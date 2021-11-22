Představme si situaci. Pracuješ pro skvělý start-up a v rámci své práce se musíš pravidelně setkávat s klienty. Vzhledem k tomu, že většina příjmů společnosti směřuje do rozvoje podnikání, jsou virtuální schůzky tvým hlavním prostředkem pro navazování kontaktů. Stránka pro rezervaci na Doodle rezervační stránka zcela změnila situaci a ušetřila ti spoustu času. Díky tomu se ti podařilo získat významného klienta, který by mohl výrazně rozšířit podnikání. Je tu ale jeden háček… jejich IT oddělení jim povoluje schůzky pouze přes Microsoft Teams.
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No, to už není žádný problém! S radostí ti konečně představujeme naši nejnovější integraci – Microsoft Teams. Po naší mimořádně úspěšné integraci se Zoomem přináší Doodle další možnost videokonferencí a usnadňuje ti více než kdy jindy spojit se s lidmi, se kterými potřebuješ rychle, bezpečně a spolehlivě komunikovat.
Proč zavést Microsoft Teams?
Naše rozhodnutí zavést Microsoft Teams nebylo náhodné. V říjnu loňského roku měl Teams více než 115 milionů aktivních denních uživatelů po celém světě.
Nebylo to ale jen o číslech. V Doodle si myslíme, že je opravdu důležité naslouchat tomu, co naši uživatelé chtějí. V nedávném průzkumu mezi uživateli asi třetina z vás uvedla, že Microsoft Teams by měl být dalším nástrojem, se kterým Doodle integrujeme. Vyslyšeli jsme vás a voilà… tady je naše nová integrace.
Kromě toho se nelze vyhnout skutečnosti, že se způsob, jakým všichni pracujeme, změnil kvůli pandemii COVID-19. Využití nástrojů pro webové konference, jako je Microsoft Teams vzrostlo přibližně o 500 procent. Virtuální schůzky z nás ještě nějakou dobu nezmizí a nyní nabízíme integraci s celou řadou platforem, abychom maximalizovali tvou schopnost scházet se efektivně a snadno.
Co umí integrace s Teams?
Naše integrace s Microsoft Teams se přidává k Zoomu jako další nástroj, který lze propojit s Doodle a který ti pomůže spojit se s klienty nebo se sejít s týmem. Díky podpoře Doodle ti používání Microsoft Teams výrazně usnadní plánování tvého dne.
Vypadá to profesionálněji: Práce na dálku s sebou přináší řadu výzev. Jednou z nich je, jak vypadat profesionálně mimo kancelář? Obrovské množství velkých společností používá Microsoft Office jako základ pro svou práci. Poslat někomu pozvánku na schůzku přes Doodle s odkazem na Microsoft Teams je skvělý způsob, jak vyzařovat profesionalitu. Mnohým startupům to opravdu pomáhá vyrovnat šance ve srovnání s většími a zavedenějšími společnostmi. Navíc, pokud se obáváš, že tvůj domov vypadá trochu neupraveně nebo že jsou stěny pokryté dětskými kresbami pastelkami – Doodle nabízí pozadí s zeleným pozadím, které ti pomůže zachovat profesionální dojem.
Bezpečné a spolehlivé: Microsoft Office je jedním z klíčových nástrojů používaných v podnikové sféře. Myslím, že s tím málokdo bude nesouhlasit. Proto je snadné pochopit, že IT bezpečnost je budována s ohledem na něj. Pro lidi pracující v těchto velkých firmách nebo pro ty ve startupech, kteří se s nimi chtějí setkat, je IT bezpečnost důležitým faktorem, který je třeba zohlednit. Řekněme, že pracujete ve startupu a chcete domluvit schůzku s klientem z bankovního sektoru – jeho IT oddělení vám může zakázat používání aplikací jako Zoom nebo Google Hangouts, protože nejsou schváleny v rámci jejich IT politiky. Je však pravděpodobné, že Microsoft Teams bude schválen a jeho použití zajistí, že se vaše schůzka uskuteční.
Schůzky bez starostí: Už jsme si tedy vysvětlili, proč je naše integrace s Teams skvělou volbou, ale třešničkou na dortu je, že zahrnuje některé velmi oblíbené funkce Doodle. Jakmile si v Doodle vyberete Teams jako výchozí nástroj pro videokonference, ke všem schůzkám, které si zarezervujete, se automaticky přidá odkaz na Teams. To znamená, že se nemusíte bát, že na to zapomenete. A pokud vy nebo vaši klienti změníte názor ohledně termínu schůzky, Doodle odkaz na Teams automaticky aktualizuje.
Jak začít
Integrace s Microsoft Teams je zdarma pro všechny uživatele Doodle Premium. Vytvořili jsme tuto stránku , abychom ti ukázali, jak začít. Jen pro informaci: abys mohl službu plně využívat, budeš potřebovat účet Microsoft Office 365 Business nebo Education a ujisti se, že máš kalendář propojený s Doodle. Jinak ti přejeme příjemné plánování!
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