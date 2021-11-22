Jako typický Brit pro mě máloco je tak zdrcující, než když se v rozhovoru objeví téma peněz. Když mi moje nizozemská manželka jednou prozradila, že při setkáních se svými kamarády z vysoké školy pravidelně diskutují o svých aktuálních platech, byl jsem tak strašně v rozpacích, že jsem málem na místě požádal o rozvod. Místo toho jsem se zachoval jako pravý Brit, zapsal jsem si tento příběh do svého rozsáhlého deníku pasivně-agresivních zážitků a odešel si uvařit šálek čaje.
Chceš začít?
Jestli je něco horšího než mluvení o penězích, pak je to (brrr!) žádat o peníze, a právě proto bych byl ten nejhorší prodejce na světě. Nedokázal bych prodat oheň Eskymákovi ani vodu někomu, kdo zabloudil v poušti. Vážně. Jen bych slabým hlasem řekl: „Promiň, kamaráde,“ a danou život zachraňující věc bych dal zdarma, abych se vyhnul jakékoli diskusi o ceně.
A pokud existuje něco horšího než žádat o peníze, pak je to žádat o peníze online, a proto patří mé srdce a nejhlubší obdiv těm, jejichž prací je právě to, aby udrželi v chodu záslužné neziskové organizace a nevládní organizace nad vodou.
Samozřejmě, že tyto rozhovory jsou pro manažery velkých darů (MGO) a fundraisery doslova každodenní rutinou. Tyto dlouhodobé vztahy se však obvykle budují postupně a při mnoha schůzkách u kávy. Vyžadují takovou důvěru a porozumění, o kterých jsme vždy mysleli, že je možné je vybudovat pouze při osobním setkání.
Stejně jako v mnoha jiných oblastech našeho života však pandemie COVID-19 tuto teorii podrobila zkoušce. A stejně jako v mnoha jiných oblastech našeho profesního života jsme zjistili, že tyto vztahy lze pěstovat i na dálku. Vyžaduje to jen trochu jiný přístup. Naštěstí pro vás všechny, milí čtenáři, i když možná nedokážu prodat pivo na rozlučku se svobodou ani zmínit peníze, aniž bych se při tom krčil, o online schůzkách toho vím přece jen něco.
Tajemství úžasného virtuálního setkání s dárci spočívá ve skutečnosti v pěti tajemstvích:
Vždy buď zdaleka nejlépe připravenou osobou na hovoru.
Buď zvědavější než detektiv v kriminálním seriálu z 80. let.
Postarej se, aby tvoje schůzka byla naplánovaná s přesností svatby z první ligy.
V celém textu zachovávej naprostou srozumitelnost.
Na tom, jak to bude dál, závisí úspěch i neúspěch celého projektu.
Díky přípravě se výrazně snižuje potřeba zázraků
Je vždy nezbytné, aby byl zástupce neziskové organizace při jakékoli schůzce s dárcem dokonale připraven, ale to platí ještě více, když se interakce přesouvá do online prostředí a přirozená vřelost a spojení z osobního setkání mizí. Jako iniciátor schůzky leží na MGO nebo fundraiserovi odpovědnost za to, aby schůzka proběhla hladce a příjemně.
To začíná ve chvíli, kdy začne hovor. Mít po ruce pár jednoduchých otázek na prolomení ledů pomůže vytvořit pocit sounáležitosti a pospolitosti, a to o to více v dnešní době, kdy je mnoho z nás více izolovaných a postrádá obvyklou kolegiální atmosféru na pracovišti. Začni kolem představování a prozraďte něco osobního nebo překvapivého o sobě; pomůže to všem lépe se s vámi sblížit a možná se k vám přidají i ostatní.
Co se týče témat, která je třeba si před schůzkou zopakovat:
Ujisti se, že dobře rozumíš jejich organizaci, její historii a jejímu dosavadnímu působení v oblasti charitativních darů. Koho již v minulosti podporovali? Jaká byla povaha tohoto vztahu?
