání správní rady. Měj však na paměti, že zasedání správní rady by mělo být stejně jedinečné jako tvá organizace, i když některé základní body je třeba dodržet.
Vyhni se těmto chybám, soustřeď se na to, aby účastníci zůstali zapojení, a na to, abys dělal chytrá rozhodnutí, a nic nemůžeš pokazit.
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