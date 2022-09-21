Autor: Michael Clarke
Pohovory mohou být stresující.
Vcházíš do nové budovy, oblečený ve svém nejlepším oblečení a snažíš se ze všech sil prezentovat v co nejlepším světle. Umíš dobře podat ruku? Do této chvíle jsi o tom nikdy vážně nepřemýšlel, ale teď tě to úplně pohlcuje.
S pouhým životopisem v ruce jako štítem a prostou touhou uspět se snažíš ze všech sil navázat konverzaci s osobou, která ti dnes bude klást většinu otázek.
No tak, přiznejme si to. Je to okamžik, který každého znervózňuje. Pohovor je jednou z největších překážek na cestě k nalezení nového zaměstnání. Zlepšení svých dovedností při pohovoru vyžaduje průzkum a praxi.
Co se ale změní, když ti firma nabídne virtuální pohovor? No, vlastně to může být výhoda.
Postup je následující:
Výhoda domácího prostředí
Takže možnost udělat rozhovor z pohodlí vlastního domova by měla být výhodou, ne?
Podle portálu Indeed 82 procent zaměstnavatelů dnes využívá virtuální pohovory.
Pandemie urychlila technologický pokrok a v některých oblastech došlo ke změnám, které již nelze zvrátit. Důkazem toho je, 93 procent firem, které provádějí virtuální pohovory, uvedlo, že v nich budou pokračovat i v budoucnu.
Je to tu tedy natrvalo. A je na čase, abys tento posun v podnikové kultuře proměnil ve svou příležitost.
Největší výhodou tohoto trendu je, že nyní máš výhodu domácího prostředí. Ve fotbale zvyšuje domácí tým své šance na výhru čistě tím, že hraje na svém stadionu. Jedna analýza zjistila, že domácí týmy vyhrávají přibližně 64 procent zápasů hraných v anglické fotbalové lize.
A u pracovního pohovoru se můžeš pokusit napodobit stejné podmínky. Domácí prostředí ti dává větší kontrolu nad tím, co ukážeš. Zveš si personalistu k sobě domů, a ne naopak. A cítíš se pohodlně, protože znáš své prostředí.
Je to tvůj domov a ty můžeš rozhodnout o osvětlení, pozadí a o tom, které knihy nenápadně rozestavíš po pozadí, aby jim možná padly do oka.
Z nedávného průzkumu na LinkedIn o virtuálních pohovorechse 65 procent profesionálů shoduje, že dojem, který uděláš online stejně důležitý jako ten, který zanecháš při osobním setkání.
Je zásadní přistupovat k virtuálním schůzkám stejně jako ke schůzkám v reálném životě. Prostředí je sice jiné, ale základní hodnoty dané situace zůstávají stejné.
Jak víme, úzkost je s pohovory nevyhnutelně spjata. A pokud si ji přinesete domů, možná vás čekají další starosti, které budete muset zvážit.Podle stejné studie na LinkedInsi 43 procent uchazečů myslí, že videopohovory způsobují větší stres než osobní pohovory.
Jsou věci, které nemůžete ovlivnit. Stavební práce vedle, spolubydlící, kteří ti zabírají wi-fi, a kočky, které ti během rozhovoru skáčou do záběru.
Zde je však jednoduchý průvodce tím, co dělat a nedělat při provádění virtuálního pohovoru
Co dělat
Takže přijít včas stále platí. Tohle by mělo být snadné, a to z pohodlí tvého domova. Ujisti se, že budeš připraven s dostatečným předstihem a dorazíš na místo virtuální schůzky alespoň 5 minut předem
Obleč se tak, jako bys šel na běžný pohovor. To, že jsi jen pár metrů od své útulné postele, ti nedává výmluvu, abys na pohovor zůstal v pyžamu. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak ukázat, že jsi pro danou pozici ten pravý, je prezentovat se elegantně a formálně.
Zkontroluj, zda vše funguje a že jsi v dobře osvětleném a tichém koutě svého domu. Hledat uprostřed ankety nabíječku k notebooku by nevypadalo dobře. Stejně tak jako sedět v téměř úplně temné místnosti s hlukem televize v pozadí.
A nakonec navazuj „oční kontakt“ s kamerou. Snažit se navázat kontakt s tazatelem je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného vedení rozhovoru.
Co nedělat
Nenech se rozptylovat. Při virtuálním setkání trvá déle, než se s někým navážeš. Jednou z nejčastějších chyb při virtuálním pohovoru je chovat se odměřeně a být rozptýlený.
Nečti připravené odpovědi. Z výzkumu provedeného časopisem Harvard Business Reviewse zdálo, že 80 procent neúspěšných uchazečů z jejich studie četlo z papíru. Pokušení připravit si rozsáhlé poznámky, ze kterých budeš číst na obrazovce, může být silné, ale je velmi snadné to odhalit.
Nebuď příliš neformální. Je snadné sklouznout do svého běžného chování, když jsi doma, ale musíš si uvědomit, že se stále nacházíš v situaci pracovního pohovoru. Neorganizuj schůzku z pohovky jen proto, že tam je.
Nezmeškej čas pohovoru. Stejně jako u osobního pohovoru je klíčové udělat dobrý první dojem. Ujisti se, že víš, kdy se pohovor koná, a přijď včas.
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