Buď si také stoprocentně jistý, jaké byly dosavadní kontakty tvé neziskové organizace s potenciálním dárcem. Probíhala před několika lety řada rozhovorů? Přispívá již v menším rozsahu?
Zjisti (aniž bys působil podivně) něco málo o osobě, se kterou se setkáš. Jak dlouho už pracuje ve své současné organizaci? Kde pracovala dříve? Má rodinu? Má k tvé organizaci osobní vazbu nebo se k ní cítí přitahována, nebo jde spíše o pracovní vztah?
Život je plný otázek
Na virtuální schůzku s dárci bys měl jít vybaven více otázkami než moderátor vědomostní soutěže. Proč? Protože my lidé máme jednu věc společnou: rádi mluvíme o sobě. Mluvit o sobě je příjemné, a proto nám lidé, kteří nám to umožňují nebo nás k tomu dokonce povzbuzují, také dělají radost.
Jak všichni prodejci vědí – sakra, to vím dokonce i já – měli byste se vyhýbat otázkám typu „ano-ne“ a upřednostňovat otevřenější otázky. Jak rozhovor postupuje a buduje se důvěra, měli byste také zavádět významnější, velkolepější témata. Mezi doporučené otázky pro schůzky s dárci patří:
Co tě přilákalo k naší organizaci?
Jaké věci ti osobně leží na srdci?
Jak důležitou roli podle tebe hraje naše práce v širším kontextu?
Mysli ve velkém. Jaké změny bys rád viděl ve světě?
Zamýšlíš se nad svým vlastním odkazem nebo odkazem své organizace? Jaký bys chtěl, aby byl?
Plány jsou k ničemu, ale plánování je nezbytné
Ať už je obsah tvé schůzky jakkoli poutavý a přesvědčivý, nebude to mít žádný význam, pokud tvá schůzka není od začátku dobře zorganizovaná . Online schůzky jsou v tomto ohledu náročnější.
1. Ujisti se, že najdeš termín, který vyhovuje tvým účastníkům. V mnoha případech se na schůzkách s dárci sejde několik účastníků jak ze strany dárcovské organizace, tak ze strany neziskovky, a sladit jejich kalendáře je téměř nemožné. Bez přehledu o jejich přeplněných kalendáříchtrvá obvyklý proces několik dní a desítky e-mailů tam a zpět, než se najde vhodný termín. Než někdo nevyhnutelně musí změnit termín.
Online online nástroj pro plánování může být pro neziskové organizace k nezaplacení. Můžeš buď rozeslat anketu, abys zjistil, který termín a čas nejlépe vyhovuje všem účastníkům, nebo, což je ještě jednodušší, tvůj MGO může vytvořit rezervovatelný kalendář, ve kterém budou již zadané všechny jejich volné termíny a synchronizované s jejich rozvrhem. Tento kalendář pak mohou poslat potenciálním dárcům prostřednictvím přímého odkazu, kde si dárci mohou jednoduše vybrat časový úsek, který jim nejvíce vyhovuje. Pozvánka se vygeneruje automaticky a diáře všech účastníků se aktualizují. V organizacích vedených dobrovolníky, kde je času málo a dobrovolnické hodiny jsou omezené, je online nástroj pro plánování schůzek jako osobní asistent za zlomek ceny.
2. Ať už je schůzka jakkoli neformální, vždy je dobré rozeslat program. Ukazuje to, že si vážíš času všech, že jsi důkladný a připravený a že schůzka má v konečném důsledku stanovené cíle. Program schůzky by měl být sdílen se všemi účastníky alespoň několik dní před schůzkou, aby se všichni mohli seznámit s obsahem a v případě potřeby poskytnout zpětnou vazbu.
3. Dále se ujisti, že všichni účastníci obdrží funkční odkaz na schůzku. I v tomto případě ti online nástroj pro plánování schůzek ušetří čas a energii. Například Doodle se přímo synchronizuje s tvým účtem Zoom. Odkazy na Zoom lze automaticky přidat ke každé schůzce naplánované nebo přeplánované přes Doodle.
a. Vyber si platformu, která vyhovuje tvému plánovanému programu. Pokud potřebuješ prezentovat, ujisti se, že víš, jak sdílet svou prezentaci.
b. Zkontroluj, zda je tento odkaz přístupný pro všechny, kteří se možná budou muset přihlásit k hovoru.
c. Musí se účastníci registrovat do konferenčního softwaru, který používáš? Pokud ano, dej jim to vědět předem, aby nemuseli trávit deset minut z času schůzky pokusy o přihlášení.
4. Je na tobě, abys se postaral o svou část hovoru. To znamená zajistit, abys měl výborné připojení k Wi-Fi; aby tvé pozadí působilo profesionálně a přívětivě; aby v pozadí nebyly žádné rušivé zvuky; aby veškerá technika, jako jsou reproduktory nebo sluchátka, fungovala správně a aby tě nikdo nerušil. Nacvičte si hovor, projděte si, jak by konverzace mohla probíhat, a zkontrolujte, zda nedojde k technickým potížím.
Jasnost charity
Zatím vše v pořádku. Představení, pár otázek a snad i nalezení společné řeči. Samozřejmě je nepravděpodobné, že by jediné setkání vedlo k tomu, že dárce vytáhne šekovou knížku (existují ještě vůbec?) a zeptá se, kolik nul na ní chceš. Hlavním cílem fundraisingu zaměřeného na velké dary je vybudovat dlouhodobý a plodný vztah mezi neziskovou organizací a dárci.
V určitém okamžiku však musíš svou žádost vyslovit. Až k tomu dojde, musíš být vnímavý a zároveň jasně vyjádřit, o co žádáš. Pokud jde o dar, buď připraven nastínit svůj širší cíl a poté přesně vysvětlit, jakou roli podle tebe dárce sehrá při dosahování tohoto cíle.
Tvým cílem při online schůzce s dárcem nemusí být vždy dar. Pokud jde o nový vztah nebo úplně první hovor, možná je tvým cílem pouze domluvit si další schůzku. Možná už máš navázaný stabilní vztah a chceš je pozvat do svého představenstva nebo dokonce jejich organizaci k dobrovolnické pomoci na nadcházející akci.
Ještě není konec
Následná komunikace po schůzce začíná ještě předtím, než všichni kliknou na červené tlačítko. Vyhraď si v programu pět minut na závěrečné otázky týkající se samotné schůzky. Mohly by zahrnovat:
Bylo snadné naplánovat a připojit se k této schůzce?
Považoval jsi schůzku za zajímavou?
Je ještě něco, o čem bys rád slyšel nebo co bys rád viděl?
Kladení těchto otázek ti pomůže postupně zlepšovat tvá virtuální setkání s dárci pokaždé, když nějaké pořádáš. Zároveň vysílají jasný signál, že tvá nezisková organizace se věnuje neustálému zlepšování a vítá zpětnou vazbu.
Nakonec je naprosto nezbytné, abys do 24 hodin poslal děkovný e-mail. V ideálním případě v tomto e-mailu také shrneš průběh konverzace a další kroky. Pokud ti příprava trvá o něco déle, prozatím stačí poslat jen krátký děkovný vzkaz.
Tajemství virtuálních setkání s dárci tedy možná není zázračným řešením, díky kterému by do tvé neziskové organizace proudily velké dary, ale pokud se budeš řídit těmito radami, vytvoříš si nejlepší předpoklady pro úspěch, a to snad aniž bys musel příliš mluvit o penězích.
Chceš-li se dozvědět více o tom, jak neziskové organizace využívají Doodle ke koordinaci schůzek s dárci a k dosahování svých cílů, podívej se na naši stránku Řešení pro neziskové organizace.
Chceš začít?
Autor: MATT WARNOCK
Matt je zkušený novinář, který se dal na marketing. Obsah má v krvi a má zvláštní slabost pro technologie, SAAS a B2B. Pochází z Velké Británie, ale nyní je hrdým obyvatelem Amsterdamu. Nikdy vědomě nepřijde pozdě na schůzku, ale myslí si, že 30minutové schůzky by měly být normou.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021